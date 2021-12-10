Главное в русскоязычном венчуре за ноябрь

Какие отрасли интересуют инвесторов, кто, от кого и какие деньги получил — в дайджесте за ноябрь от RB.RU

Беспрецедентным стало вложение группы инвесторов в предпринимательницу и YouTube-блогера Марину Могилко. Это событие может запустить новый тренд на российском рынке.

Самым большим чеком отличился Accel Club с раундом в $170 млн. Второе место получил Prytek Игоря Рыбакова. Он привлек $107 млн. Топ-3 замыкают инвестиции в $20 млн, которые получила компания Datafold.

По сравнению с октябрем объемы крупнейших раундов в русскоязычном венчуре в ноябре заметно увеличились, а вот количество сделок упало на треть.

Содержание:

Сделки на российском рынке ожидаемо продолжают международные тренды. «В топе инвестиций — SaaS и HRTech. А самая необычная сделка месяца — инвестиция в YouTube-блогера Марину Могилко от Slow Ventures, — говорит Тимур Тажитдинов, инвестиционный аналитик фонда Softline Venture Partners. — Влияние инфлюенсеров с каждым годом растет и, возможно, вложения в блогеров станут новым трендом в мире альтернативных инвестиций».

«В этом месяце на российском рынке особенно заметны инвестиции и покупки проектов по автоматизации работы с самозанятыми. “Тинькофф” купил Jump.Finance, Platim привлек инвестиции, HeadHunter инвестировал $5 млн в развитие платформы самозанятых “YouDo Бизнес” — очевидно, что окно возможностей в этом сравнительно новом сегменте рынка под названием “самозанятые” стремительно сокращается», — подчеркивает Алексей Мосолов, основатель Baza VC.

Крупные сделки

В последний день месяца случилась одна из самых больших сделок ноября. Prytek Игоря Рыбакова и Андрея Яшунского привлекла $107 млн от американской инвестиционной компании Davidson Kempner Capital Management. С 2017 года Prytek фокусируется на аутсорсинге внутренних бизнес-процессов в трех секторах: HR, образовательном и финансовом. Головной офис компании находится в Израиле.

Инвестиции, среди прочего, пойдут на разработку образовательной платформы цифровых профессий ThriveDX. Представитель инвестора займет кресло в совете директоров ГК Prytek. В ноябре компания сама вложила $21 млн в зарубежную рекрутинговую платформу Hirewell. Как правило, Prytek инвестирует в стартапы в области кибербезопасности, электронной коммерции, Edtech, искусственного интеллекта.

Однако самым большим чеком в этом месяце отметилась компания Accel Club.

Скупка брендов

Accel Club с российскими основателями получил $170 млн. Инвесторами раунда A стали RedSeed экс-руководителя «Одноклассников» Ильи Широкова, Flyer One Ventures и North Wall Capital.

Интересно, что Accel Club запущен в 2021 году, но у его основателей большой опыт в электронной коммерции. Стартап основан бывшим генеральным директором «Яндекс.Еды» Максимом Фирсовым и бывшим управляющим директором маркетплейса билетов на автобусы Busfor Николаем Тузенко.

«В этой сделке интересно все: от размера раунда, не характерного для российских проектов и фондов, до сферы работы проекта, — говорит Роман Малюгов, CEO Aim Ventures. — Проект был запущен в феврале 2021 года и уже за короткий промежуток времени показал отличные финансовые результаты, что и стало причиной размера раунда и оценки».

Эксперт обращает внимание на саму модель компании.

Accel Club выкупает локальные бренды, которые торгуются на Amazon, оптимизирует их внутренние и внешние процессы и расширяет рынки сбыта.

«Модель для США не новая, но это первый проект с такой моделью с российскими корнями. Команда — молодцы и заходят в интересный сегмент», — говорит Роман Малюгов.

«Accel Club примечателен похожестью своей бизнес модели на капиталоемкий Thrasio, который уже привлек $1,8 млрд за 13 раундов, консолидировал 100 брендов (15 тысяч продуктов) и, по оценке Pitchbook, уже стоит $5,5 млрд. Отмечу, что серийные предприниматели с опытом на российском рынке, такие как Фирсов (Foodfox) и ​​Николай Тузенко (Busfor), все чаще предпочитают рынок США», — подчеркивает Алексей Мосолов, основатель Baza VC.

Данные для инвестиций

Datafold — выпускники YC с русскоязычными основателями — подняли раунд А на $20 млн от известных международных фондов: Amplify partners (инвестировали в Datadog, Recursion) и New Enterprise Associates (инвестировали в Robinhood). Компания создает инструменты для автоматизации управления качеством данных в компаниях-клиентах.

«До этого стартап привлек сид-раунд на $2,2 млн. Рынок анализа данных огромен и будет расти высокими темпами в будущем. Объем данных у компаний растет экспоненциально, но, несмотря на доступные петабайты, качество данных часто недостаточное для извлечения прибыли. Datafold улучшает их качество за счёт своих продуктов, которые помогают находить аномалии в данных до того, как это повлияет на бизнес клиента», — объясняет Тимур Тажитдинов.

Команда Datafold

«Привлечение $20 млн платформой Datafold показывает, насколько наши стартаперы и технические специалисты высоко котируются на мировом рынке и насколько их продукты конкурентоспособны и перспективны», — говорит Михаил Попов, банкир, основатель финтех-платформы TalkBank. Аналитика больших данных только набирает обороты, но чем масштабнее развивается бизнес в сфере электронной коммерции и финтеха, тем больше инструментов требуется рынку для быстрого и качественного анализа большого массива информации.

Рынок уже созрел, в решениях Datafold есть большая потребность, считает эксперт. «Появляются новые источники данных, меняется регуляция в вопросах их обработки. Нужны технологии, которые решают вопрос с качеством данных с учетом этих требований и новых угроз с точки зрения киберпреступности. Они будут очень востребованы. Думаю, что инвесторы Datafold еще не раз смогут похвастаться этим вложением перед своими коллегами», — говорит Михаил Попов.

Востребованный продукт

Сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с российскими корнями получил $8,5 млн. Инвесторами выступили AngelsDeck, AltaIR Capital, Fores Ventures и Raison Asset Management.

Сейчас онлайн-ритейлер GetFaster работает в Германии. В отличие от российского рынка, где формат довольно распространен, в регионе это единственный проект в формате мягкого дискаунтера, рассчитанного на регулярную доставку товаров.

Компания основана в прошлом году Дмитрием Бергельсоном, Антоном Захаровым, Георгием Скальским и Кириллом Солоницыным. В мае стартап уже получал инвестиции $1,8 млн от AltaIR Capital, S16VC, Optimum Strategy Capital и частных инвесторов.

В прошлом месяце в центре внимания инвесторов был другой немецкий сервис доставки: в октябре Gorillas привлек $1 млрд и стал крупнейшей глобальной сделкой месяца.

Денежные скважины

На фоне всех ноябрьских бизнес-новостей выделяется сделка фонда Runtech Ventures с российской нефтесервисной компанией ML One, разрабатывающей технологическое решение для более эффективного бурения. Компания получила $7,3 млн.

Команда предложила решение, которое значительно повышает эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов, в том числе сокращает рабочее время бурового станка и, что особенно важно, капитальные затраты на само строительство скважины. Проект с 2017 года является резидентом Технопарка «Сколково».

«Мы привыкли, что венчур сегодня — это почти всегда ИТ, иногда биотех. Довольно редко мы видим венчурные сделки в "железе", и совсем уж редко инвесторы обращают внимание на индустриальное решение не для ИТ».

«Если такие сделки происходят, то обычно их возглавляют фонды с госучастием, например, некоторые из фондов РВК или группа “Лидер”.

Тем удивительнее видеть появление на этом рынке нового игрока. Вероятно, Runtech Ventures, которая ранее была инвестором трех ведущих российских венчурных фондов — Starta Capital, Phystech Ventures, Terra Fund II, работающих на глобальном рынке, — теперь планирует совершать сделки самостоятельно», — говорит Илья Аникин, основатель и партнер инвестиционной компании SH-Capital.

«Это одна из крупнейших сделок ноября. Средства планируют направить на выход компании на международный рынок, а также на развитие новых технологий. Для Runtech Ventures это уже второй проект в сегменте нефтесервиса. В прошлом году он инвестировал в стартап Perfobore Inc. $9,3 млн», — напоминает Андрей Зенин, управляющий активами, предприниматель и инвестор.

Деньги в стройку

TraceAir, основанный Дмитрием Королевым и Марией Хохловой, привлек $5 млн от Flashpoint Venture Capital и группы инвесторов. Стартап помогает ускорить рабочие процессы на строительных площадках с помощью облачных технологий и удаленного контроля.

Это не первые инвестиции проекта. В текущем году в него вложился венчурный фонд XTX Ventures (Лондон). Инвестиции тогда составили $3,5 млн.

Основатели TraceAir

С 2018 года проект суммарно привлек уже $10 млн. В этот раз инвестиции помогут компании вырасти на рынке жилого строительства в Штатах и масштабировать бизнес на промышленную, коммерческую и другие отрасли в строительстве. Эксперты PropTech называют стартап высокопотенциальным и отмечают скачок спроса на технологические инновации в строительной отрасли по всему миру.

Прибыльная разработка

Разработчик игр KEK Entertainment получил $3 млн инвестиций. Компанию основали Георгий Егоров и Олег Порошин, в прошлом топ-менеджеры Pixonic. Инвесторами выступили Play Ventures и The Games Fund.

Сделка примечательна тем, что это, пожалуй, самый крупный pre-seed-раунд компании-разработчика игр из СНГ, отмечают специалисты.

В этом месяце заметную сумму от инвесторов получил еще один разработчик игр, компания Overmind. Проект на рынке пять лет, команда фокусируется на разработке и аудите игр, геймдизайне и маркетинге. В числе известных партнеров — компания Wargaming.

В Overmind вложилась инвестиционная компания Agranovsky IT Антона Аграновского с партнерами. Студия основана Иваном Игнатовым, штаб-квартира находится в Москве. Инвестиции помогут предпринимателю расширить команду разработки и довести до финала визуал игры League of Masters. Это первый собственный проект студии, релиз которого ожидается в 2022 году.

Американская компания Grafana купила разработчика мультиплатформенного веб-приложения для аналитики и интерактивной визуализации с открытым исходным кодом Amixr. Проект основали русскоязычные предприниматели в 2018 году. Это достаточно быстрый выход для JointVentures, Startech VC и пяти российских бизнес-ангелов, отмечает Тимур Тажитдинов.

«Стартап был участником акселератора 500 Startups и привлек с 2019 года $500 тысяч. В рамках последнего раунда оценка компании составляла $6 млн, и хоть стоимость сделки не раскрывается, аналитики оценивают ее в диапазоне $10–$15 млн. Это действительно быстрый и приятный выход для инвесторов», — говорит Роман Малюгов, CEO Aim Ventures.

Вложения в здоровье

Американская биотех-платформа Александра Чикунова Longevica получила $2,5 млн. В раунде принял участие фонд Exploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима. Деньги пойдут на развитие исследовательской платформы для здорового старения.

«В ноябре этого года продолжается рост значимости постковидных секторов, таких, как медтех и биотех. В России эти отрасли конкурируют с привычным лидером — ИТ, но сегодня фармацевтический сектор предлагает огромные инвестиционные возможности.

За все первое полугодие российские проекты в сфере цифрового здравоохранения привлекли $31,7 млн. Таким образом, вложения в отечественный медтех за шесть месяцев составили 67,3% от показателя всего прошлого года в размере $47,1 млн. Значимость этого рынка, особенно на фоне очередной волны пандемии, только продолжает расти», — отмечает Андрей Юдников, CEO Ivideon.

Команда Longevica

Деньги на контент

Разработчик платформы для создания иммерсивного контента Cappasity получил более $1 млн. Компания оценивается в $20 млн, в перечне клиентов значится ЦУМ, Phillips и Yves Saint Laurent. Проект был основан в 2013 году, флагманский продукт удешевляет производство 3D-контента и дает возможность бизнесу по-новому взаимодействовать с потенциальными покупателями.

«Важным индикатором интереса в России к метавселенным стал успех стартапа Cappasity, который привлек в уходящем месяце $1 млн (таким образом суммарный объем инвестиций в него достиг $8,3 млн). Для отечественных инвесторов это немалая сумма, и она отражает, насколько интересно держателям капитала участвовать в проектах, связанных с главным трендом 2021 года», — говорит Алексей Белокопытов, генеральный директор компании Twin3D.

Петербурженка и YouTube-блогер Марина Могилко уже давно живет и работает в США, однако создает продукты, востребованные широкой мировой аудиторией. Она привлекла $1,7 млн от инвесторов в обмен на долю от доходов. Инвесторы (Slow Ventures, Даниил и Давид Либерманы, Шрирам Кришнан, партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz), будут получать 5% от доходов блогера следующие 30 лет.

За YouTube-каналами Марины следят минимум 6 млн человек, кроме того, она развивает свой бренд в TikTok и Instagram, управляет компанией LinguaTrip, ведет курсы для начинающих блогеров и тех, кто учит английский язык. Всего Slow Ventures планирует вложить в поддержку авторов-инфлюенсеров около $20 млн, поэтому эксперты предрекают рост новостей про инвестиции в блогеров в частности и креативную экономику в целом.

Марина Могилко

Меньше миллиона

Кадры для инвестиций

В ноябре HR-стартап для подбора IT-специалистов Skipp привлек в первом раунде $635 тысяч от сооснователя Yami Yami, экс-гендиректора Delivery Club и основателя Skyeng.

«Сделка довольно знаковая. Во-первых, она демонстрирует повышенное внимание к ИТ-проектам, которые в глазах инвесторов кажутся беспроигрышным вариантом. Во-вторых, Skipp “выстрелил” очень вовремя: на фоне стремительного роста спроса на разработчиков и дефицита качественных специалистов в ИТ он будет очень востребован», — говорит Андрей Юдников, CEO Ivideon.

Компания оценивается в $5 млн. Среди инвесторов — «ТилТех Капитал». За плечами у фаундеров Skipp большой опыт в ИТ-отрасли и найме технических специалистов. Компанию основали Алексей Один, в прошло CTO и CPO Lingualeo, и Александр Долгов, который ранее руководил B2G-направлением в Skyeng.

«Спрос на разработчиков во всём мире увеличивается, а число разработчиков не растёт такими же темпами. Стартап пытается решить эту проблему и предоставляет компаниям команды разработчиков под проекты», — Тимур Тажитдинов.

По словам инвестиционного аналитика «ТилТех Капитал» Сергея Зайцева, на привлекательности компании для инвестиций сказался, среди прочих причин, инновационный подход к аутстаффингу и полностью оцифрованные процессы на платформе.

Skipp делает ставку на автоматизированный наём ИТ-специалистов senior- и middle-уровня, компания является резидентом «Сколково».

Среди клиентов — Ozon и Х5 Retail Group.

Под конец месяца инвестиции привлек еще один стартап из HR-отрасли: рекрутинговая онлайн-платформа GoExpert получила $28 тысяч. Её запустил CEO платформы «Поток» (проект «Альфа-Банка») Никита Абраменко. Она позволяет привлекать проектно, на парт-тайм специалистов из топ-компаний.

«Быстрый наём и удержание квалифицированных специалистов — острая боль ИТ-индустрии как в России, так и за рубежом. Успешное IPO HeadHunter дополнительно подогрело рынок. Как следствие, мы видим много сделок в HRTech с проектами, которые пытаются решить эту проблему, используя разные подходы и идеи», — резюмирует Павел Морозов, управляющий директор Skolkovo Ventures (ООО “Сколково — Венчурные инвестиции”). — В случае Skipp состав инвесторов не вызывает сомнения, что за этим проектом нужно внимательно следить. Полагаю, в ближайшие три года мы увидим несколько успешных “выходов” на российском рынке, вполне возможны оценки в районе $50 млн за компанию».

Бумеранг для инвестора

Российская компания Boomerangme привлекла $400 тысяч. В раунде поучаствовал фонд Startup Lab инвестиционной группы «ТилТех», основатель компании e-Lama Алексей Довжиков, частный инвестор Евгений Зеленский, а также основатели Mediasoft Владислав Крайнов и Сергей Полуэктов.

Решение позволяет бизнесу запускать собственные электронные накопительные карты лояльности, переводить промоакции в цифру и следить за успехами в CRM-системе.

«Очень интересная сделка, потому что продукты и сервисы для лояльности давно не привлекали внимание инвесторов. Они стали уже commodity на рынке, как минимум в России. Стартап заявляет о том, что планирует выходить в США, а значит, ставит амбициозные цели. С другой стороны, не уверен, что стартапу хватит привлеченного раунда для полноценного выхода на американский рынок», — отмечает Денис Ефремов, Fort Ross Ventures.

Одежда, автозапчасти и эмоции

Компания Martlet Артема Семенова привлекла инвестиции в размере $300 тысяч от агентства Blacklight. Доля и оценка бизнеса публично не были раскрыты. Компания занимается созданием и продажей женской одежды. Сделка прошла cash-in/cash-out.

В ноябре же венчурный фонд Самарской области совместно с группой бизнес-ангелов вложился в платформу «Рекульт», которая помогает людям продавать ненужную одежду. Сумма сделки также не раскрывалась.

Решение «СТОК ПРО» для автоматизации работы авторазборщиков в ноябре получило инвестиции от основателя «Банки.ру». Филипп Ильин-Адаев вложил в приложение €250 тысяч. Компания оценивается в миллион евро. В основе сервиса — технологии машинного обучения и работа с большими данными.

«Вэлби» Дмитрия Ханарина получил $250 тысяч от инвесторов. Среди них — президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко, фонд Embria, основатель Zoon Илья Мутовин, два частных инвестора.

Компания «Вэлби» фокусируется на борьбе с выгоранием. В прошлом ее основатель работал консультантом McKinsey. Рынок оценивает компанию в диапазоне от $1 млн до $2,5 млн.

Российский рынок ментального здоровья пока развивается стихийно, но вполне возможно, что в будущем в появлении таких проектов будут заинтересованы почти все крупные корпорации, считают эксперты. Это значит, что мы чаще будем слышать об инвестициях в такие стартапы.

Инвестиции от акселераторов

В проект студента МФТИ InTone инвестировал $105 тысяч через свой венчурный фонд акселератор Berkeley SkyDeck. Стартап под руководством Андрея Гольмана разрабатывает технологию, которая призвана в реальном времени уменьшать иностранный акцент в устной английской речи. Если аудиофильтры станут популярными, потенциальная аудитория проекта будет огромной, а само решение может быть встроено в программы для онлайн-звонков. Пока проект попал в состав осеннего набора акселератора.

Акселератор Fuelarts совокупно вложил $100 тысяч сразу в два ArtTech-стартапа с российскими основателями. Деньги привлекли платформа для NFT-коллекционеров Artherium и платформа Sarturn, которая помогает участникам арт-рынка найти новые источники финансирования.

Алексей Белокопытов, генеральный директор компании Twin3D, так комментирует эту новость: «Относительно малозаметной, но интересной новостью стало привлечение $50 тысяч проектом Artherium. Его цель — помочь NFT-коллекционерам управлять своим цифровым капиталом.

Если посмотреть на международный рынок, то это направление привлекает гораздо больше внимания. Так, почти в то же время южноафриканская компания NFTfi со схожими целями (предоставление возможности управлять NFT-капиталом, правда, через инструменты залога цифрового имущества) привлекла $5 млн.

Больше технологичных проектов из мира искусства ищите на карте российского рынка ArtTech

В целом блокчейн-технологии рассматриваются сейчас как самая большая перспектива для креаторов — художников, аниматоров, моделлеров и т.д. — зарабатывать. И если сегодня мы видим относительно малозаметные новости, то в следующем году (или, может быть, через год) инвестиции в похожие проекты с большой долей вероятности станут мейнстримом».

«В России стремительного роста инвестиций в блокчейн-технологии не наблюдается, сумма на фоне миллионных зарубежных сделок не самая заметная, однако здесь больший интерес представляют сами стартапы и те задачи, которые они решают», — отмечает Андрей Юдников, CEO компании Ivideon.

В некотором смысле, говорит он, Artherium создала уникальную площадку, своего рода карманную NFT-галерею. «Это хранилище арт-объектов NFT, которые коллекционер, как правило, приобретает на десятках разных платформ. В будущем Artherium планирует расширить функционал, запустив в приложении возможность торговли и обмена NFT», — объясняет он. Стартап находится в стадии MVP и тестирования.

У Sarturn более классическая модель: платформа позволяет галереям заявить о себе, чтобы привлекать инвестиции от коллекционеров. При этом в решение внедрены элементы геймификации.

«Блокчейн-индустрия действительно отличилась в ноябре. За весь 2021 год венчурные инвесторы по всему миру вложили в подобные проекты $15 млрд, что на 384% больше, чем за весь прошлый год: тогда объемы вложений едва превысили $3 млрд. Однако рекорды в этой отрасли по-прежнему принадлежат США и Китаю», — резюмирует предприниматель.

Секс и роботы

Российский Tizzi привлек 80 млн рублей. Проект работает на рынке сексуального просвещения, который за рубежом развит значительно больше, чем в России. Ожидается, что к 2023 году общий мировой рынок сексуального здоровья достигнет $39 млрд.

Российский разработчик робототехники Technored получил 80 млн рублей от трех частных инвесторов. Бизнес-ангелы получили 15% доли в компании, весь проект оценивается в 530 млн рублей.

Promobot из Перми вложит 40 млн рублей в разработку универсальной роботизированной платформы. Она поможет создавать сервисных роботов для разных индустрий.

Денежный заряд

Российский производитель зарядных станций для электрокаров Edison Technologies привлек 24 млн рублей от двух бизнес-ангелов. Теперь доли в проекте распределены между основателем и инвесторами Алексеем Блохиным и Андреем Суздальцевым.

«Как человеку, который начал инвестировать в софт для зарядной инфраструктуры в 2018 году, когда мало кто в нашей стране всерьез воспринимал само слово “электромобиль”, мне отрадно наблюдать, что в отрасли появляются новые проекты, которым удается привлечь инвестиции.

Грядущие субсидии правительства на софинансирование расходов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей сегодня будоражат всех, кто так или иначе занят зарядными станциями. Станции, заявленные упомянутой компанией, как раз отвечают необходимым условиям», — отмечает Константин Клюка, основатель холдинга электротранспортной инфраструктуры ZEVS.

Вложения пойдут на доработку зарядки, которая позволит подключить к системе Edison Technologies восемь автомобилей единовременно. Стартап появился совсем недавно, в сентябре 2021 года. Его руководитель — основатель конструкторского бюро Man & Technologies Lab Михаил Крапивной.

Михаил Крапивной

«Компании предстоит решить серьезную задачу преодоления пропасти между проектом, прототипом и рабочим продуктом, готовым к серийному выходу на рынок. Несмотря на то, что зарядная станция для электромобиля — несложное с точки зрения любого инженера-электрика устройство, для ее ввода в эксплуатацию и превращения “железа” в удобный с пользовательской точки зрения и рентабельный с точки зрения собственника элемент инфраструктуры требуется серьезная экспертиза и довольно уникальный опыт», — говорит Константин Клюка.

Инвестиции привлечены в виде конвертируемого займа, что теоретически может стать дополнительным фактором риска для развития стартапа. Венчурные инвестиции по умолчанию предполагают возможность того, что стартап «не взлетит». В истории российских стартапов уже были случаи, когда вложения, оформленные в виде займа, приводили к судам и необходимости вернуть инвесторам деньги. Впрочем, правильно оформленный заём и доля в проекте обычно страхуют от неудачного сценария.

Деньги на ремонт и знания

Проект Remont.FM привлек средства от основателя «Банки.ру» Филиппа Ильина-Адаева. Инвестор вложил в сервис по ремонту квартир 20 млн рублей. Столько же привлекла компания Grows.ai от частных инвесторов через платформу StartTrack. Умный алгоритм помогает пользователям инвестировать отложенные небольшие суммы. Стартап реализован в виде приложения, сейчас проект проходит бета-тестирование.

Корпоративные инвестиции

В ноябре «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% доли в АО «МФ Технологии», контролирующей VK. Сумма сделки составила 12,8 млрд рублей. Учитывая недавний ребрендинг группы, VK не уходит со страниц СМИ уже второй месяц. Эта сделка стала самой крупной в месяце.

На этом фоне практически незаметно прошла сделка «Самолета». Компания купила долю 31,8% в Rerooms. В будущем «Самолет» хочет довести свою долю в маркетплейсе по обустройству жилья до контрольной. Продукты Rerooms уже интегрированы в «ДомКлик» от «Сбера», М2 от ВТБ и «Яндекс.Услуги». Компания на рынке четыре года.

Кстати, «Сбер» тоже совершил сделку и приобрел Fuelup. Проект занимается выпуском и обслуживанием топливных карт. Кроме того, 1С купила российский стартап «АК». Компания разрабатывает сервис для учёта налогов, который затем встраивается в банковский интерфейс. О других интересных сделках RB.RU расскажет более подробно.

Вложения в гранит науки

В середине ноября «Учи.Ру» купила российский интернет-ресурс для школьников, педагогов и родителей «ЯКласс», чтобы расширить свое присутствие на рынке образовательных технологий. Сумма сделки неизвестна. В итоге у компании сильно вырастет аудитория — до покупки у «Учи.Ру» она составляла около 8 млн школьников, площадкой «ЯКласс» пользуются еще 12 млн учеников.

В сентябре компания «ЯКласс» уже появлялась в контексте сделок и инвестиций. Недавно управляющий партнер «ЯКласс» в партнерстве с AngelsDeck вложил $200 тысяч в платформу live-трансляций для образования.

«Сделка стала экзитом для Almaz Capital, Vesna Investment и ФРИИ. “Учи.ру” становится крупнейшим игроком в сфере онлайн-образования школьников и начинает расширяться еще и за счет покупки и инвестиций в сторонние компании, — говорит Роман Малюгов. — Это третья инвестиция “Учи.ру” за последние полгода. В июне компания приобрела 15% в российском проекте “КодКласс”, который развивает сеть школ программирования для детей от 5 до 16 лет, а в июле — выступила в роли инвестора онлайн-школы TutorOnline».

Skyeng приобрел 25% Qmarketing Academy и собирается в течение года довести свою долю до 100%. Сумма сделки не разглашается. Онлайн-школа маркетинга и дизайна Qmarketing Academy позволит Skyeng продолжить развиваться в сегменте дополнительного профессионального образования.

«Пишут, что Skyeng купили 25% Qmarketing с опционом на довыкуп оставшейся части по оценке то ли в 200, то ли 300 млн рублей. Самое интересное — это, конечно, cashout-мультипликатор, но его нам никто не скажет. Предположу, что в условиях есть существенные KPI на дальнейший рост», — отмечает Алексей Комаров, основатель сообщества покупателей бизнесов «Купиталисты».

Самозанятый инвестор

Одной из самых интересных за месяц стала сделка HeadHunter с YouDo, которые вместе инвестировали в платформу для самозанятых «YouDo Бизнес». «Два равнозначных инвестора — как два слона в посудной лавке. Наличие двух стратегов может привести к печальным последствиям. Мы знаем, какова была судьба четырех неудавшихся совместных предприятий “Сбера” в e-commerce и несостоявшееся “объединение желтых" — “Яндекса” и “Тинькофф”.

И если здесь АФК Система в лице МТС и Elbrus Capital и Goldman Sachs в лице HeadHunter решились на совместное предприятие, это означает, что они видят перед собой действительно колоссальные возможности, и прибыль от проекта может оказаться столь значимой, что сложности, связанные с совместной работой, отойдут на второй план», — говорит Илья Аникин, основатель и партнер инвестиционной компании SH-Capital.

YouDo специализируется на поиске исполнителей бытовых и бизнес-задач, в том числе самозанятых. По итогам сделки НН станет миноритарным владельцем сервиса. «Инвестиции, таким образом, соответствуют стратегии НН по выходу за рамки обычного рынка онлайн-рекрутинга с помощью освоения смежных ниш», — отмечает Андрей Зенин, управляющий активами, предприниматель и инвестор.

«В России примерно 25 млн людей, все еще получающих серую зарплату, суммарно это около 13 трлн рублей в год, то есть больше 10% ВВП России. Если хотя бы 20% от этого оборота будет переведено на режим оплаты самозанятым, то сервисы, обеспечивающие технологическую поддержку процесса и получающие за свои услуги около 3% с оборота, будут иметь выручку в $1 млрд в год, что примерно в 10 раз больше выручки всего HeadHunter — и, думаю, в 100+ раз больше выручки YouDo. Ради битвы за такой рынок можно и объединить усилия», — говорит Илья Аникин.

Пока мы видим небольшой инвестиционный раунд: компания получила $5 млн, это меньше того, что уже получала YouDo. Летом компания запустила первый пилотный проект.

Денис Кутергин, основатель YouDo

«Сейчас очевидно, что пилот удался, мы видим состоявшуюся сделку. В этой ситуации $5 млн вполне достаточно, чтобы решить текущие задачи по разработке полноценного продукта и маркетингу.

Если по результатам 12 месяцев этот проект оправдает надежды, то и HeadHunder, и МТС смогут увеличить объем финансирования, а российский рынок получит мощного игрока в довольно экзотической по мировым меркам отрасли, когда частная компания популяризирует специальные налоговые режимы, добавляя к качественно работающему API ФНС еще и собственный коммерческий опыт и видение продукта», — говорит Илья Аникин.

Михаил Попов, банкир, основатель финтех-платформы TalkBank, отмечает, что эта сделка — хороший кейс стратегического партнерства на рынке HRTech и EdTech, от которого выиграют клиенты обеих компаний.

«То, что эти компании структурируют ситуацию через венчурные инвестиции, а не через классический M&A, тоже очень правильное решение, — рассуждает Михаил Попов. — HeadHunter верит в перспективы и стратегию YouDo, сохраняя за ним достаточно автономность и независимость.

С другой стороны, он может помочь стартапу своими ресурсами, знаниями и базой контактов, а у YouDo появляется поддержка в виде стратега на их рынке, но с несколько иным профилем. Именно это позволяет им не конкурировать, а сотрудничать в долгосрочном периоде».

«Тинькофф банк» купил Jump.Finance. Проект оптимизирует процесс выплат самозанятым, а значит, банк смотрит в сторону расширения влияния в сегменте самозанятых. Команда стартапа продолжит работу над продуктом, но уже в рамках экосистемы «ТинькоффБизнес».

«Несмотря на ранние высказывания Олега Тинькова об инвестициях и венчурном рынке, банк с этого года начал двигаться в венчурном направлении»

«Компания выступает в качестве корпоративного инвестора, развивает и покупает проекты для своей экосистемы. Сделка с Jump.Finance — не исключение», — говорит Роман Малюгов.

Jump.Finance использует для выплат около 3 тысяч компаний, которые с помощью сервиса платят примерно 500 тысячам самозанятых и физических лиц. «Тинькофф» приобрел контрольную долю (51%) в компании «Джаст Лук», которая развивает этот финтех-сервис.

В этом же месяце еще один финтех-проект, Platim, для выплат самозанятым и фрилансерам привлек инвестиции. Вложения составили 8 млн рублей. Компания оценивается в 100 млн рублей, ее основал Леонид Румянцев.

«В моем представлении в Москве ни у кого, кроме Леонида Румянцева, нет более разностороннего опыта в выстраивании работы с разными банками. Так что, когда я увидел в Facebook, что он ищет инвестиции, у меня в голове все сложилось: это нужный рынку продукт и максимально подходящий для этого человек», — говорит инвестор Александр Прокофьев, основатель KudaGo.