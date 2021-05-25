32 микропривычек, которые сделают из вас другого человека

Каждый раз, когда мы решаем радикально изменить свою жизнь, у нас, как правило, не получается этого сделать. Причиной этому может быть так называемый гомеостатический импульс. Когда мы резко меняем свой образ жизни, тело стремится вернуть нас к «нормальному» или «безопасному» состоянию. Поэтому важный принцип изменений — постепенное и дозированное внедрение полезных привычек.

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