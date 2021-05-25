Рекламный бизнес Google: как он работает и какие сервисы включает

Google лидирует на рынке онлайн-рекламы более десятилетия. По прогнозам eMarketer, в 2021 году компания охватит около 29% глобальных расходов на рекламу. Сервисы Google непрерывно растут: за первый квартал 2021 года рекламные доходы с YouTube увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом. Рассмотрим основные компоненты рекламного бизнеса Google и механизм его работы.

Alphabet — одна из самых дорогих публичных компаний в мире с рыночной капитализацией, превышающей $1,5 трлн. Согласно ежегодному отчету, в 2020 году Alphabet заработала почти $183 млрд, из которых $147 млрд — более 80% — принес рекламный бизнес ее дочерней компании Google.

Google Поиск и прочие сервисы

Google Поиск — самое прибыльное подразделение компании. В 2020 году поисковая система и прочие сервисы (Gmail, Карты, Google Play и т.д.) принесли компании $104 млрд, что составило 71% от ее рекламного дохода и 57% от общего дохода Alphabet.

Рекламодатели, использующие продукты Google, устанавливают ставки на ключевые слова в поиске, чтобы их объявления отображались пользователям, выполняющим соответствующие запросы. Для этого есть несколько стратегий.

Чтобы привлечь трафик на сайт, можно использовать модель CPC (Cost Per Click). Рекламодатель выбирает максимальную сумму, которую он готов заплатить за один переход по объявлению. При появлении подходящего запроса аукцион определяет, какая реклама будет отображаться и на какой позиции она разместится.

По словам специалиста по цифровому маркетингу Джо Балестрино, размер ставки обычно зависит от стоимости самой индустрии и уровня конкуренции в ней. Балестрино приводит в пример адвоката, который работает с несчастными случаями на производстве и исками в миллионы долларов. Он, вероятно, заплатит «пару сотен долларов за каждый клик». В то же время для клинингового бизнеса один переход обойдется примерно в $7, так как средняя продажа составляет около $50.

Google также позволяет таргетировать рекламу по местоположению, языку и аудитории.

В основном компания отображает рекламу для коммерческих запросов. По оценкам Wedbush, это значит, что около 80% поиска не монетизируется с помощью рекламы. Аналитики ожидают, что по мере роста онлайн-покупок рекламные бюджеты продолжат смещаться в поисковые системы из таких сфер, как линейное телевидение и прямой маркетинг.

Однако в области поиска Google все больше конкурирует с Amazon. Согласно прогнозам eMarketer, в 2021 году Google охватит 56,8% всех доходов от поисковой рекламы в США, в то время как Amazon — 19%. Тем не мене этот показатель неуклонно растет, что сокращает долю Google на рекламном рынке в целом.

В то же время различные продукты Google используют все более стратегический подход. Рекламная монетизация Google Карт была запущена в 2019 году. Она позволяет приобрести рекламу для местного бизнеса и пины. Сейчас у сервиса 1 млрд активных пользователей в месяц, а в приложение заходят десятки тысяч раз в день.

Google не раскрывает рекламный доход от Google Карт. По мнению аналитика Morgan Stanley Брайана Новака, это самый менее монетизированный продукт компании, который к 2023 году может оцениваться в $11 млрд.

YouTube

YouTube — меньший из трех основных источников рекламных доходов Google. В 2020 году сервис принес около $20 млрд, что составило примерно 13% от общих рекламных доходов Google.

Однако YouTube растет намного быстрее, чем другие сервисы компании.

За первый квартал текущего года подразделение принесло $6,01 млрд, что на $4 млрд больше по сравнению с предыдущим. Темп роста составил 49%.

Google Поиск и каждый из остальных сервисов вырос на 30% в первом квартале этого года по сравнению с прошлым.

Чтобы подключить рекламную монетизацию на YouTube, пользователь должен набрать 4000 часов просмотра на канале за последний год и 1000 подписчиков, а также соблюдать правила площадки. Рекламные ролики отображаются через AdSense, Google Менеджер рекламы и прочих источников. Например, с помощью YouTube Select рекламодатели могут выбирать подходящие для своей аудитории ролики, в которых они хотят разместить объявления.

Пользователи, подключившие монетизацию, отдают часть рекламного дохода YouTube. Однако платформа также может добавлять рекламу в ролики, которые не участвуют в партнерской программе. Это значит, что создатели не будут получать с них доход.

Зарабатывать на YouTube можно и другими способами. Например, подключить спонсорство канала, продавать товары или получать процент с просмотров пользователей YouTube Premium.

YouTube предоставляет несколько вариантов размещения рекламы, в том числе с/без возможности пропуска, в начале/середине/конце ролика, Video Discovery и Masthead.

В последние несколько месяцев YouTube анонсировал экспериментальные функции, которые определяют продукты в видео и составляют из них список. Затем алгоритмы рекомендаций предлагают похожие ролики.

По прогнозам Credit Suisse, это обновление поможет персонализировать рекламу и повысить монетизацию YouTube, которая составляет около $9,80 на пользователя в год. Это укрепит конкурентоспособность компании в отношении Facebook, получающей примерно $30 на пользователя в год.

Контекстно-медийная сеть Google и рекламные технологии для издателей

Третьим основным компонентом рекламного дохода Google является сеть сайтов-партнеров. В 2020 году она принесла $23 млрд, что составило около 16% общих рекламных доходов Google.

Этот сегмент включает доход от продажи рекламы вне сервисов Google. Издатели и создатели приложения могут использовать платформы Google, такие как AdSense, Google Менеджер рекламы и AdMob, чтобы предлагать рекламные места в своих продуктах. Издатели и Google делят доход между собой в зависимости от того, сколько работы выполняет каждая сторона.

Невозможно точно установить, какие процент дохода приносят Google эти продукты. Например, AdSense обслуживает не только издателей сторонних сайтов, но также позволяет создателям контента на YouTube продавать рекламу в своих видео.

Ниже представлены основные инструменты, которые Google предлагает создателям контента.

AdSense. Сервис насчитывает более 2 млн клиентов и предлагает два формата сотрудничества.

Одобренные издатели добавляют код Google на свой сайт или в ролик, а рекламодатели делают ставки, чтобы показывать свои объявления в этих местах. Издатель получает 68% от стоимости этой услуги.

Создатели сайтов также могут разместить поисковую рекламу на своих сайтах или в приложениях. Они будут получать 51% от стоимости каждого перехода пользователя по ссылке.

Google Менеджер рекламы. Это платформа управления рекламой для крупных издателей, поддерживающая множество сервисов, включая AdSense и Ad Exchange от Google, а также прочие сторонние сети и биржи. Менеджер рекламы также включает сервисы платформы DoubleClick, которую Google приобрела в 2007 году за $3,1 млрд, в том числе DoubleClick for Publishers и DoubleClick Ad Exchange.

AdMob. Это платформа для создателей мобильных приложений, приобретенная Google в 2009 году. Она позволяет продавать места для рекламы в приложениях на Android и iOS, например небольшие баннеры, которые появляются сверху или снизу экрана, а также всплывающие объявления.

AdMob используют более миллиона приложений и рекламодателей. По подсчетам Google, создатель платформы для фитнеса и здоровья из Северной Америки с 50 тысячами активных пользователей в месяц может зарабатывать более $6300 в год.

Прочие рекламные технологии

Google также предлагает множество других продуктов для самых разных участников рынка онлайн-рекламы, в том числе компаний различных типов и размеров.

Google Реклама. Это платформа, которая позволяет запускать рекламу различных типов с минимальными затратами. Стоимость кампании полностью зависит от целей рекламодателя. С него взимается плата, когда пользователи взаимодействуют с объявлением, например совершают звонок или посещают сайт. Ранее платформа называлась Google AdWords.

Google Платформа для маркетинга. Сервис предлагает инструменты для крупных корпоративных рекламодателей, а также аналитические функции для небольших бизнесов. Предложение включает сервисы DoubleClick и Google Analytics 360 Suite, а также интегрированный инструмент Дисплей и Видео 360 (ранее назывался DoubleClick Bid Manager) для работы над рекламными кампаниями.

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