Борис Титов покинет пост бизнес-омбудсмена

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что в следующем году оставит должность. В 2022 году истекает его второй срок на этом посту.

Омбудсмен пояснил, что принцип «не более двух сроков подряд» для него является незыблемым, потому что «нельзя прирастать к месту».

Борис Титов. Фото: пресс-служба Партии Роста

«Все мы понимаем — с математикой все неплохо, я думаю, у предпринимателей, — что этот год будет завершающим для меня как уполномоченного по защите прав предпринимателей <...> Я должен сказать, что это незыблемое правило не только для меня, но и для всех уполномоченных, хотя у нас там начали появляться какие-то идеи продления дальнейшего [срока], но моя позиция остается прежней: нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом», — сказал Титов во время выступления на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Борис Титов был назначен на должность омбудсмена в 2012 году по указу президента РФ Владимира Путина. В 2017 году Путин переназначил его на второй срок. В феврале 2016 года Титова также был избран председателем партии «Правое дело», которая позднее была переименована в Партию Роста.