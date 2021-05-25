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Google получил штраф на миллионы после ультиматума Роскомнадзора

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контента. Накануне в Роскомнадзоре заявили, что дают корпорации сутки на удаление запрещённого на территории России контента.

Google получил штраф на миллионы после ультиматума Роскомнадзора

Таганский суд Москвы оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контента. Сумма штрафа составила 4 млн рублей, уточняет пресс-служба суда.

Накануне Роскомнадзор в ответ на иск Google заявил, что у площадки есть сутки на удаление запрещённого на территории России контента.

В частности, заамглавы регулятора Вадим Субботин, отметил, что диалог будет проходить «в судебном порядке», и не исключено, что Google за невыполнение требований получит не только штрафы, но и замедление работы на территории России.

«Это наши требования, конечно», — сказал он.

Ранее стало известно, что Google обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, однако иск оставался без движения, так как компания не уплатила госпошлину и не направила копию обращения ответчику. 

11 мая иск приняли к производству, предварительные слушания назначили на 14 июля. IT-гигант намерен попытаться оспорить 12 уведомлений Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу.

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Фото: lucidwaters/Depositphotos

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