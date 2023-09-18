Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов

Куда двигаться стартапам

Софт для зарядных станций

Несмотря на большую нехватку доступных зарядных станций в России, в эту нишу сейчас сложно зайти. Альтернатива — разработка софта для операторов зарядных станций. «Эта ниша сейчас активно развивается. Операторы — коммерческая структура, которая нуждается в максимально удобном приложении для отслеживания параметров станции, биллинга, взаимодействия с водителями. И тут не требуется хардверная часть разработки"

Дмитрий Петров, генеральный директор компании «Яблочков»

«Здесь конкуренция еще не такая высокая, по крайней мере, в сегменте решений для глубинного анализа состояния зарядных станций и предиктивной аналитики. Я нахожу это направление очень перспективным, так как подобный функционал поможет увеличить время безотказной работы зарядной инфраструктуры и, соответственно, развитию отрасли в целом»

Наиболее интересная ниша для стартапов сейчас — разработка компонентов и решений для зарядных станций: «С ростом числа электромобилей на дорогах важным становится не только наличие зарядных станций в конкретной точке, но и их работоспособность. Чтобы обеспечить это, необходимы различные технологические продукты и качественная компонентная база, а это сегодня — головная боль даже опытных производителей.

При этом рынок растет очень интенсивно, так что в ближайшее время мы ожидаем повышенный спрос на качественное «железо» для зарядных станций и сервисные продукты, обеспечивающие предсказуемость процесса получения заряда. Причем не только в России, но и в мире".

Даниил Сиволожский, директор по развитию бизнеса ThunderSoft — разработчике системы управления зарядными станциями и платформы для управления зарядными сетями YouCharge

Дмитрий Матвиевский, генеральный директор и сооснователь it. CHARGE

Клиентские сервисы

«В России нормальный сервис сегодня предоставляет только пара компаний. Это те ребята, к которым придешь с любой проблемой в электромобиле — и с вероятностью 98% они ее решат. Еще одна клиентская ниша — качественный перевод интерфейса машин, которые в большом количестве поступают из Китая. Я знаю только одного игрока здесь"

Артем Тихонов, директор по продажам Rewatt

Производство комплектующих

«Производство любой детали электромобиля — „золотая жила“. Двигатель, инвертора, контроллеры, литий-ионная батарея — все это критические компоненты с широким спектром применения, которые сейчас везут из-за границы. Между тем отечественные разработки получаются дешевле, надежнее и главное — доступнее, чем импортные»

Александр Логинов, основатель компании «Энергоэлемент» — первого в России разработчика и производителя литиевых автомобильных аккумуляторов для электромобилей

Развитие собственного производства

События 2022 года повлияли на развитие рынка электромобильности в России. Как и в других сегментах, изменения связаны в первую очередь

с уходом западных игроков — производителей электромобилей и зарядных станций. Но вместе

с тем освободившиеся ниши распахнули двери перед молодыми российскими компаниями, такими как АО «Кама». Стартап при участии ПАО «КАМАЗ» разрабатывает электромобиль «Атом». По словам команды, уровень локализации на первоначальном этапе составит 70%, а дальше будет увеличиваться. Продажи «Атома» стартуют через два года, сейчас открыт предзаказ.



«Высокий уровень локализации помогает компаниям объединяться для разработки решений, адаптированных под особенности местного климата, инфраструктуры, дорожных условий, что повышает

их производительность и долговечность в России. Например, наша команда совместно с производителем аккумуляторных батарей «Рэнера» работает над оптимальным решением в части термального менеджмента аккумуляторных батарей и создания стабильного запаса хода без резкого снижения в зимнее время года. Не стоит забывать и про локализованные сервисные центры. У владельцев российских электрокаров всегда будет доступ к местным сервисным центрам и запасным частям, что снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт авто»

Протестировать решение

В России интерес к стартапам, которые развивают технологии, связанные с электромобильностью, растет. Запускаются тематические треки в корпоративных акселераторах, увеличивается инвестиционная активность на этом рынке, появляются отдельные акселерационные программы.



«Сейчас интерес к электромобильности высок, поэтому пятая программа акселератора StartupDrive посвящена инновациям

в этой области. Мы ждем заявки от компаний, специализирующихся на разработках в сфере развития зарядной инфраструктуры, совершенствования процесса зарядки и других направлениях эксплуатации электротранспорта.



Участники StartupDrive могут рассчитывать на ресурсы и поддержку как «Газпром нефти», так и бизнес-партнеров компании. Для того, чтобы доработать решения, протестировать гипотезы и создать новые продукты, стартапы получат доступ

к инфраструктуре сети АЗС «Газпромнефть», ИТ-разработкам компании и ее партнеров, а также техническую помощь

и экспертные рекомендации от профессионалов отрасли"