Церемония награждения RB Digital Awards 2023

Церемония объявления и награждения пройдет 16 февраля 2023 года, в формате закрытого гала-ужина, в Москве.
О премии
RB Digital Awards ежегодно собирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 9-ти номинациям.
Подать кейс можно на сайте Премии до 1 декабря 2022 года. Победители будут опубликованы на сайте с их согласования.
Церемония объявления и награждения пройдет 16 февраля 2023 года в формате закрытого гала-ужина в Москве.
Мы пригласим всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.
Подать кейс можно на сайте Премии до 1 декабря 2022 года. Победители будут опубликованы на сайте с их согласования.
Церемония объявления и награждения пройдет 16 февраля 2023 года в формате закрытого гала-ужина в Москве.
Мы пригласим всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.
- Павел Гуштюк — Директор по цифровым продуктам ГК Самолет
- Виталий Тарасов — Глава по цифровой трансформации, руководитель компании СберКорус
- Сергей Меркулов — Директор по цифровой трансформации Segezha group
- Мария Андрианова — Директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы
- Антон Антоничев — Руководитель дивизиона IT METRO
- Олег Бочтарев — Директор по инновациям Кировский завод
- Игорь Гулянский — Директор по инновациям ИНЛАЙН ГРУП
- Артем Гавриленко — Лидер цифровой трансформации, Agile-coach Азбука вкуса
- Алексей Парасына — Директор по промышленной автоматизации и метрологии Норникель
- Екатерина Забелина — Директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 GROUP
- Илья Френклах — Вице-президент по цифровой трансформации Ренессанс Страхование
- Ольга Пивень — сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI
- Павел Cеменов — Член правления Модульбанк
- Александр Ложечкин — CIO, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанк
- Александр Горник — CEO Mindbox
- Алексей Пелевин — CEO PRAVO TECH
- Михаил Свердлов — Независимый директор по продукту и цифровой трансформации
- Артем Прескарьян — Технический директор, руководитель Контур.Экстерна и направления «Сервисы для предприятий» СКБ Контур
Экспертное Жюри
От каждой компании, прошедшей в Short-list, на церемонии будут присутствовать руководители и директоры по цифровой трансформации и информационным технологиям:
Гости Церемонии
Cloud, Самолет, Альфа-Банк, Группа НЛМК, METRO, X5 Group , PRAVO TECH, Газпромбанк, Газпром нефть, ГУП «Мосгортранс», Норникель, СКБ Контур, Райффайзенбанк, СБЕР, Азубука вкуса, ЕВРАЗ, ЦИАН, ПИК, Северсталь, СИБУР Диджитал и другие.
Мы хотим чтобы на Церемонии был максимально полезный нетворкинг для каждого.
Мы хотим чтобы на Церемонии был максимально полезный нетворкинг для каждого.
ДРЕСС-КОД: BLACK TIE OPTIONAL
При необходимости мы поделимся подборкой салонов, где можно взять в прокат платье или смокинг
При необходимости мы поделимся подборкой салонов, где можно взять в прокат платье или смокинг
ДРЕСС-КОД:
BLACK TIE OPTIONAL
BLACK TIE OPTIONAL
При необходимости мы поделимся подборкой салонов, где можно взять в прокат платье или смокинг
16 февраля 19:00
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ
Стоимость одного пригласительного — 25 000 рублей.
Продажа открыта до 5 февраля. Вы можете оплатить картой или по счету.
После регистрации мы с вами свяжемся по указанному e-mail
Продажа открыта до 5 февраля. Вы можете оплатить картой или по счету.
После регистрации мы с вами свяжемся по указанному e-mail
Мероприятие пройдет при поддержке
Адрес мероприятия
На одной из площадок г. Москвы. Позже мы укажем подробнее место проведения Церемонии награждения.
Наталия Рябцева
Церемония награждения RB Digital Awards 2023Наталия Рябцева