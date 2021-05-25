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На конференции Startup Village обсудили космические технологии

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24—25 мая в «Сколково» проходит технологическая конференция Startup Village. В этом году темой мероприятия стали инновации в космической отрасли. Запись онлайн-трансляции можно посмотреть на сайте.

На конференции Startup Village обсудили космические технологии

Гости обсудили несколько основных тем и поделились наблюдениями о трендах в космической индустрии. Пресс-служба поделилась главными выводами первого дня конференции.

  • Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что объем рынка значительно вырастет в ближайшие годы: «По оценкам экспертов, на сегодняшний момент объем космической экономики составляет $350-400 млрд. К 2030 году мы получим $1,5 трлн».
  • Российский космонавт Петр Дубров рассказал, что сейчас на орбите специалисты проводят 48 научных экспериментов. Главные направления — технология сменных нагрузок, лазерная связь и биопечать.
  • По прогнозу Антона Иванова, директора Космического центра «Сколтеха», каждый житель нашей планеты сможет полететь на Луну уже в 2061 году.
  • Коммерческий директор OneWeb Михаил Кайгородов считает, что к 2022 году интернет будет доступен во всех уголках Земли.
  • Профессор китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности Югуан Ян рассказал, что Китай планирует исследовать материалы с лунохода и марсохода, а также астероиды, перерабатывать ресурсы для использования в миссиях и стыковаться с иностранными модулями.
  • Генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов считает, что для сотрудничества с госкорпорациями стартапы должны готовиться к масштабированию за рубеж: «Надо смотреть на свой продукт сразу глобально. Шансов выжить больше у такой компании, которая разрабатывает продукт с прицелом на глобальный рынок».
  • Директор ФРИИ Кирилл Варламов отметил, что нужно думать об экономической пользе стартапа: ««Если в масштабах корпорации проект позволяет заработать или сэкономить не меньше миллиарда, тогда он становится интересным и ему будет отдано предпочтение».
  • Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин обсудил важность взаимопонимания: «Нужно обучать не только стартаперов, но и “корпоратов”, чтобы они могли понимать друг друга. Мне кажется, аналогичный подход должен быть и с органами власти как на федеральном, так и на региональном уровне. Необходим такой условный обучающий “курс государственного инноватора”, который поможет понять, что именно нужно внедрять и что конкретно для этого должен сделать орган власти».
  • Сооснователь Pixar Элви Рэй Смит поговорил о возможностях цифровых изображений.
  • Генеральный директор по продажам и маркетингу Intel Corporation Шеннон Пулен отметил позитивную сторону кризиса: «Кризис сблизил нас и показал важность бизнеса, ориентированного на цифровые технологии. Спрос на ИТ, включая облачные сервисы, ПК и сценарии интеллектуальных периферийных устройств, резко вырос в прошлом году из-за массового перехода к удаленному обучению и работе из дома».

Смотреть трансляцию Startup Village можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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