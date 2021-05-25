Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Партнерство Илона Маска и Microsoft позволит «писать» приложения без знания кода

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft интегрирует модель естественного языка GPT-3 компании Open AI Илона Маска в платформу для low-code разработки Power Apps. Это позволит создавать приложения в практически интуитивном, диалоговом режиме без знания кода и формул, сообщили в Microsoft в рамках технологической конференции Microsoft Build 2021.

Партнерство Илона Маска и Microsoft позволит «писать» приложения без знания кода

Принцип работы нового продукта схож с поисковой системой – пользователь формулирует запрос и получает в ответ варианты формул, из которых сможет выбрать подходящий, пояснили в Microsoft.

Например, при разработке приложения для e-commerce пользователь сможет в режиме диалога описать программе желаемый результат, допустим, «найти продукты, название которых начинается с “дети”» – модель на искусственном интеллекте GPT-3 предложит варианты преобразования команды в формулу Microsoft Power EX.

«Использование естественного языка в процессе создания приложений позволит значительно снизить порог входа в разработку приложений», – отметили в Microsoft. 

В компании отметили, что формирование сложных запросов может потребовать глубоких знаний программирования. Кроме того, возможности нового продукта больше направлены на помощь людям, изучающим язык программирования Power Fx, чем на замену необходимости человеку понимать код.

Новые функции станут доступны в рамках публичного предварительного тестирования к концу июня, добавили в Microsoft.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Модель GPT-3 обучалась на одном из пяти самых мощных в мире суперкомпьютере, созданном в рамках партнерства Microsoft и компании Open AI.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-форум «Мировая соя»
  2. 2 D2C-платформа для handmade-мастеров Livemaster интегрировала 3D-изображения в карточки товаров
  3. 3 В «Сколково» пройдет битва дегустаторов и электронного носа
  4. 4 Intel — большая история успеха
  5. 5 Google позволит пользователям «запаролить» историю действий на своих сервисах
Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

28 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Перми

Все ВОЗМОЖНОСТИ