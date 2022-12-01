Церемония награждения RB Digital Awards 2023

ежегодно собирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 9-ти номинациям.

Подать кейс можно на

до 1 декабря 2022 года. Победители будут опубликованы на сайте с их согласования

Церемония объявления и награждения пройдет 16 февраля 2023 года в формате закрытого гала-ужина в Москве.

Мы пригласим всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.