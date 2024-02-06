DeepTechFoodConference 2024

Deep
Tech
Food
Conference 2024
#Еда как лекарство
Международная конференция о современной пищевой промышленности, технологиях будущего для производства продуктов и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания.
Международная конференция о современной пищевой промышленности, технологиях будущего для производства продуктов и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания.
Deep
Tech
Food
Conference 2024
#Еда как лекарство
Форматы участия
Конференция с российскими и международными спикерами
Аллея еды будущего
Speed Dating участников
Для кого
Ученые
Технологи
Инвесторы
и другие
Предприниматели
Форматы участия
Конференция с российскими и международными спикерами
Аллея еды будущего
Speed Dating участников
Для кого
Ученые
Технологи
Инвесторы
и другие
Предприниматели
Заявка
Мы рады пригласить на Deep Food Tech Conference 2024 действующих специалистов, спикеров, готовых рассказать о последних научно-нутрициологических исследованиях, аутофагии, голоде, этике и биоэтике еды.
Если вы хотите стать спикером конференции, заполните заявку и мы с вами свяжемся.
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Контакты
Мы будем рады сотрудничеству!
Если вы пишите или публикуете интересные материалы и научные исследования по теме «Еда, как лекарство», напишите нам.
По всем вопросам вы можете написать нам на почту
Контакты
По всем вопросам вы можете написать нам на почту
Если вы пишите или публикуете интересные материалы и научные исследования по теме «Еда, как лекарство», напишите нам.
Мы будем рады сотрудничеству!
Наталия Рябцева
DeepTechFoodConference 2024Наталия Рябцева