«Доступно новое обновление»: как «Лаборатория Касперского» выводит малый бизнес на следующий уровень

После участия в проекте владелец московской сайкл-студии наконец начал делегировать и взял управляющего, предприниматель из Екатеринбурга принял решение сфокусироваться на онлайн-услугах и не открывать вторую очную школу подготовки к экзаменам, а владелица производства одежды из Белгорода поверила в силу своего бренда

Быть предпринимателем — задача сама по себе непростая, требующая решать постоянно возникающие задачи, быстро реагировать на вызовы и менять образ мышления. Даже до начала пандемии в России закрывалось больше бизнесов, чем открывалось — по данным РБК, этот тренд наблюдается ещё с 2016 года. Пандемия и локдаун только усугубили его: за этот период обанкротились около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса.

В таких условиях малому бизнесу особенно нужна поддержка, и не только в виде финансирования. Чаще более полезным становятся умение пересмотреть подход к бизнесу, найти его слабые стороны и понять, куда развиваться. Для этого часто нужна специальная подготовка и занятия с профессионалами, уже прошедшими схожие сложности.

«Доступно новое обновление» — это программа «Лаборатории Касперского», которая помогает предпринимателям найти слабые места в их бизнесе и перестроить мышление так, чтобы справиться с проблемами и выйти на новые показатели. Весь процесс снимают, а затем публикуют на YouTube в формате сериала. Одна компания — один выпуск, за время которого предпринимателям предстоит не только сформулировать собственные цели, но и понять, что мешает им их достичь. На пути их сопровождают наставники:

● Оксана Селендеева, эксперт по маркетингу, экс-руководитель отдела маркетинга московского отделения банка «Сбер», основатель и CEO школы программирования для детей CODDY;

● Сергей Новиков, IT-эксперт, заместитель руководителя глобального центра исследования угроз «Лаборатории Касперского»;

● Диана Кодоева, эксперт по клиентскому сервису, экс-топ-менеджер компании Gett, автор книги «Gett сервис со смыслом», консультант быстрорастущих IT-компаний;

● Александр Коровин, предприниматель, сооснователь крупнейшего в России клинингового сервиса Qlean.ru, создатель сервиса для ухода за пожилыми «Близкие.ру».

Кейс первый. Школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ