Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ученые-генетики восстановили зрение полностью ослепшему человеку

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык
Ученые-генетики из Питтсбургского университета частично восстановили зрению мужчине, полностью ослепшему 40 лет назад, пишет издание Sciencealert. При лечении использовали технологии оптогенетики.
Ученые-генетики восстановили зрение полностью ослепшему человеку

Пациенту был поставлен диагноз пигментный ретинит – 58-летний мужчина едва мог отличать свет от темноты, предметов он не видел. Это генетическое заболевание считается редким, но им страдают около 2 млн человек в мире.

Экспериментальное лечение заключалось в использовании оптогенетики. Пациенту ввели интравитреальную, буквально внутрь, инъекцию в один глаз. Введенный препарат с комбинацией светочувствительных белков вступил в работу с тканями, отвечающими за восприятие света. Затем на мужчину надели специальные очки, которые стимулировали его зрение.

В итоге пациент смог частично видеть – визуально определять местоположение предметов, например, блокнота и стакана. Также мужчина смог посчитать количество белых полос на пешеходном переходе.

Данный метод хоть и оказался успешным, остается экспериментальным. Практические методы лечения подобных заболеваний с использованием применимых технологий, вероятно, появятся через несколько лет, надеются ученые.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google позволит пользователям «запаролить» историю действий на своих сервисах
  2. 2 Партнерство Илона Маска и Microsoft позволит «писать» приложения без знания кода
  3. 3 Каршеринг Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран
  4. 4 Гид по Эфиопии: чем эта страна привлекательна для российских стартапов
  5. 5 «Наши предпочтения наследуемы, и корпорации пытаются это использовать»
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

28 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Перми

Все ВОЗМОЖНОСТИ