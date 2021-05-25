Ученые-генетики восстановили зрение полностью ослепшему человеку

Пациенту был поставлен диагноз пигментный ретинит – 58-летний мужчина едва мог отличать свет от темноты, предметов он не видел. Это генетическое заболевание считается редким, но им страдают около 2 млн человек в мире.
Экспериментальное лечение заключалось в использовании оптогенетики. Пациенту ввели интравитреальную, буквально внутрь, инъекцию в один глаз. Введенный препарат с комбинацией светочувствительных белков вступил в работу с тканями, отвечающими за восприятие света. Затем на мужчину надели специальные очки, которые стимулировали его зрение.
В итоге пациент смог частично видеть – визуально определять местоположение предметов, например, блокнота и стакана. Также мужчина смог посчитать количество белых полос на пешеходном переходе.
Данный метод хоть и оказался успешным, остается экспериментальным. Практические методы лечения подобных заболеваний с использованием применимых технологий, вероятно, появятся через несколько лет, надеются ученые.
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