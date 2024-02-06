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Deep
Tech
Food
Conference 2024
#Еда как лекарство
Международная конференция о современной пищевой промышленности, технологиях будущего для производства продуктов и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания.
Стать спикером
Международная конференция о современной пищевой промышленности, технологиях будущего для производства продуктов и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания.
Deep
Tech
Food
Conference 2024
#Еда как лекарство
Стать спикером
Форматы участия
Конференция с российскими и международными спикерами
Аллея еды будущего
Speed Dating участников
Для кого
Ученые
Технологи
Инвесторы
и другие
Предприниматели
Как это было
Форматы участия
Конференция с российскими и международными спикерами
Аллея еды будущего
Speed Dating участников
Как это было
Для кого
Ученые
Технологи
Инвесторы
и другие
Предприниматели
Заявка
Мы рады пригласить на Deep Food Tech Conference 2024 действующих специалистов, спикеров, готовых рассказать о последних научно-нутрициологических исследованиях, аутофагии, голоде, этике и биоэтике еды.
Если вы хотите стать спикером конференции, заполните заявку и мы с вами свяжемся.
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Контакты
Мы будем рады сотрудничеству!
Если вы пишите или публикуете интересные материалы и научные исследования по теме «Еда, как лекарство», напишите нам.
По всем вопросам вы можете написать нам на почту
[email protected]
Контакты
По всем вопросам вы можете написать нам на почту
Если вы пишите или публикуете интересные материалы и научные исследования по теме «Еда, как лекарство», напишите нам.
Мы будем рады сотрудничеству!
[email protected]
Наталия Рябцева
DeepTechFoodConference 2024