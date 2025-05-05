Искусство переговоров от Седы Каспаровой

Поделимся инструментами выступления на публике и расскажем, как поставить и развивать речь

Вы считаете, что ваша речь недостаточно хороша и хотели бы ее улучшить

Расскажем, как реагировать и отвечать оппонентам уверенно и аргументированно

Вы не умеете воспринимать критику и всегда впадаете в уныние после нее

Научим говорить так, чтобы вас слушали, понимали и считались с вашим мнением