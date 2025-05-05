Hours
Minutes
Seconds
Hours
Minutes
Seconds
Учимся инструментам переговоров, чтобы вас слушали, понимали и считались с вашим мнением. Первый урок – бесплатно!
Нажимая кнопку «Записаться на консультацию», вы подтверждаете, что согласны на обработку персональных данных
Искусство переговоров от Седы Каспаровой
А вот ваш результат
01
Научитесь презентовать себя, уверенно рассказывать о своих достижениях и отстаивать свою позицию
06
Станете меньше нервничать перед переговорами или публичными выступлениями, так как будете знать, что делать
05
Научитесь добиваться своих целей в процессе переговоров
04
Сможете чувствовать себя уверенно перед переговорами или перед публичными выступлениями
03
Получите действенные упражнения для развития речи
02
Вас будет невозможно переспорить. Научитесь аргументировать свои точки зрения с любым оппонентом
Этот курс вам нужен, если
Поделимся инструментами выступления на публике и расскажем, как поставить и развивать речь
Вы считаете, что ваша речь недостаточно хороша и хотели бы ее улучшить
Расскажем, как реагировать и отвечать оппонентам уверенно и аргументированно
Вы не умеете воспринимать критику и всегда впадаете в уныние после нее
Научим говорить так, чтобы вас слушали, понимали и считались с вашим мнением
Вы хотите научиться вести переговоры с сильной позицией
Эксперты знают, о чем говорят
Курсы ведут не теоретики, а практики. С ними все сложное становится понятным
Основатель самого масштабного образовательного проекта в СНГ по голосу и речи «Голос Может». 20 000 студентов из 67 стран мира. Спикер TEDx, Skolkovo, Synergy Woman Forum.
Седа Каспарова
Программа курса
Урок 1. Умеете ли вы вести переговоры? (24 минуты)
Урок 2. Ключевые навыки успешных переговорщиков (22 минуты)
Урок 3. Настройка тела, эмоций и речи перед переговорами (40 минут)
Урок 4. Проверка знаний по модулю «Подготовка к переговорам» (7 минут)
Урок 2. Ключевые навыки успешных переговорщиков (22 минуты)
Урок 3. Настройка тела, эмоций и речи перед переговорами (40 минут)
Урок 4. Проверка знаний по модулю «Подготовка к переговорам» (7 минут)
Урок 5. Цели и задачи переговорного процесса (25 минут)
Урок 6. Этапы переговорного процесса (21 минута)
Урок 7. Эффективные аргументы (5 минут)
Урок 8. Участники переговорного процесса (19 минут)
Урок 9. Как презентовать себя так, чтобы вас запомнили надолго (22 минуты)
Урок 10. Проверка знаний по модулю «Переговорное пространство» (15 минут)
Урок 6. Этапы переговорного процесса (21 минута)
Урок 7. Эффективные аргументы (5 минут)
Урок 8. Участники переговорного процесса (19 минут)
Урок 9. Как презентовать себя так, чтобы вас запомнили надолго (22 минуты)
Урок 10. Проверка знаний по модулю «Переговорное пространство» (15 минут)
Урок 11. Работа с критикой и возражениями (46 минут)
Урок 12. Ошибки, которые могут испортить впечатление (52 минуты)
Урок 13. Проверка знаний по модулю «Сложности в переговорах» (5 минут)
Урок 12. Ошибки, которые могут испортить впечатление (52 минуты)
Урок 13. Проверка знаний по модулю «Сложности в переговорах» (5 минут)
Бесплатный первый урок
Мы знаем, как важно попробовать товар перед покупкой, поэтому сделали первый урок бесплатным. На нем Седа Каспарова раскроет подробнее суть переговоров, и вы сможете определить вашу готовность к ним.
5 990 ₽
Стоимость курса
Первый урок курса открыт для всех — можно сначала пройти его, а потом купить курс целиком.
Сертификат государственного образца подтвердит ваши навыки
Знания точно пригодятся: курс учитывает проблемы и задачи реальных предпринимателей
Запишитесь на курс и получите консультацию
Доступна рассрочка через сервис «Подели»
Остальные уроки откроются сразу после оплаты
Материалы доступны 1 год
Мы подготовили специальные пакетные предложения с курсом «Искусство переговоров».
Вместе - выгоднее
15 990 ₽
Пакет «Маркетинг + Продажи + Переговоры + Личный бренд»
Самый полный и выгодный пакет. Узнайте, как строить свой личный бренд, использовать каналы маркетинга и продаж и вести переговоры с клиентами максимально эффективно. Полный цикл коммерции для вашего бизнеса с максимальной выгодой.
Сразу ответим на вопросы
Вы получите инструменты для ведения переговоров. И даже получите сертификат государственного образца, подтверждающий вашу квалификацию
Вы получаете доступ к видео- и текстовым материалам сразу в личном кабинете курса. Можете проходить курс в любое удобное для вас время
Это курс без домашних заданий, но вы можете самостоятельно тренироваться и применять новые знания на практике
Можно. Для наших клиентов доступна рассрочка через сервис “Подели”
Давайте обсудим
Остались вопросы?
Нажимая кнопку «Жду звонка», вы подтверждаете, что согласны на обработку персональных данных
Про «Курс»
Теория и практика
Телеграм-каналы
Может пригодиться
Команда Русбейс
Искусство переговоров от Седы КаспаровойКоманда Русбейс