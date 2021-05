«Доступно новое обновление»: как «Лаборатория Касперского» выводит малый бизнес на следующий уровень

Быть предпринимателем — задача сама по себе непростая, требующая решать постоянно возникающие задачи, быстро реагировать на вызовы и менять образ мышления. Даже до начала пандемии в России закрывалось больше бизнесов, чем открывалось — по данным РБК, этот тренд наблюдается ещё с 2016 года. Пандемия и локдаун только усугубили его: за этот период обанкротились около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса.

В таких условиях малому бизнесу особенно нужна поддержка, и не только в виде финансирования. Чаще более полезным становятся умение пересмотреть подход к бизнесу, найти его слабые стороны и понять, куда развиваться. Для этого часто нужна специальная подготовка и занятия с профессионалами, уже прошедшими схожие сложности.

«Доступно новое обновление» — это программа «Лаборатории Касперского», которая помогает предпринимателям найти слабые места в их бизнесе и перестроить мышление так, чтобы справиться с проблемами и выйти на новые показатели. Весь процесс снимают, а затем публикуют на YouTube в формате сериала. Одна компания — один выпуск, за время которого предпринимателям предстоит не только сформулировать собственные цели, но и понять, что мешает им их достичь. На пути их сопровождают наставники:

● Оксана Селендеева, эксперт по маркетингу, экс-руководитель отдела маркетинга московского отделения банка «Сбер», основатель и CEO школы программирования для детей CODDY;

● Сергей Новиков, IT-эксперт, заместитель руководителя глобального центра исследования угроз «Лаборатории Касперского»;

● Диана Кодоева, эксперт по клиентскому сервису, экс-топ-менеджер компании Gett, автор книги «Gett сервис со смыслом», консультант быстрорастущих IT-компаний;

● Александр Коровин, предприниматель, сооснователь крупнейшего в России клинингового сервиса Qlean.ru, создатель сервиса для ухода за пожилыми «Близкие.ру».

Андрей Красовский — внук известного уральского ученого Николая Николаевича Красовского, основателя школы по теории оптимального направления и дифференциальных игр. В память о дедушке Андрей в 2020 году открыл в Екатеринбурге курсы, которые готовят школьников к сдаче выпускных экзаменов. Школа названа в честь знаменитого ученого.

Сейчас занятия на курсах идут и офлайн, и онлайн. Занимаются обстоятельно — иногда до трёх часов. При этом к каждому ученику находят индивидуальный подход и учат не просто решать задачи по шаблону, а понимать математику. Однако количество учеников в школе небольшое, и Андрею, который занимается почти всеми вопросами, хотелось бы найти способ привлечь больше слушателей курсов. Но как именно это сделать?

По результатам экспертизы...

Экспертам не составило труда найти слабые места в бизнесе Андрея. Очень быстро обнаружилось отсутствие личного кабинета на сайте и внятных каналов связи: записаться на курсы не так просто, а через форму обратной связи ответ не поступил даже через несколько недель.

После первичной «прожарки» специалисты разобрали бизнес детальнее: в первую очередь, пообщавшись с клиентами курсов. Стало понятно, что Андрею удаётся поддерживать персональный подход к своим клиентам, а преподаватели интересно и эффективно подают материал. Многие с удовольствием были бы готовы покупать занятия и по другим курсам. Но вместе с этим выяснилось и другое: для многих длительность занятий в 3 часа была чрезмерной. Не было и нормальной формы цифровой оплаты — все происходило через бумажные квитанции.

Кроме того, сам Андрей почти не вкладывался ни в какую рекламу — вплоть до того, что на здании, где расположена школа, не было даже вывески. А клиенты его школы зачастую не знали, что курсы названы в честь математика Красовского.

Наконец, стало окончательно понятно, что Андрей ведет дело «по старинке», вручную выискивая номера клиентов в телефоне, и практически не пользуется удобными диджитал инструментами.

Поэтому эксперты дали Андрею следующие советы:

Сделать на сайте удобный личный кабинет, из которого клиент мог бы быстро получать актуальную информацию. Наладить более быструю связь с клиентами и потенциальными клиентами: например, с помощью чат-бота. Начать использовать платформу вроде Kanban, которая позволит собрать информацию о загрузке и задачах преподавателей в одном месте. Наладить оплату онлайн и озаботиться защитой сайта. Разработать бизнес-модель, определившись с форматом бизнеса — онлайн или оффлайн, а также задуматься о маркетинге.

Андрей признался, что во время занятий ему было нелегко. Но при этом он не отступился и осваивал новый материал, а на итоговую встречу пришёл уже почти другим человеком: с четким пониманием того, что ему нужно. Он составил четкую бизнес-модель: решил сфокусироваться на онлайн-формате и отказаться от длинных трёхчасовых занятий, а заодно вплотную заняться цифровизацией: сделать связь с клиентами надежной и быстрой, организовать личный кабинет и перевести платежи в онлайн.

До сих пор не верится, что этот путь пройден... Весь проект — это просто нереально крутая вещь, работа огромной команды и полное сопровождение на всех этапах. Я хотел бы поблагодарить всех экспертов за здравую критику, опыт и трансформацию мышления. Нужно понимать, что это не просто поговорить и поулыбаться, а услышать, перенять опыт и поменяться Андрей Красовский

Кейс второй. Сайкл-студия

Олег Рудаков — основатель небольшой сети студий Rock the Cycle, ставший героем пилотного выпуска шоу. Rock the Cycle предлагает клиентам тренировки на статичных велотренажерах в атмосфере ночного клуба. До участия Олега в проекте «Лаборатории Касперского» в сети было всего лишь два заведения: в Москве и Санкт-Петербурге. Олег хотел работать по франшизе и развивать студию дальше, но на это не было ресурсов. В том числе и его личных: он контролировал практически все процессы в Rock the Cycle, вплоть до закупки туалетной бумаги. Олег хотел научиться отпускать бразды правления и начать активнее продвигать студию, привлекая клиентов.

Прожарка выявила следующее: с одной стороны, Олег вкладывает в своё дело душу, и это заметно: посетившие студию эксперты ее высоко оценили. Но при этом Олег не был готов подходить к своему делу как бизнесмен и думать в первую очередь о деньгах. Кроме того, обнаружились недоработки и в приложении: там попросту нельзя было зарегистрироваться, и у шести приглашенных гостей возникли проблемы при попытке купить занятие.

Позднее Олег рассказал, что ему в течение года было известно о невозможности регистрации в приложении, но он не придавал этому значения. На собеседованиях с потенциальными управляющими студии он сразу выбрал кандидата, с которым уже был знаком — почти полностью проигнорировав другие варианты.

По итогам Олегу дали следующие советы:

Решить проблему с регистрацией в приложении и в целом заняться customer journey. Найти новые точки роста для компании: это может быть как продажа дополнительных услуг (например, консультаций по питанию), так и выход на новые рынки — например, привлечение корпоративных клиентов. Нанять управляющего, который возьмёт на себя непосредственное руководство студиями и разгрузит Олега. Открыть студию по франшизе. Построить систему мотивации и поощрения сотрудников.

Я был ограничен микроменеджментом. Но я не хочу и дальше сам выбирать туалетную бумагу. Благодаря участию в проекте первые шаги к изменениям я уже сделал: начал больше делегировать и отдавать операционные задачи сотрудникам, нанял управляющего Олег Рудаков

Кейс третий. Производство и продажа одежды и нижнего белья

Анастасия живет в небольшом поселке рядом с Белгородом и занимается бизнесом с 2010 года. Начинала она с небольшого магазина чулочно-носочных изделий, который со временем «разросся». Постепенно к Анастасии пришла идея самой заняться пошивом одежды под брендом SUNASHANY. Анастасия хотела бы выйти на маркетплейсы, полностью оцифровать магазин и больше продвигать свою марку в сети — но ее беспокоит отсутствие необходимого опыта. Она признаёт, что не все в бизнесе идет идеально, но готова признать ошибки и учиться.

Прожарка выявила следующее: Анастасии требуется управляющий, который взял бы на себя часть рутинных задач по магазинам, что позволило бы основателю сконцентрироваться на более глобальных вопросах. Кроме того, есть явные проблемы в позиционировании начинающего бренда, у которого пока нет своего лица. А значит, его предстоит найти.

На основе этого эксперты придумали для Анастасии несколько заданий. Одно из них — переложить часть задач на помощницу Алину. С одной стороны, это поможет оценить, насколько сама Алина готова к увеличению своих обязанностей, с другой — покажет, способна ли Анастасия доверять другому человеку.

Другой важной частью челленджа станет правильное формирование представления у Анастасии о том, насколько легко цифровизировать собственное производство. Эксперты познакомят ее со множеством современных решений, которые даже не требуют умения программировать — на их основе можно создать и онлайн-магазин, и наладить общение с клиентами. При этом многие такие решения стоят относительно недорого и доступны даже небольшому бизнесу — но пользу приносят огромную.

И наконец, Анастасии предстоит определиться с тем, каким она видит свой бренд, и начать выстраивать его образ.

В целом эксперты дали Анастасии следующие советы:

Делегировать уже выстроенные процессы, чтобы героиня могла заниматься дальнейшим развитием бизнеса, в частности, выстраиванием стратегии позиционирования своего бренда; Расширить каналы продаж, зайти в маркетплейсы, но быть готовой к конкуренции, поэтому нужно «причесать» свой бренд, чтобы он стал более заметным; Внедрить CRM-систему и собирать данные о покупателях в онлайне, тем самым повышая эффективность продаж; Оцифровать всю информацию, проходящую через магазин (> получить персонализированную информацию); Развивать как стратегию личного бренда, так и стратегию продвижения массового продукта; Заняться SMM и воспользоваться таргетированной рекламой.

Надо перестать бояться. Совсем не важно, где вы живёте - в маленькой деревне, мегаполисе, в городе-миллионнике... Главное - делать то, что ты любишь, и тогда все получится Анастасия Шатерная

