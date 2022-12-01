Церемония награждения RB Digital Awards 2023

Церемония объявления и награждения пройдет 16 февраля 2023 года, в формате закрытого гала-ужина, в Москве.

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О премии
RB Digital Awards ежегодно собирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 9-ти номинациям.
Подать кейс можно на сайте Премии до 1 декабря 2022 года. Победители будут опубликованы на сайте с их согласования.

Церемония объявления и награждения пройдет 16 февраля 2023 года в формате закрытого гала-ужина в Москве.
Мы пригласим всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.



Церемония прошлого года
  • Павел Гуштюк — Директор по цифровым продуктам ГК Самолет
  • Виталий Тарасов — Глава по цифровой трансформации, руководитель компании СберКорус
  • Сергей Меркулов — Директор по цифровой трансформации Segezha group
  • Мария Андрианова — Директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы
  • Антон Антоничев — Руководитель дивизиона IT METRO
  • Олег Бочтарев — Директор по инновациям Кировский завод
  • Игорь Гулянский — Директор по инновациям ИНЛАЙН ГРУП
  • Артем Гавриленко — Лидер цифровой трансформации, Agile-coach Азбука вкуса
  • Алексей Парасына — Директор по промышленной автоматизации и метрологии Норникель
  • Екатерина Забелина — Директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 GROUP
  • Илья Френклах — Вице-президент по цифровой трансформации Ренессанс Страхование
  • Ольга Пивень — сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI
  • Павел Cеменов — Член правления Модульбанк
  • Александр Ложечкин — CIO, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанк
  • Александр Горник — CEO Mindbox
  • Алексей Пелевин — CEO PRAVO TECH
  • Михаил Свердлов — Независимый директор по продукту и цифровой трансформации
  • Артем Прескарьян — Технический директор, руководитель Контур.Экстерна и направления «Сервисы для предприятий» СКБ Контур
Экспертное Жюри
От каждой компании, прошедшей в Short-list, на церемонии будут присутствовать руководители и директоры по цифровой трансформации и информационным технологиям:
Гости Церемонии
Cloud, Самолет, Альфа-Банк, Группа НЛМК, METRO, X5 Group , PRAVO TECH, Газпромбанк, Газпром нефть, ГУП «Мосгортранс», Норникель, СКБ Контур, Райффайзенбанк, СБЕР, Азубука вкуса, ЕВРАЗ, ЦИАН, ПИК, Северсталь, СИБУР Диджитал и другие.

Мы хотим чтобы на Церемонии был максимально полезный нетворкинг для каждого.

ДРЕСС-КОД: BLACK TIE OPTIONAL
При необходимости мы поделимся подборкой салонов, где можно взять в прокат платье или смокинг
ДРЕСС-КОД:
BLACK TIE OPTIONAL
При необходимости мы поделимся подборкой салонов, где можно взять в прокат платье или смокинг
16 февраля 19:00
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ
Стоимость одного пригласительного — 25 000 рублей.
Продажа открыта до 5 февраля. Вы можете оплатить картой или по счету.

После регистрации мы с вами свяжемся по указанному e-mail
Мероприятие пройдет при поддержке
Адрес мероприятия
На одной из площадок г. Москвы. Позже мы укажем подробнее место проведения Церемонии награждения.
Если у вас остались вопросы, напишите на [email protected]
Наталия Рябцева
Церемония награждения RB Digital Awards 2023