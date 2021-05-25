Регион цифровых технологий: как развивать бизнес в Северном Рейне-Вестфалии





Феликс Нойгарт

Фото: NRW.Global Business

Почему федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия особенно интересна российскому предпринимателю?

— Северный Рейн-Вестфалия — это сердце немецкой экономики и международный хаб. На этот регион приходится более 20% ВВП Германии, и он лидирует по инвестиционной привлекательности для иностранных компаний. Здесь насчитывается уже более 20.000 фирм с зарубежным участием, около 250 из них — российские.

Компании выигрывают не только от локации в самом центре Европы, но и от инновационной перспективной экосистемы. Северный Рейн-Вестфалия играет ключевую роль в цифровой трансформации Германии. Мы сочетаем традиционные промышленные компании с сильным сектором информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это обеспечивает оптимальные условия для дигитализации производственных и логистических процессов, открывает интересные перспективы для международных компаний из сферы цифровой экономики.

Похоже, что в Северном Рейне-Вестфалии есть целый ряд возможностей, в том числе для российских стартапов. Как вы считаете?

— На рынке Северного Рейна-Вестфалии прекрасные шансы для молодых компаний с инновационными технологиями. Во-первых, нигде больше в Европе нет такой плотности населения: в радиусе 500 км от Дюссельдорфа проживает более 160 млн человек. Во-вторых, в регионе зарегистрировано 700 тыс малых и средних компаний и более трети концернов Германии. А это означает большое количество B2B-клиентов и потенциальных партнеров для сотрудничества. Разумеется, цифровая трансформация имеет первостепенное значение, особенно для малого и среднего бизнеса — они пользуются технологиями международных стартапов.

Фото: Roland Abel/Adobe Stock

Что Северный Рейн-Вестфалия может предложить стартапам? — Помимо близости к клиентам мы располагаем отличными рабочими кадрами. В 68 высших учебных заведениях региона обучается около 770 тыс. студентов, и с каждым годом количество студентов и выпускников растет. Есть надежные инструменты поддержки для молодых компаний. Акселераторы — такие, как Startplatz, xdeck или Startport — оказывают содействие в виде менторства, предоставления рабочего пространства и мер по повышению квалификации. Пять региональных цифровых хабов DWNRW Hubs и инициативы Digital Hub Cologne, Founders Foundation или garage33 помогают стартапам найти клиентов среди МСП и крупных промышленных компаний. DigitalHub.Logistics в Дортмунде и InsurLab Germany в Кельне также ориентированы на конкретные отрасли логистики и страхования. Крупные бизнес-игроки тоже активны в этой сфере: например, «Metro», «T-Mobile», «Vodafone», «Evonik» и «eon» проводят свои программы акселерации и сотрудничества, инвестируют в инновационные технологии и бизнес-модели.

Фото: Axel Schulten

Для создания комьюнити и, прежде всего, для контактов с инвесторами существуют различные нетворкинговые платформы, такие как startups.nrw или Matchmaker Ruhr. Всех участников рынка объединяют мероприятия — например, крупнейшая в мире выставка цифрового маркетинга dmexco или Pirate Summit, StartupCon, RuhrSummit, Digital Demo Day или Hinterland of Things. Еще одним важным контактом выступает ассоциация стартапов NRWalley, помогающая международным стартапам с эффективным нетворкингом.

Какие российские стартапы уже успешно работают в Северном Рейне-Вестфалии?

— NRW.Global Business уже несколько лет успешно поддерживает российские стартапы, приходящие в регион. Один из них — «GetFaster», стартап, который за счет сети dark stores доставляет продукты питания в кратчайшие сроки. Высококонкурентная отрасль во времена пандемии! «GetFaster» удалось зарекомендовать себя в Дюссельдорфе в конце 2020 года, и компания уже планирует дальнейший рост с новыми распределительными центрами в регионе. Другой пример — «Wowworks», цифровая B2B-платформа для обслуживания розничных магазинов. Стартап запустили при нашей поддержке в 2018 году, и в период пандемии он продолжил развиваться.

Фото: Digital Demo Day

Северный Рейн-Вестфалия — идеальная отправная точка для выхода на международный рынок. Сейчас мы сопровождаем стартап «Standfit» — производителя наклонных рабочих мест, который планирует выйти на европейский рынок и как раз занимается созданием компании у нас.

Как NRW.Global Business поддерживает стартапы при выходе на международный рынок?

— NRW.Global Business поддерживает стартапы при создании компаний или реализации проектов в Северном Рейне-Вестфалии. Мы сопровождаем на конфиденциальной основе проекты на протяжении всего процесса. Благодаря нашим офисам в Москве и Санкт-Петербурге мы включаемся в процесс с самого начала. Еще на этапе анализа и планирования предоставляем экспертизу и нетворкинг из области бизнеса, науки, политики и администрации. Это гарантирует хороший старт в Северном Рейне-Вестфалии.

Фото на обложке: imageBROKER / Alamy Stock Photo

