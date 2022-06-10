23 июня состоится встреча для малого бизнеса, на которой эксперты расскажут об особенностях нового режима налогообложения — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) — и о том, каким компаниям она будет выгодна.
Если у вас есть вопрос, связанный с особенностями АУСН, отправьте его заранее, заполнив простую форму ниже. Самые интересные вопросы мы зададим спикерам во время митапа.
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке, чтобы не пропустить трансляцию.
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Наталия Рябцева
Переходим на новый налоговый режим: есть вопросы?Наталия Рябцева