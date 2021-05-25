Где программисту черпать знания?

И где же в итоге программисту черпать знания, чтобы это было действительно эффективно? Рассказывает Роберт Алексанян, исполнительный директор IT Resume , платформы для подготовки к техническим собеседованиям.

С каждым днем конкуренция среди программистов становится все больше, а заполучить заветное место, интересную работу и высокую зарплату – все сложней. Кроме того, ситуация усугубляется еще тем, что технологии и инструменты постоянно обновляются и устаревают. Вчера еще был Python 2, а сегодня уже на носу выход Python 4. Еще недавно VBA считался must have в мире аналитики, а сейчас это один из самых редко используемых языков. А про Data Science лет десять назад вообще никто не слышал.

Информации в интернете достаточно на любой вкус и цвет, специализированных курсов навалом, а социальные сети переполнены различными туториалами, гайдами и статьями. Однако, переизбыток информации – это одновременно и плюс, и главный минус современного мира. Глаза разбегаются, развивается информационная слепота, а на осмысление всех гайдов можно потратить целую вечность.

Книги

Начинаем, конечно же, со старого и проверенного способа – с книг.

Обучение по книгам имеет ряд недостатков и преимуществ:

Качество информации. Книгу написать – не статью на блоге опубликовать, все-таки. Поэтому к написанию книг обычно подходят более серьезно и основательней прорабатывают материал. Но это не всегда верно.

Книгу написать – не статью на блоге опубликовать, все-таки. Поэтому к написанию книг обычно подходят более серьезно и основательней прорабатывают материал. Но это не всегда верно. Удобство восприятия. Большинство людей все-таки визуалы и познают мир преимущественно с помощью зрения. Поэтому аудиоформат подходит не всем, а видео сбивают с толку своей динамичностью.

Большинство людей все-таки визуалы и познают мир преимущественно с помощью зрения. Поэтому аудиоформат подходит не всем, а видео сбивают с толку своей динамичностью. Структурированность. В тексте гораздо легче отобразить четкую структуру и логику, чем, например, на видео. Так что излагать алгоритмы или пошаговые гайды намного разумней в формате текста.

Быстрое устаревание. Если еще 30 лет назад можно было написать монументальный труд по какому-нибудь языку программирования и раз в десять лет его переиздавать, то сейчас такой вариант не пройдет. Технологии развиваются настолько быстро, что пока книга до вас дойдет, что-то в них обязательно обновиться. А смысла читать устаревший материал особо нет.

Если еще 30 лет назад можно было написать монументальный труд по какому-нибудь языку программирования и раз в десять лет его переиздавать, то сейчас такой вариант не пройдет. Технологии развиваются настолько быстро, что пока книга до вас дойдет, что-то в них обязательно обновиться. А смысла читать устаревший материал особо нет. Объем. Все мы не любим книги за толщину переплета. Даже если книга электронная :) Лично у меня нет ни малейшего желания читать 1000-страничный труд. Даже если он страшно крутой и полезный.

Тем не менее, последние годы выходит огромное количество полезных книг, в которых содержится реально актуальная информация. Остается только брать и делать.

Вот несколько живых примеров:

«R for Data Science» , издательство O’REILLY, Hadley Wickham (один из главных разработчиков экосистемы языка R на данный момент). Отлично подойдет для Data Scientist-ов и аналитиков данных.

, издательство O’REILLY, Hadley Wickham (один из главных разработчиков экосистемы языка R на данный момент). Отлично подойдет для Data Scientist-ов и аналитиков данных. «Грокаем алгоритмы» , издательство Питер, Адитья Бхаргава. Это, пожалуй, настольная книга любого программиста перед собеседованиями.

, издательство Питер, Адитья Бхаргава. Это, пожалуй, настольная книга любого программиста перед собеседованиями. «Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming» , издательство No Starch Press, Eric Matthes. Одна из самых популярных книг по Python.

, издательство No Starch Press, Eric Matthes. Одна из самых популярных книг по Python. «Better Data Visualizations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks» , издательство PolicyViz, Jonathan Schwabish. Отличный хэндбук по созданию понятных и читаемых визуализаций.

, издательство PolicyViz, Jonathan Schwabish. Отличный хэндбук по созданию понятных и читаемых визуализаций. «Элегантные объекты. Java Edition», издательство Питер, Егор Бугаенко. Альтернативный взгляд на объектно-ориентированное программирование. Мнения про эту книгу разнятся, но почитать интересно и полезно.

Вообще, хороших книг много, главное выбирать с умом. По сути, чтением очень сложно навредить себе. Максимум – вы потратите чуть больше времени и проведете его чуть более скучно, чем могли бы. А если книгу выберете грамотно, то выхлоп будет отличный.

А еще вы сможете хвастаться, что читаете книги, ведь сейчас это редкость. Ладно, шутка. Не надо раскрывать все свои карты, а то начнут просить «почитать на время», а потом не отдадут :)

Социальные сети

Да, как ни странно, вторым пунктом в нашем списке идут социальные сети.

И это не просто так – вот как минимум несколько причин:

Это удобно. Чтобы почитать книгу, нужно выкроить время, уединиться и настроиться на нужный лад. В социальных сетях же мы сидим постоянно, остается просто перестать смотреть котиков и подписаться на нужные каналы.

Чтобы почитать книгу, нужно выкроить время, уединиться и настроиться на нужный лад. В социальных сетях же мы сидим постоянно, остается просто перестать смотреть котиков и подписаться на нужные каналы. Свежесть. Создатель библиотеки выложил пост, а мы можем через пять минут его прочитать. На наших глазах порой творится история. Согласитесь, круто же узнать о новости не из гайдов тематических порталов, а из первых уст.

Создатель библиотеки выложил пост, а мы можем через пять минут его прочитать. На наших глазах порой творится история. Согласитесь, круто же узнать о новости не из гайдов тематических порталов, а из первых уст. Сублимированность. Воспринимать огромное полотно текста или двухчасовое видео – сложно. А короткий и емкий пост по сути дела – легко. Именно поэтому сообщества из серии «5 английских слов в день» так популярны.

Но как именно можно извлечь пользу из социальных сетей? Есть несколько способов.

Подпишитесь на тематические группы и каналы. Это самый очевидный пункт – таких сообществ во всех социальных сетях масса, практически по любой теме есть хотя бы небольшая группа. Обычно в них выкладывают полезные статьи, советы, информацию об обновлениях и так далее. Подпишитесь на страницы уважаемых в определенной сфере людей. Это могут быть директора и первые лица известных компаний, создатели библиотек, авторы книг и блогов и другие opinion leaders. Они публикуют массу интересной информации, за которой действительно стоит следить. Подпишитесь на аккаунты компаний. Но речь не про магазины или банки, а про тематические компании из определенных индустрий. Например, разработчики софта и IDE, конкурирующие компании, аналитические агентства из вашей отрасли и так далее. Это позволит постоянно держать «руку на пульсе» и чувствовать малейшие тренды и перемены в индустрии.

Вот несколько примеров интересных страничек в различных социальных сетях:

Adrian Rosebrock, Twitter, создатель PyImageSearch.com

François Chollet, Linkedin, создатель Keras – deepl learning фреймворка для Python

Алексей Селезнев, Телеграм, руководитель отдела аналитики в Netpeak и автор нескольких пакетов языка R

JetBrains, Вконтакте, создатели большого количества IDE для разных языков программирования и языка Kotlin

Selectel, Инстаграм, провайдеры IT-инфраструктуры для бизнеса

Выберите себе несколько аккаунтов в соответствии с вашей сферой деятельности. Со временем вам будет попадаться все больше и больше интересных профилей.

Так что время в социальных сетях можно проводить не только весело, но и полезно :)

Статьи

Третий пункт в нашем списке – различные статьи, гайды и туториалы. Нельзя недооценивать важность этого источника – всегда найдется кто-то умнее нас, кто сможет поделиться своим полезным опытом в текстовом формате. Так почему бы этим не воспользоваться?!

Вот несколько ситуаций, когда статьи будут крайне полезными:

Во время обучения. Статья – как бы мини-версия книги. Все сухо и по делу: только самая выжимка. Конечно, бывают и бесполезные статьи, где очень много воды, но тут уж дело за вами – выбирайте тщательней.

Статья – как бы мини-версия книги. Все сухо и по делу: только самая выжимка. Конечно, бывают и бесполезные статьи, где очень много воды, но тут уж дело за вами – выбирайте тщательней. Во время поиска ошибок. Пытаетесь пофиксить баг, но никак не получается найти решение? Посмотрите туториалы и статьи от других членов коммьюнити – с вероятностью 95% кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией.

Пытаетесь пофиксить баг, но никак не получается найти решение? Посмотрите туториалы и статьи от других членов коммьюнити – с вероятностью 95% кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией. В качестве развлечения. Вместо того, чтобы праздно проводить время в социальных сетях, почитайте какую-нибудь статью. Это отличный способ узнать про новый инструмент, поверхностно изучить новый алгоритм или метод или вычитать какой-нибудь лайфак, без которого ваша жизнь теперь кажется пустой и серой.

Полезных ресурсов можно найти огромное количество, вот несколько удачных статей по разным темам:

На самом деле хороших статей масса. Я сходу вспомнил штук так сорок, и это только за последние пару недель :) Так что было бы желание, а найти полезный контент всегда можно.

Эпилог

Мы с вами рассмотрели как минимум три бесценных источника знаний:

книги;

социальные сети;

статьи, гайды и туториалы.

При этом если книги – достаточно традиционный способ обучения, то социальные сети, например, вообще неочевидный источник. Однако при грамотном использовании все эти пункты могут давать очень приличный толчок в вашем профессиональном развитии.

Естественно, не стоит забывать и о других способах грызть гранит науки (и не только науки) – курсы, традиционное университетское образование, полезный видеоконтент, инфографика, подкасты и многое другое.

Пожалуй, главное в процессе обучения – даже не источник знаний, а ваше желание эти знания получать. Если вы будете «складывать» полезный контент в избранное, то толку от этого будет мало, даже если вы подписаны на все каналы мира. Так что не забывайте применять свои знания на практике, а иначе это больше будет похоже на информационную антресоль ;)