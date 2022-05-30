Интеграция в проекты RB.RU
Редакция RB.RU каждый месяц запускает новые интересные проекты. У вас есть шанс стать Партнером одного из них!
Ниже проекты, где мы ждем коммерческих Партнеров прямо сейчас — может быть, это вы? Просто напишите на [email protected].
Ниже проекты, где мы ждем коммерческих Партнеров прямо сейчас — может быть, это вы? Просто напишите на [email protected].
Это сегментированное и упорядоченное представление игроков рынка конкретной сферы. Карты позволяют зрительно увидеть присутствие компаний в различных сегментах рынка, а также плотность игроков в нише.
Спонсорская поддержка карт позволит вашей компании выступить экспертом сферы, участвуя в создании крупного проекта совместно с редакцией.
Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
Спонсорская поддержка карт позволит вашей компании выступить экспертом сферы, участвуя в создании крупного проекта совместно с редакцией.
Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
ПРИМЕРЫ
Гид по инкубаторам, акселераторам и центрам инноваций в РФ. Коммерческое партнерство позволит вашей компании выступить экспертом и доказать лидерство в вашем регионе.
Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
ПРИМЕРЫ
Специальный проект, в котором мы каждый месяц рассказываем, какие возможности страны-участницы предлагают IT-компаниям. Для каждой страны ищем коммерческого Партнера.
Спонсорство позволит вашей компании выступить экспертом и доказать лидерство в вашем регионе.
Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
Спонсорство позволит вашей компании выступить экспертом и доказать лидерство в вашем регионе.
Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
ПРИМЕРЫ
Специальный раздел, посвященный цифровой трансформации, содержит весь редакционный контент по теме и Маркетплейс поставщиков решений и сервисов.
Кроме этого мы проводим ежегодную Премию RB Digital Awards. Друзья премии 2022: Альфа-Банк, НЛМК, Кировский завод, М.Видео-Эльдорадо.
Чтобы разместить свою публикацию в разделе, карточку на Маркетплейсе или стать Партнером Премии, напишите на почту [email protected].
Кроме этого мы проводим ежегодную Премию RB Digital Awards. Друзья премии 2022: Альфа-Банк, НЛМК, Кировский завод, М.Видео-Эльдорадо.
Чтобы разместить свою публикацию в разделе, карточку на Маркетплейсе или стать Партнером Премии, напишите на почту [email protected].
ПРИМЕРЫ
Начни бизнес c RB
Наш первый образовательный продукт — это серия писем, которая поможет в запуске бизнеса. После подписки читатель 1 раз в неделю в течение 3-х месяцев получает письмо со всей нужной информацией, куда будет интегрирован блок о Партнере проекта.
Таким образом начинающие предприниматели получат понятную и структурированную информацию с чек-листами и рекомендациями по каждой теме, а также ссылки и источники для привлечения дополнительной экспертизы.
Партнер проекта получает размещение на лэндинге проекта кликабельных промо-блоков; интеграцию промо-блоков в каждое письмо; упоминание в специальной новости о проекте; размещение логотипа в промо-кампании проекта на сайте и в социальных сетях (300 000 подписчиков). Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
Таким образом начинающие предприниматели получат понятную и структурированную информацию с чек-листами и рекомендациями по каждой теме, а также ссылки и источники для привлечения дополнительной экспертизы.
Партнер проекта получает размещение на лэндинге проекта кликабельных промо-блоков; интеграцию промо-блоков в каждое письмо; упоминание в специальной новости о проекте; размещение логотипа в промо-кампании проекта на сайте и в социальных сетях (300 000 подписчиков). Чтобы узнать стоимость и KPI, напишите на почту [email protected].
Founders’ Mondays
Каждый второй понедельник месяца в Москве (Старт Хаб на Красном октябре) RB собирает предпринимателей в неформальной обстановке для обсуждения их собственных идей и проектов. На каждой встрече мы слушаем 5-6 питчей, после каждого из них любой гость может задать вопросы. На каждой встрече есть Special Guest, который дает профессиональную обратную связь. Встречи завершаются нетворкингом с пиццей и напитками. На каждой встрече в среднем присутствует 80-100 человек — основателей бизнеса или желающих ими стать.
Подробная информация о новых мероприятиях на сайте и в Telegram-канале.
Партнер Founders’ Mondays получает набор онлайн- и оффлайн-опций для продвижения своего бренда на целевую аудиторию.
Чтобы узнать детали, напишите на почту [email protected].
Подробная информация о новых мероприятиях на сайте и в Telegram-канале.
Партнер Founders’ Mondays получает набор онлайн- и оффлайн-опций для продвижения своего бренда на целевую аудиторию.
Чтобы узнать детали, напишите на почту [email protected].
Наталия Рябцева
Интеграция в проекты | RB.RUНаталия Рябцева