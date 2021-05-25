В «Сколково» пройдет битва дегустаторов и электронного носа

27 мая в технопарке «Сколково» состоится мероприятие «Битва дегустаторов. Электронный нос VS человек». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в научной дегустации в пабе Axiom. Федор Федоров из «Сколтеха» представит гостям новую разработку ученых — электронный нос.
Команда ученых Сколковского института науки и технологий разработала мультисенсорную газоаналитическую систему, или электронный нос. Создатели утверждают, что он способен отличать нюансы запахов так же хорошо, как орган обоняния собаки.
Изобретение представит Федор Федоров — старший научный сотрудник лаборатории наноматериалов Центра фотоники и квантовых материалов «Сколтеха», PhD, победитель конкурса Fulbright Visiting Scholar 2020-2021 года.
Также в мероприятии примут участие и другие разработчики:
- Альберт Насибулин — профессор «Сколтеха» и РАН, руководитель лаборатории наноматериалов Центра фотоники и квантовых материалов «Сколтеха»;
- Максим Панов — старший преподаватель «Сколтеха», координатор программы Data Science;
- Владимир Каляев — руководитель Центра коллективного пользования «Сколтеха» «Фаблаб и Мастерская».
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Фото на обложке: Unsplash
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