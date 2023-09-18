Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов

Двигатель внутреннего сгорания не имел себе равных более века, но электромобили меняют статус-кво. Они становятся все более доступными, зарядная инфраструктура развивается, а мировые правительства стимулируют переход автомобилистов на новый транспорт. И глядя на то, какими темпами меняется соотношение электромобилей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, кажется, глобальный переход — вопрос даже не десятилетий.
Пытаемся разобраться, какую роль в развитии отрасли играют стартапы и какие возможности их ждут.
Пытаемся разобраться, какую роль в развитии отрасли играют стартапы и какие возможности их ждут.
Какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
Электроэпоха
Глобальный рынок электромобильности
К 2040 году каждый новый продаваемый легковой автомобиль будет электрическим, заявил каналу CNBC Даррен Вудс, генеральный директор ExxonMobil — одной из крупнейших в мире нефтяных компаний. Это интервью вышло в прошлом июне, по итогам 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило глобальные продажи электрокаров более чем в 10 млн штук. Для понимания: это 14% от общего объема продаж автомобилей. В 2023 году доля может увеличиться до 18%, хотя еще три года назад она составляла чуть больше 4%.
Что касается непосредственно парка электромобилей, то в середине 2022 года он оценивался в 20 млн штук, а к 2025 году может вырасти до 77 млн.
Сбудется ли прогноз Вудса, покажет время. Сейчас реальность такова, что подавляющее число продаж электромобилей (EV) приходится на три рынка — Китай, США и Европу.
Что касается непосредственно парка электромобилей, то в середине 2022 года он оценивался в 20 млн штук, а к 2025 году может вырасти до 77 млн.
Сбудется ли прогноз Вудса, покажет время. Сейчас реальность такова, что подавляющее число продаж электромобилей (EV) приходится на три рынка — Китай, США и Европу.
США и Европа
Россия
Китай
Перспективные сегменты
США и Европа
Россия
Китай
Перспективные сегменты
Китай — безусловный лидер в тройке: каждая вторая покупка электрокара в мире происходит там. Все благодаря политике, которую в этой сфере реализует правительство.
В Китае активная поддержка местных производителей электротранспорта стартовала в 2009 году, хотя инвестировать в развитие отрасли страна начала еще в 2001. На субсидии и налоговые льготы для компаний
с 2009 по 2022 год было потрачено более $ 29 млрд. Помимо этого, только вышедшим на рынок производителям предложили заключить контракт с правительством на поставку общественного транспорта.
Часть мер направили на то, чтобы побудить водителей отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в пользу электрокаров. Например, ограничили количество разрешенных в месяц регистраций транспортных средств с ДВС (в Пекине выдают только 10 тысяч разрешений в месяц), а к 2040 году и вовсе планируют запретить автомобили с дизельным и бензиновым двигателями.
Есть и поощрительные меры. Так, до 2022 года можно было получить субсидию на покупку электромобиля,
а сейчас действует программа, в рамках которой автомобили на новых источниках энергии, приобретенные
в течение 2023 года, освобождаются от уплаты налога на покупку.
Китайское правительство вкладывается и в развитие зарядной инфраструктуры: в планах — к 2025 году обеспечить достаточным количеством зарядных станций 20 млн электрокаров. К слову, в 2022 году в Китае насчитывалось почти два миллиона общественных зарядных станций — на 56,7% больше, чем годом ранее.
В Китае активная поддержка местных производителей электротранспорта стартовала в 2009 году, хотя инвестировать в развитие отрасли страна начала еще в 2001. На субсидии и налоговые льготы для компаний
с 2009 по 2022 год было потрачено более $ 29 млрд. Помимо этого, только вышедшим на рынок производителям предложили заключить контракт с правительством на поставку общественного транспорта.
Часть мер направили на то, чтобы побудить водителей отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в пользу электрокаров. Например, ограничили количество разрешенных в месяц регистраций транспортных средств с ДВС (в Пекине выдают только 10 тысяч разрешений в месяц), а к 2040 году и вовсе планируют запретить автомобили с дизельным и бензиновым двигателями.
Есть и поощрительные меры. Так, до 2022 года можно было получить субсидию на покупку электромобиля,
а сейчас действует программа, в рамках которой автомобили на новых источниках энергии, приобретенные
в течение 2023 года, освобождаются от уплаты налога на покупку.
Китайское правительство вкладывается и в развитие зарядной инфраструктуры: в планах — к 2025 году обеспечить достаточным количеством зарядных станций 20 млн электрокаров. К слову, в 2022 году в Китае насчитывалось почти два миллиона общественных зарядных станций — на 56,7% больше, чем годом ранее.
В России, как и в мире, рынок электромобильности на подъеме. Например, в 2022 году было куплено почти три тысячи новых электромобилей — на 33% больше, чем годом ранее. И это несмотря на то, что в 2022 году продажи авто упали почти на 60%. В 2023 году продажи EV тоже растут, и, по данным «Автостата», рыночная доля электрокаров в июне составила 1,3%.
В целом динамика развития российского рынка электромобильности похожа на европейскую, если сравнивать, как меняются соотношение EV и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и темпы роста зарядных станций.
40% автомобилистов, опрошенных «Автостатом» в 2022 году (всего в опросе приняли участие три тысячи человек), сказали, что не готовы к покупке электромобиля. Их решение могло бы измениться при снижении стоимости электрокаров и их обслуживания, росте сети зарядок и увеличении запаса хода транспортного средства на одной зарядке.
Эксперты, с которыми поговорил RB.RU, сходятся в том, что один из сдерживающих факторов роста рынка электромобильности в России — недостаточно развитая зарядная инфраструктура. Например, в Москве сегодня насчитывается 300 зарядных станций, тогда как электрокаров — в 10 раз больше. Плюс из-за отсутствия достаточного количества быстрых зарядных станций водителям сложно совершать дальние поездки. Они вынуждены тщательно планировать маршрут, чтобы быть уверенными в том, что доедут до конечной точки.
Однако стоит сказать, что эта проблема в стране постепенно решается. Так что доля электромобилей на российских дорогах будет расти.
В целом динамика развития российского рынка электромобильности похожа на европейскую, если сравнивать, как меняются соотношение EV и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и темпы роста зарядных станций.
40% автомобилистов, опрошенных «Автостатом» в 2022 году (всего в опросе приняли участие три тысячи человек), сказали, что не готовы к покупке электромобиля. Их решение могло бы измениться при снижении стоимости электрокаров и их обслуживания, росте сети зарядок и увеличении запаса хода транспортного средства на одной зарядке.
Эксперты, с которыми поговорил RB.RU, сходятся в том, что один из сдерживающих факторов роста рынка электромобильности в России — недостаточно развитая зарядная инфраструктура. Например, в Москве сегодня насчитывается 300 зарядных станций, тогда как электрокаров — в 10 раз больше. Плюс из-за отсутствия достаточного количества быстрых зарядных станций водителям сложно совершать дальние поездки. Они вынуждены тщательно планировать маршрут, чтобы быть уверенными в том, что доедут до конечной точки.
Однако стоит сказать, что эта проблема в стране постепенно решается. Так что доля электромобилей на российских дорогах будет расти.
По похожему пути идут США и Европа. В 2022 году в Америке приняли «Закон о снижении инфляции», который
в том числе направлен на борьбу с изменением климата и сокращение углеродных выбросов. В рамках закона
на эти цели выделят почти $ 400 млрд из федерального бюджета.
В частности, закон предполагает налоговые льготы для покупателей электромобилей и субсидии для компаний, которые готовы развивать производство в США. Так, Tesla планирует перенести завод по производству литий-ионных аккумуляторов из Берлина в Техас, где будет работать в партнерстве с китайской CATL. Ford также заключил сделку с CATL: компании построят завод по производству аккумуляторов в Мичигане. Немецкий автогигант BMW хочет увеличить выпуск электромобилей в Южной Каролине.
Аналитики МЭА полагают, что результаты инициатив, касающихся производителей, можно будет оценить не раньше 2024 года. Тогда как налоговые льготы для покупателей уже принесли плоды: из свежего отчета следует, что в первом квартале 2023 года продажи электромобилей в США выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2022 году в Америке было продано более 900 тысяч электрокаров.
При этом в стране есть проблема с доступностью зарядных станций: их не хватает. По данным прошлого года,
на почти два миллиона электромобилей, которые ездили по дорогам США, приходилось только около 160 тысяч зарядных станций. Поэтому одна из задач американского правительства сейчас — способствовать развитию зарядной инфраструры. Так, к 2030 году власти хотят установить по всей стране 500 тысяч общественных зарядных станций. На эту цель планируют потратить $ 7,5 млрд.
Европа занимает второе место после Китая по объему продаж электромобилей, на нее приходится 25% от числа всех проданных EV в мире. В 2022 году продажи электрокаров в европейском регионе выросли более чем на 15% по сравнению с 2021 годом и достигли 2,7 млн. Всего в прошлом году парк электромобилей в странах ЕС увеличился до 3,1 млн — что на 58% больше, чем было в 2021 году. Таким образом, сейчас в Европе из 10 тысяч автомобилей 76 — это EV.
Среди-стран лидеров — Германия, Великобритания, Франция, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Италия.
Эксперты ожидают, что рост продолжится. В особенности благодаря политике Fit for 55, нацеленной на сокращение выбросов парниковых газов в ЕС не менее чем на 55% к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Например, правительства планируют вознаграждать производителей, которые к 2030 году будут продавать не меньше 25% легковых автомобилей и 17% фургонов с нулевым и низким уровнем выбросов.
Не меньшее внимание в Fit for 55 уделено развертыванию зарядной инфраструктуры — в Европе наблюдается нехватка зарядных станций. По оценке McKinsey&Company, к 2030 году региону потребуется не менее 3,4 млн общественных зарядных станций. На 2022 год их количество составляло более 330 тысяч.
Совокупно Европа, Китай и США сделали около 95% мировых продаж электромобилей в 2022 году. В других странах спрос на такой транспорт тоже растет, однако там объем проданных EV пока не такой впечатляющий.
в том числе направлен на борьбу с изменением климата и сокращение углеродных выбросов. В рамках закона
на эти цели выделят почти $ 400 млрд из федерального бюджета.
В частности, закон предполагает налоговые льготы для покупателей электромобилей и субсидии для компаний, которые готовы развивать производство в США. Так, Tesla планирует перенести завод по производству литий-ионных аккумуляторов из Берлина в Техас, где будет работать в партнерстве с китайской CATL. Ford также заключил сделку с CATL: компании построят завод по производству аккумуляторов в Мичигане. Немецкий автогигант BMW хочет увеличить выпуск электромобилей в Южной Каролине.
Аналитики МЭА полагают, что результаты инициатив, касающихся производителей, можно будет оценить не раньше 2024 года. Тогда как налоговые льготы для покупателей уже принесли плоды: из свежего отчета следует, что в первом квартале 2023 года продажи электромобилей в США выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2022 году в Америке было продано более 900 тысяч электрокаров.
При этом в стране есть проблема с доступностью зарядных станций: их не хватает. По данным прошлого года,
на почти два миллиона электромобилей, которые ездили по дорогам США, приходилось только около 160 тысяч зарядных станций. Поэтому одна из задач американского правительства сейчас — способствовать развитию зарядной инфраструры. Так, к 2030 году власти хотят установить по всей стране 500 тысяч общественных зарядных станций. На эту цель планируют потратить $ 7,5 млрд.
Европа занимает второе место после Китая по объему продаж электромобилей, на нее приходится 25% от числа всех проданных EV в мире. В 2022 году продажи электрокаров в европейском регионе выросли более чем на 15% по сравнению с 2021 годом и достигли 2,7 млн. Всего в прошлом году парк электромобилей в странах ЕС увеличился до 3,1 млн — что на 58% больше, чем было в 2021 году. Таким образом, сейчас в Европе из 10 тысяч автомобилей 76 — это EV.
Среди-стран лидеров — Германия, Великобритания, Франция, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Италия.
Эксперты ожидают, что рост продолжится. В особенности благодаря политике Fit for 55, нацеленной на сокращение выбросов парниковых газов в ЕС не менее чем на 55% к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Например, правительства планируют вознаграждать производителей, которые к 2030 году будут продавать не меньше 25% легковых автомобилей и 17% фургонов с нулевым и низким уровнем выбросов.
Не меньшее внимание в Fit for 55 уделено развертыванию зарядной инфраструктуры — в Европе наблюдается нехватка зарядных станций. По оценке McKinsey&Company, к 2030 году региону потребуется не менее 3,4 млн общественных зарядных станций. На 2022 год их количество составляло более 330 тысяч.
Совокупно Европа, Китай и США сделали около 95% мировых продаж электромобилей в 2022 году. В других странах спрос на такой транспорт тоже растет, однако там объем проданных EV пока не такой впечатляющий.
Электромобили составляют около 70% мирового рынка электромобильности, который по итогам прошлого года оценили почти в $ 290 млрд. Ожидается, что в течение 10 лет он будет ежегодно расти на 21,5% и к 2030 году достигнет $ 1,2 трлн. Очевидно, в развивающуюся отрасль будет приходить все больше молодых компаний с новыми технологиями и решениями, которые потенциально могут быть интересны инвесторам.
Среди наиболее перспективных направлений выделяют разработку платформ и сервисных решений. Эксперты полагают, что к 2030 году объем рынка поставщиков услуг электромобильности (EMSP) достигнет почти $ 66 млрд при среднегодовом темпе роста в 35,7%. Заметные игроки — Lime (Neutron Holdings), Uber, Bird, Enterprise Holdings, Donkey Republic, Grab, Cityscoot, Car2go, ANI Technologies, Didi Global.
«Электромобильность — отрасль наукоемкая. Перспективных ниш много: производство накопителей электроэнергии, создание беспроводных зарядок, ремонт и обслуживание электромобилей, микрогенерация электроэнергии. Одна из наиболее интересных, на мой взгляд, — эффективная и доступная переработка
и утилизация литий-ионных аккумуляторов", — Максим Онищенко, руководитель акселератора StartupDrive
от «Газпром нефти».
В 2022 году больше всего венчурных инвестиций привлекли стартапы, занимающиеся зарядными станциями,
— почти $ 3,4 млрд. За ними идет разработка и производство электромобилей — $ 2,6 млрд, коммерческий электротранспорт — $ 784,6 млн, двух-трехколесный электротранспорт — $ 697,1 млн, электрификация автопарка
— $ 661,5 млн. Стартапы в других нишах суммарно привлекли $ 534,2 млн. Из статистики МЭА, охватывающей период с 2010 по 2022 год, видно, что инвестиции в стартапы из области электромобильности последние несколько лет уверенно растут.
«В последние годы электромобильность стала одним из самых быстрорастущих секторов автомобильной индустрии. Развитие технологий и повышенный интерес потребителей к электромобилям создают благоприятную среду для инвестиций. Стартапы предлагают инновации, которые могут изменить отрасль.
И вкладываясь в них, инвесторы стремятся извлечь выгоду из возможностей развивающего рынка", — Максим Онищенко, руководитель акселератора StartupDrive от «Газпром нефти».
По мнению эксперта, в России стартапы из сферы электромобильности тоже актуальны для инвесторов: венчурные фонды и клубы инвесторов ищут новые проекты с потенциалом роста, а интерес к отрасли со стороны государства и корпораций показывает, что у нее хорошие перспективы.
Среди наиболее перспективных направлений выделяют разработку платформ и сервисных решений. Эксперты полагают, что к 2030 году объем рынка поставщиков услуг электромобильности (EMSP) достигнет почти $ 66 млрд при среднегодовом темпе роста в 35,7%. Заметные игроки — Lime (Neutron Holdings), Uber, Bird, Enterprise Holdings, Donkey Republic, Grab, Cityscoot, Car2go, ANI Technologies, Didi Global.
«Электромобильность — отрасль наукоемкая. Перспективных ниш много: производство накопителей электроэнергии, создание беспроводных зарядок, ремонт и обслуживание электромобилей, микрогенерация электроэнергии. Одна из наиболее интересных, на мой взгляд, — эффективная и доступная переработка
и утилизация литий-ионных аккумуляторов", — Максим Онищенко, руководитель акселератора StartupDrive
от «Газпром нефти».
В 2022 году больше всего венчурных инвестиций привлекли стартапы, занимающиеся зарядными станциями,
— почти $ 3,4 млрд. За ними идет разработка и производство электромобилей — $ 2,6 млрд, коммерческий электротранспорт — $ 784,6 млн, двух-трехколесный электротранспорт — $ 697,1 млн, электрификация автопарка
— $ 661,5 млн. Стартапы в других нишах суммарно привлекли $ 534,2 млн. Из статистики МЭА, охватывающей период с 2010 по 2022 год, видно, что инвестиции в стартапы из области электромобильности последние несколько лет уверенно растут.
«В последние годы электромобильность стала одним из самых быстрорастущих секторов автомобильной индустрии. Развитие технологий и повышенный интерес потребителей к электромобилям создают благоприятную среду для инвестиций. Стартапы предлагают инновации, которые могут изменить отрасль.
И вкладываясь в них, инвесторы стремятся извлечь выгоду из возможностей развивающего рынка", — Максим Онищенко, руководитель акселератора StartupDrive от «Газпром нефти».
По мнению эксперта, в России стартапы из сферы электромобильности тоже актуальны для инвесторов: венчурные фонды и клубы инвесторов ищут новые проекты с потенциалом роста, а интерес к отрасли со стороны государства и корпораций показывает, что у нее хорошие перспективы.
Что может способствовать развитию российской электромобильности
Работа с потенциальными покупателями электромобилей
Комплексное развитие зарядной инфраструктуры
Как только появится достаточное количество зарядных станций, которые в том числе будут расположены в жилых домах, продажи электромобилей в России начнут расти по экспоненте и дополнительные стимулы не понадобятся, считает Артем Тихонов, коммерческий директор компании Rewatt — российского производителя зарядных станций для электромобилей. У людей должна быть возможность поставить электрокары заряжаться на ночь, а также беспрепятственно зарядиться на любом участке маршрута в дальних путешествиях.
Сегодня нехватка зарядных станций в России исчисляется тысячами штук, и, по словам
Артема Тихонова, поддержка производителей могла бы изменить ситуацию.
Генеральный директор Edison Technologies, российского разработчика быстрых зарядок для электрокаров, Михаил Крапивной подмечает другую проблему: «Сейчас есть большое количество бюрократических процедур, которые усложняют процесс установки зарядных станций. Например, для согласования установки станции в жилом комплексе нужно собрание собственников квартир и получение от них одобрения. На территории общественных пространств — такие же трудности».
Тем не менее со стороны российского правительства принимаются разные меры по развитию производства и использования электротранспорта в России: например, специнвестконтракты на производство электромобилей, субсидирование установки быстрых зарядных станций, формирование правовой среды для ведения бизнеса в этой отрасли (дерегуляция тарифов, формирование отраслевых стандартов и т. п.). Также утверждена «дорожная карта», по которой к 2030 году в России должно быть не менее 72 тысяч зарядных станций.
Сегодня нехватка зарядных станций в России исчисляется тысячами штук, и, по словам
Артема Тихонова, поддержка производителей могла бы изменить ситуацию.
Генеральный директор Edison Technologies, российского разработчика быстрых зарядок для электрокаров, Михаил Крапивной подмечает другую проблему: «Сейчас есть большое количество бюрократических процедур, которые усложняют процесс установки зарядных станций. Например, для согласования установки станции в жилом комплексе нужно собрание собственников квартир и получение от них одобрения. На территории общественных пространств — такие же трудности».
Тем не менее со стороны российского правительства принимаются разные меры по развитию производства и использования электротранспорта в России: например, специнвестконтракты на производство электромобилей, субсидирование установки быстрых зарядных станций, формирование правовой среды для ведения бизнеса в этой отрасли (дерегуляция тарифов, формирование отраслевых стандартов и т. п.). Также утверждена «дорожная карта», по которой к 2030 году в России должно быть не менее 72 тысяч зарядных станций.
Работа с потенциальными покупателями электромобилей
Комплексное развитие зарядной инфраструктуры
Стимулировать продажи электромобилей в России может снижение их стоимости. Например, в прошлом году Минпромторг РФ запустил программу льготного автокредитования. В рамках программы желающим купить электромобиль государство компенсирует 25% от стоимости электрокара, максимальная сумма субсидии — 625 тысяч рублей. Для электромобилистов есть и другие бонусы. Например, они не платят за проезд по платным федеральным трассам и парковку в Москве, а еще в 20 регионах для них отменили транспортный налог.
Способствовать увеличению доли электромобилей на российских дорогах может и просвещение покупателей. «Потенциальным покупателям электромобилей не хватает информации об устройстве такого авто и его обслуживании. Многим кажется, что автомобиль на электротяге сложно устроен. Но все не так. Грубо говоря, силовая установка состоит из батареи, инвертора, редуктора, системы управления батареей и контуров охлаждения. Вероятность их поломки сильно ниже по сравнению с агрегатами ДВС», — поделились в компании «Моторинвест» — российском производителе электромобилей под брендом Evolute.
Способствовать увеличению доли электромобилей на российских дорогах может и просвещение покупателей. «Потенциальным покупателям электромобилей не хватает информации об устройстве такого авто и его обслуживании. Многим кажется, что автомобиль на электротяге сложно устроен. Но все не так. Грубо говоря, силовая установка состоит из батареи, инвертора, редуктора, системы управления батареей и контуров охлаждения. Вероятность их поломки сильно ниже по сравнению с агрегатами ДВС», — поделились в компании «Моторинвест» — российском производителе электромобилей под брендом Evolute.
Работа с потенциальными покупателями электромобилей
Стимулировать продажи электромобилей в России может снижение их стоимости. Например, в прошлом году Минпромторг РФ запустил программу льготного автокредитования. В рамках программы желающим купить электромобиль государство компенсирует 25% от стоимости электрокара, максимальная сумма субсидии — 625 тысяч рублей. Для электромобилистов есть и другие бонусы. Например, они не платят за проезд по платным федеральным трассам и парковку в Москве, а еще в 20 регионах для них отменили транспортный налог.
Способствовать увеличению доли электромобилей на российских дорогах может и просвещение покупателей. «Потенциальным покупателям электромобилей не хватает информации об устройстве такого авто и его обслуживании. Многим кажется, что автомобиль на электротяге сложно устроен. Но все не так. Грубо говоря, силовая установка состоит из батареи, инвертора, редуктора, системы управления батареей и контуров охлаждения. Вероятность их поломки сильно ниже по сравнению с агрегатами ДВС», — поделились в компании «Моторинвест» — российском производителе электромобилей под брендом Evolute.
Способствовать увеличению доли электромобилей на российских дорогах может и просвещение покупателей. «Потенциальным покупателям электромобилей не хватает информации об устройстве такого авто и его обслуживании. Многим кажется, что автомобиль на электротяге сложно устроен. Но все не так. Грубо говоря, силовая установка состоит из батареи, инвертора, редуктора, системы управления батареей и контуров охлаждения. Вероятность их поломки сильно ниже по сравнению с агрегатами ДВС», — поделились в компании «Моторинвест» — российском производителе электромобилей под брендом Evolute.
Комплексное развитие зарядной инфраструктуры
Как только появится достаточное количество зарядных станций, которые в том числе будут расположены в жилых домах, продажи электромобилей в России начнут расти по экспоненте и дополнительные стимулы не понадобятся, считает Артем Тихонов, коммерческий директор компании Rewatt — российского производителя зарядных станций для электромобилей. У людей должна быть возможность поставить электрокары заряжаться на ночь, а также беспрепятственно зарядиться на любом участке маршрута в дальних путешествиях.
Сегодня нехватка зарядных станций в России исчисляется тысячами штук, и, по словам Артема Тихонова, поддержка производителей могла бы изменить ситуацию.
Генеральный директор Edison Technologies, российского разработчика быстрых зарядок для электрокаров, Михаил Крапивной подмечает другую проблему: «Сейчас есть большое количество бюрократических процедур, которые усложняют процесс установки зарядных станций. Например, для согласования установки станции в жилом комплексе нужно собрание собственников квартир и получение от них одобрения. На территории общественных пространств — такие же трудности».
Тем не менее со стороны российского правительства принимаются разные меры по развитию производства и использования электротранспорта в России: например, специнвестконтракты на производство электромобилей, субсидирование установки быстрых зарядных станций, формирование правовой среды для ведения бизнеса в этой отрасли (дерегуляция тарифов, формирование отраслевых стандартов и т.п.). Также утверждена «дорожная карта», по которой к 2030 году в России должно быть не менее 72 тысяч зарядных станций.
Сегодня нехватка зарядных станций в России исчисляется тысячами штук, и, по словам Артема Тихонова, поддержка производителей могла бы изменить ситуацию.
Генеральный директор Edison Technologies, российского разработчика быстрых зарядок для электрокаров, Михаил Крапивной подмечает другую проблему: «Сейчас есть большое количество бюрократических процедур, которые усложняют процесс установки зарядных станций. Например, для согласования установки станции в жилом комплексе нужно собрание собственников квартир и получение от них одобрения. На территории общественных пространств — такие же трудности».
Тем не менее со стороны российского правительства принимаются разные меры по развитию производства и использования электротранспорта в России: например, специнвестконтракты на производство электромобилей, субсидирование установки быстрых зарядных станций, формирование правовой среды для ведения бизнеса в этой отрасли (дерегуляция тарифов, формирование отраслевых стандартов и т.п.). Также утверждена «дорожная карта», по которой к 2030 году в России должно быть не менее 72 тысяч зарядных станций.
Куда двигаться стартапам
Софт для зарядных станций
Несмотря на большую нехватку доступных зарядных станций в России, в эту нишу сейчас сложно зайти. Альтернатива — разработка софта для операторов зарядных станций. «Эта ниша сейчас активно развивается. Операторы — коммерческая структура, которая нуждается в максимально удобном приложении для отслеживания параметров станции, биллинга, взаимодействия с водителями. И тут не требуется хардверная часть разработки"
Дмитрий Петров, генеральный директор компании «Яблочков»
«Здесь конкуренция еще не такая высокая, по крайней мере, в сегменте решений для глубинного анализа состояния зарядных станций и предиктивной аналитики. Я нахожу это направление очень перспективным, так как подобный функционал поможет увеличить время безотказной работы зарядной инфраструктуры и, соответственно, развитию отрасли в целом»
Наиболее интересная ниша для стартапов сейчас — разработка компонентов и решений для зарядных станций: «С ростом числа электромобилей на дорогах важным становится не только наличие зарядных станций в конкретной точке, но и их работоспособность. Чтобы обеспечить это, необходимы различные технологические продукты и качественная компонентная база, а это сегодня — головная боль даже опытных производителей.
При этом рынок растет очень интенсивно, так что в ближайшее время мы ожидаем повышенный спрос на качественное «железо» для зарядных станций и сервисные продукты, обеспечивающие предсказуемость процесса получения заряда. Причем не только в России, но и в мире".
При этом рынок растет очень интенсивно, так что в ближайшее время мы ожидаем повышенный спрос на качественное «железо» для зарядных станций и сервисные продукты, обеспечивающие предсказуемость процесса получения заряда. Причем не только в России, но и в мире".
Даниил Сиволожский, директор по развитию бизнеса ThunderSoft — разработчике системы управления зарядными станциями и платформы для управления зарядными сетями YouCharge
Дмитрий Матвиевский, генеральный директор и сооснователь it. CHARGE
Клиентские сервисы
«В России нормальный сервис сегодня предоставляет только пара компаний. Это те ребята, к которым придешь с любой проблемой в электромобиле — и с вероятностью 98% они ее решат. Еще одна клиентская ниша — качественный перевод интерфейса машин, которые в большом количестве поступают из Китая. Я знаю только одного игрока здесь"
Артем Тихонов, директор по продажам Rewatt
Производство комплектующих
«Производство любой детали электромобиля — „золотая жила“. Двигатель, инвертора, контроллеры, литий-ионная батарея — все это критические компоненты с широким спектром применения, которые сейчас везут из-за границы. Между тем отечественные разработки получаются дешевле, надежнее и главное — доступнее, чем импортные»
Александр Логинов, основатель компании «Энергоэлемент» — первого в России разработчика и производителя литиевых автомобильных аккумуляторов для электромобилей
Развитие собственного производства
События 2022 года повлияли на развитие рынка электромобильности в России. Как и в других сегментах, изменения связаны в первую очередь
с уходом западных игроков — производителей электромобилей и зарядных станций. Но вместе
с тем освободившиеся ниши распахнули двери перед молодыми российскими компаниями, такими как АО «Кама». Стартап при участии ПАО «КАМАЗ» разрабатывает электромобиль «Атом». По словам команды, уровень локализации на первоначальном этапе составит 70%, а дальше будет увеличиваться. Продажи «Атома» стартуют через два года, сейчас открыт предзаказ.
«Высокий уровень локализации помогает компаниям объединяться для разработки решений, адаптированных под особенности местного климата, инфраструктуры, дорожных условий, что повышает
их производительность и долговечность в России. Например, наша команда совместно с производителем аккумуляторных батарей «Рэнера» работает над оптимальным решением в части термального менеджмента аккумуляторных батарей и создания стабильного запаса хода без резкого снижения в зимнее время года. Не стоит забывать и про локализованные сервисные центры. У владельцев российских электрокаров всегда будет доступ к местным сервисным центрам и запасным частям, что снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт авто»
с уходом западных игроков — производителей электромобилей и зарядных станций. Но вместе
с тем освободившиеся ниши распахнули двери перед молодыми российскими компаниями, такими как АО «Кама». Стартап при участии ПАО «КАМАЗ» разрабатывает электромобиль «Атом». По словам команды, уровень локализации на первоначальном этапе составит 70%, а дальше будет увеличиваться. Продажи «Атома» стартуют через два года, сейчас открыт предзаказ.
«Высокий уровень локализации помогает компаниям объединяться для разработки решений, адаптированных под особенности местного климата, инфраструктуры, дорожных условий, что повышает
их производительность и долговечность в России. Например, наша команда совместно с производителем аккумуляторных батарей «Рэнера» работает над оптимальным решением в части термального менеджмента аккумуляторных батарей и создания стабильного запаса хода без резкого снижения в зимнее время года. Не стоит забывать и про локализованные сервисные центры. У владельцев российских электрокаров всегда будет доступ к местным сервисным центрам и запасным частям, что снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт авто»
Протестировать решение
В России интерес к стартапам, которые развивают технологии, связанные с электромобильностью, растет. Запускаются тематические треки в корпоративных акселераторах, увеличивается инвестиционная активность на этом рынке, появляются отдельные акселерационные программы.
«Сейчас интерес к электромобильности высок, поэтому пятая программа акселератора StartupDrive посвящена инновациям
в этой области. Мы ждем заявки от компаний, специализирующихся на разработках в сфере развития зарядной инфраструктуры, совершенствования процесса зарядки и других направлениях эксплуатации электротранспорта.
Участники StartupDrive могут рассчитывать на ресурсы и поддержку как «Газпром нефти», так и бизнес-партнеров компании. Для того, чтобы доработать решения, протестировать гипотезы и создать новые продукты, стартапы получат доступ
к инфраструктуре сети АЗС «Газпромнефть», ИТ-разработкам компании и ее партнеров, а также техническую помощь
и экспертные рекомендации от профессионалов отрасли"
«Сейчас интерес к электромобильности высок, поэтому пятая программа акселератора StartupDrive посвящена инновациям
в этой области. Мы ждем заявки от компаний, специализирующихся на разработках в сфере развития зарядной инфраструктуры, совершенствования процесса зарядки и других направлениях эксплуатации электротранспорта.
Участники StartupDrive могут рассчитывать на ресурсы и поддержку как «Газпром нефти», так и бизнес-партнеров компании. Для того, чтобы доработать решения, протестировать гипотезы и создать новые продукты, стартапы получат доступ
к инфраструктуре сети АЗС «Газпромнефть», ИТ-разработкам компании и ее партнеров, а также техническую помощь
и экспертные рекомендации от профессионалов отрасли"
Максим Онищенко, руководитель акселератора StartupDrive от «Газпром нефти»
Куда двигаться стартапам
Софт для зарядных станций
Несмотря на большую нехватку доступных зарядных станций в России, в эту нишу сейчас сложно зайти. Альтернатива — разработка софта для операторов зарядных станций. «Эта ниша сейчас активно развивается. Операторы — коммерческая структура, которая нуждается в максимально удобном приложении для отслеживания параметров станции, биллинга, взаимодействия с водителями. И тут не требуется хардверная часть разработки»
Дмитрий Петров, генеральный директор компании «Яблочков»
«Здесь конкуренция еще не такая высокая, по крайней мере, в сегменте решений для глубинного анализа состояния зарядных станций и предиктивной аналитики. Я нахожу это направление очень перспективным, так как подобный функционал поможет увеличить время безотказной работы зарядной инфраструктуры и, соответственно, развитию отрасли в целом»
Наиболее интересная ниша для стартапов сейчас — разработка компонентов и решений для зарядных станций: «С ростом числа электромобилей на дорогах важным становится не только наличие зарядных станций в конкретной точке, но и их работоспособность. Чтобы обеспечить это, необходимы различные технологические продукты и качественная компонентная база, а это сегодня — головная боль даже опытных производителей. При этом рынок растет очень интенсивно, так что в ближайшее время мы ожидаем повышенный спрос на качественное “железо” для зарядных станций и сервисные продукты, обеспечивающие предсказуемость процесса получения заряда. Причем не только в России, но и в мире».
Даниил Сиволожский, директор по развитию бизнеса ThunderSoft — разработчике системы управления зарядными станциями и платформы для управления зарядными сетями YouCharge
Дмитрий Матвиевский, генеральный директор и сооснователь it.CHARGE
Клиентские сервисы
«В России нормальный сервис сегодня предоставляет только пара компаний. Это те ребята, к которым придешь с любой проблемой в электромобиле — и с вероятностью 98% они ее решат. Еще одна клиентская ниша — качественный перевод интерфейса машин, которые в большом количестве поступают из Китая. Я знаю только одного игрока здесь»
Артем Тихонов, директор по продажам Rewatt
Производство комплектующих
«Производство любой детали электромобиля — „золотая жила“. Двигатель, инвертора, контроллеры, литий-ионная батарея — все это критические компоненты с широким спектром применения, которые сейчас везут из-за границы. Между тем отечественные разработки получаются дешевле, надежнее и главное — доступнее, чем импортные»
Александр Логинов, основатель компании «Энергоэлемент» — первого в России разработчика и производителя литиевых автомобильных аккумуляторов для электромобилей
Развитие собственного производства
События 2022 года повлияли на развитие рынка электромобильности в России. Как и в других сегментах, изменения связаны в первую очередь с уходом западных игроков — производителей электромобилей и зарядных станций. Но вместе с тем освободившиеся ниши распахнули двери перед молодыми российскими компаниями, такими как АО «Кама». Стартап при участии ПАО «КАМАЗ» разрабатывает электромобиль «Атом». По словам команды, уровень локализации на первоначальном этапе составит 70%, а дальше будет увеличиваться. Продажи «Атома» стартуют через два года, сейчас открыт предзаказ.
«Высокий уровень локализации помогает компаниям объединяться для разработки решений, адаптированных под особенности местного климата, инфраструктуры, дорожных условий, что повышает их производительность и долговечность в России. Например, наша команда совместно с производителем аккумуляторных батарей „Рэнера“ работает над оптимальным решением в части термального менеджмента аккумуляторных батарей и создания стабильного запаса хода без резкого снижения в зимнее время года. Не стоит забывать и про локализованные сервисные центры. У владельцев российских электрокаров всегда будет доступ к местным сервисным центрам и запасным частям, что снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт авто»
«Высокий уровень локализации помогает компаниям объединяться для разработки решений, адаптированных под особенности местного климата, инфраструктуры, дорожных условий, что повышает их производительность и долговечность в России. Например, наша команда совместно с производителем аккумуляторных батарей „Рэнера“ работает над оптимальным решением в части термального менеджмента аккумуляторных батарей и создания стабильного запаса хода без резкого снижения в зимнее время года. Не стоит забывать и про локализованные сервисные центры. У владельцев российских электрокаров всегда будет доступ к местным сервисным центрам и запасным частям, что снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт авто»
Протестировать решение
В России интерес к стартапам, которые развивают технологии, связанные с электромобильностью, растет. Запускаются тематические треки в корпоративных акселераторах, увеличивается инвестиционная активность на этом рынке, появляются отдельные акселерационные программы.
«Сейчас интерес к электромобильности высок, поэтому пятая программа акселератора StartupDrive посвящена инновациям в этой области. Мы ждем заявки от компаний, специализирующихся на разработках в сфере развития зарядной инфраструктуры, совершенствования процесса зарядки и других направлениях эксплуатации электротранспорта.
Участники StartupDrive могут рассчитывать на ресурсы и поддержку как «Газпром нефти», так и бизнес-партнеров компании. Для того, чтобы доработать решения, протестировать гипотезы и создать новые продукты, стартапы получат доступ к инфраструктуре сети АЗС «Газпромнефть», ИТ-разработкам компании и ее партнеров, а также техническую помощь и экспертные рекомендации от профессионалов отрасли"
«Сейчас интерес к электромобильности высок, поэтому пятая программа акселератора StartupDrive посвящена инновациям в этой области. Мы ждем заявки от компаний, специализирующихся на разработках в сфере развития зарядной инфраструктуры, совершенствования процесса зарядки и других направлениях эксплуатации электротранспорта.
Участники StartupDrive могут рассчитывать на ресурсы и поддержку как «Газпром нефти», так и бизнес-партнеров компании. Для того, чтобы доработать решения, протестировать гипотезы и создать новые продукты, стартапы получат доступ к инфраструктуре сети АЗС «Газпромнефть», ИТ-разработкам компании и ее партнеров, а также техническую помощь и экспертные рекомендации от профессионалов отрасли"
Максим Онищенко, руководитель акселератора StartupDrive от «Газпром нефти»
Инвестиции в российскую электромобильность
— одна из крупных организаций, поддерживающих российские проекты в сфере электромобильности. Так, в рамках программы «Коммерциализация» фонд профинансировал проект «Корпорации ПСС» по расширению производства ультрабыстрых зарядных станций. После чего компания успешно открыла в Перми новый завод.
получал поддержку фонда уже дважды на общую сумму в 50 млн рублей. Сейчас компания реализует проект по разработке хаба для ультрабыстрой зарядки электромобилей, который сможет одновременно заряжать до шести авто. Первый хаб планируют установить в Санкт-Петербурге в 2024 году.
— трехкратный победитель конкурса «Развитие-НТИ». Предприятие успешно вывело на рынок станции заряда электромобилей по технологии V2G (Vehicle-to-grid) и с типом коннекторов CCS, CHAdeMO и GB/T. Сейчас стартап работает над выпуском универсального контроллера быстрого заряда, который может применяться как в составе ЭЗС, так и на борту электротранспорта.
в 2021 году также привлекала инвестиции в размере 24 млн рублей от бизнес-ангелов. Стоит отметить, что многим представителям компаний, с которыми мы общались, регулярно поступают инвестиционные предложения.
также интересуется проектами из электромобильности.
Среди резидентов — такие компании, как: «Яблочков», Rewatt, которая в 2022 году получила поддержку на 660 тысяч рублей; российский производитель зарядных станций для электромобилей и ПО для работы зарядной инфраструктуры Touch; разработчик решения для управления зарядными станциями it. CHARGE; ООО «Сергеев Динамикс» — разработчик электровездехода «Восход»; Edison Technologies, которая получила от фонда в 2023 году грант на создание опытного образца продукта на сумму почти 2 млн рублей, и другие.
Среди резидентов — такие компании, как: «Яблочков», Rewatt, которая в 2022 году получила поддержку на 660 тысяч рублей; российский производитель зарядных станций для электромобилей и ПО для работы зарядной инфраструктуры Touch; разработчик решения для управления зарядными станциями it. CHARGE; ООО «Сергеев Динамикс» — разработчик электровездехода «Восход»; Edison Technologies, которая получила от фонда в 2023 году грант на создание опытного образца продукта на сумму почти 2 млн рублей, и другие.
Фонд содействия инновациям
Петербургский стартап «Яблочков»
Рязанская компания «Силовая электроника»
Edison Technologies
Фонд «Сколково»
Будущее электромобильности в мире и России
«Сегодня электромобили постепенно перестают быть нишевым решением для покупателей с высоким доходом и получают все более широкое распространение не только в Китае, ЕС, США, но и в России. На зарубежных примерах мы видим, что будущее гражданского автомобилестроения неразрывно связано с массовым переходом на электромобили.
Сфера электромобильности в России стабильно развивается, даже несмотря на текущий спад потребления на автомобильном рынке. Сформировавшийся в настоящее время технологический лаг — уникальная возможность для предпринимателей и стартапов, плодотворная почва для разработки новых решений, актуальных на нашем рынке. К моменту, когда спрос наберет обороты, у нас будут готовы отечественные решения, чтобы его удовлетворить".
Сфера электромобильности в России стабильно развивается, даже несмотря на текущий спад потребления на автомобильном рынке. Сформировавшийся в настоящее время технологический лаг — уникальная возможность для предпринимателей и стартапов, плодотворная почва для разработки новых решений, актуальных на нашем рынке. К моменту, когда спрос наберет обороты, у нас будут готовы отечественные решения, чтобы его удовлетворить".
Александр Сулин, руководитель центра по развитию программы электромобильности («Газпромнефть — Региональные продажи»)
«Электромобильность неразрывно связана с устойчивой энергетикой, снижением выбросов в городах и автономномным вождением. Думаю, эти сферы будут подтягиваться, дополняя друг друга, а набрав критическую технологическую базу, станут реально дешевле и выгоднее традиционной энергетики вместе с транспортом. В тот момент путь назад станет бессмысленным, но когда наступит этот момент — пока загадка.
Россия в целом не отличается от остального мира. То, что сейчас активно развивается там, придет к нам спустя пять-семь лет. Бизнес-модели с использованием электротранспорта в целом интереснее, поэтому переход неизбежно произойдет. О грядущем переходе можно судить по поведению крупных игроков, которые создают сети, строят зарядки на своих АЗС, инвестируют в заводы и производства. Успешные стартапы будут поглощены крупными игроками, и в целом это неплохая история".
Россия в целом не отличается от остального мира. То, что сейчас активно развивается там, придет к нам спустя пять-семь лет. Бизнес-модели с использованием электротранспорта в целом интереснее, поэтому переход неизбежно произойдет. О грядущем переходе можно судить по поведению крупных игроков, которые создают сети, строят зарядки на своих АЗС, инвестируют в заводы и производства. Успешные стартапы будут поглощены крупными игроками, и в целом это неплохая история".
Петр Мовчан,
технологический предприниматель
технологический предприниматель
«Будущее российской электронной мобильности выглядит многообещающе благодаря растущей государственной поддержке и интересу потребителей к электромобилям. Стартапы на рынке имеют хорошие возможности для роста. Тем не менее необходимо решить такие проблемы, как развитие инфраструктуры и беспокойство потребителей по поводу количества зарядок. В целом российский рынок электромобилей обладает значительным потенциалом, и стартапы могут сыграть решающую роль в его развитии».
АО «Кама» — разработчик электромобиля «Атом», пресс-служба
«Мы ожидаем не только сохранение, но и увеличение скорости роста рынка электромобильности как в России, так и в мире. В России этому росту будет способствовать несколько ключевых факторов:
Мировой рынок электромобильности так же продолжит рост. Уже более 25 стран перешагнули порог в 5% доли продаж электрокаров в совокупных продажах авто. Считается, что это значение — точка технологического невозврата.
Мы уверены, что с ростом рынка увеличится и привлекательность стартапов в этой области для инвестиций".
- Поддержка правительства: субсидии на строительство ЭЗС и покупку электромобиля;
- Упрощение порядка установки ЭЗС в ЖК, бизнес-центрах, подземных паркингах;
- Более низкая стоимость владения электромобилем в сравнении с ДВС.
Мировой рынок электромобильности так же продолжит рост. Уже более 25 стран перешагнули порог в 5% доли продаж электрокаров в совокупных продажах авто. Считается, что это значение — точка технологического невозврата.
Мы уверены, что с ростом рынка увеличится и привлекательность стартапов в этой области для инвестиций".
Мария Черникова,
генеральный директор Electro.cars
генеральный директор Electro.cars
«Доля электромобилей в Европе достигла 30% от всех автомобилей, регион пришел к этому значению за три года. У нас цифра колеблется в районе 1−2%, но до 2024 года, уверен, вырастет до 10%. Это прогресс, и остановить его невозможно. Хотим мы или нет, но все плюс-минус пересядем на электромобили. Это сильно похоже на ситуацию с мобильными телефонами. У нас когда-то был прекрасный Nokia 3310, который отлично выполнял функцию „звонилки“. Но сейчас потребности изменились, и мы все ходим со смартфонами. То же самое с автомобилями с ДВС. Да, они никуда не денутся, но все новое и интересное так или иначе войдет в нашу жизнь».
Артем Тихонов,
коммерческий директор в компании Rewatt
коммерческий директор в компании Rewatt
Будущее электромобильности в мире и России
Александр Сулин, руководитель центра по развитию программы электромобильности («Газпромнефть — Региональные продажи»)
«Сегодня электромобили постепенно перестают быть нишевым решением для покупателей с высоким доходом и получают все более широкое распространение не только в Китае, ЕС, США, но и в России. На зарубежных примерах мы видим, что будущее гражданского автомобилестроения неразрывно связано с массовым переходом на электромобили.
Сфера электромобильности в России стабильно развивается, даже несмотря на текущий спад потребления на автомобильном рынке. Сформировавшийся в настоящее время технологический лаг — уникальная возможность для предпринимателей и стартапов, плодотворная почва для разработки новых решений, актуальных на нашем рынке. К моменту, когда спрос наберет обороты, у нас будут готовы отечественные решения, чтобы его удовлетворить".
Сфера электромобильности в России стабильно развивается, даже несмотря на текущий спад потребления на автомобильном рынке. Сформировавшийся в настоящее время технологический лаг — уникальная возможность для предпринимателей и стартапов, плодотворная почва для разработки новых решений, актуальных на нашем рынке. К моменту, когда спрос наберет обороты, у нас будут готовы отечественные решения, чтобы его удовлетворить".
«Электромобильность неразрывно связана с устойчивой энергетикой, снижением выбросов в городах и автономномным вождением. Думаю, эти сферы будут подтягиваться, дополняя друг друга, а набрав критическую технологическую базу, станут реально дешевле и выгоднее традиционной энергетики вместе с транспортом. В тот момент путь назад станет бессмысленным, но когда наступит этот момент — пока загадка.
Россия в целом не отличается от остального мира. То, что сейчас активно развивается там, придет к нам спустя пять-семь лет. Бизнес-модели с использованием электротранспорта в целом интереснее, поэтому переход неизбежно произойдет. О грядущем переходе можно судить по поведению крупных игроков, которые создают сети, строят зарядки на своих АЗС, инвестируют в заводы и производства. Успешные стартапы будут поглощены крупными игроками, и в целом это неплохая история".
Россия в целом не отличается от остального мира. То, что сейчас активно развивается там, придет к нам спустя пять-семь лет. Бизнес-модели с использованием электротранспорта в целом интереснее, поэтому переход неизбежно произойдет. О грядущем переходе можно судить по поведению крупных игроков, которые создают сети, строят зарядки на своих АЗС, инвестируют в заводы и производства. Успешные стартапы будут поглощены крупными игроками, и в целом это неплохая история".
Петр Мовчан,
технологический предприниматель
технологический предприниматель
«Будущее российской электронной мобильности выглядит многообещающе благодаря растущей государственной поддержке и интересу потребителей к электромобилям. Стартапы на рынке имеют хорошие возможности для роста. Тем не менее необходимо решить такие проблемы, как развитие инфраструктуры и беспокойство потребителей по поводу количества зарядок. В целом российский рынок электромобилей обладает значительным потенциалом, и стартапы могут сыграть решающую роль в его развитии».
АО «Кама» — разработчик электромобиля «Атом», пресс-служба
«Мы ожидаем не только сохранение, но и увеличение скорости роста рынка электромобильности как в России, так и в мире. В России этому росту будет способствовать несколько ключевых факторов:
Мировой рынок электромобильности так же продолжит рост. Уже более 25 стран перешагнули порог в 5% доли продаж электрокаров в совокупных продажах авто. Считается, что это значение — точка технологического невозврата.
Мы уверены, что с ростом рынка увеличится и привлекательность стартапов в этой области для инвестиций".
- Поддержка правительства: субсидии на строительство ЭЗС и покупку электромобиля;
- Упрощение порядка установки ЭЗС в ЖК, бизнес-центрах, подземных паркингах;
- Более низкая стоимость владения электромобилем в сравнении с ДВС.
Мировой рынок электромобильности так же продолжит рост. Уже более 25 стран перешагнули порог в 5% доли продаж электрокаров в совокупных продажах авто. Считается, что это значение — точка технологического невозврата.
Мы уверены, что с ростом рынка увеличится и привлекательность стартапов в этой области для инвестиций".
Мария Черникова,
генеральный директор Electro.cars
генеральный директор Electro.cars
«Доля электромобилей в Европе достигла 30% от всех автомобилей, регион пришел к этому значению за три года. У нас цифра колеблется в районе 1−2%, но до 2024 года, уверен, вырастет до 10%. Это прогресс, и остановить его невозможно. Хотим мы или нет, но все плюс-минус пересядем на электромобили. Это сильно похоже на ситуацию с мобильными телефонами. У нас когда-то был прекрасный Nokia 3310, который отлично выполнял функцию „звонилки“. Но сейчас потребности изменились, и мы все ходим со смартфонами. То же самое с автомобилями с ДВС. Да, они никуда не денутся, но все новое и интересное так или иначе войдет в нашу жизнь».
Артем Тихонов,
коммерческий директор в компании Rewatt
коммерческий директор в компании Rewatt
Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти» набирает участников в пятую программу. Самые перспективные проекты получат возможность создать совместный продукт с компанией или партнерами акселератора. Подать заявку можно до 1 октября.
Подробнее — на сайте.
Подробнее — на сайте.
Наталия Рябцева
Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартаповНаталия Рябцева