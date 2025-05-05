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Делимся инструментами развития личного бренда, чтобы он работал на вас и ваш бизнес, повышал репутацию и средний чек. Первый урок – бесплатно!
Личный бренд
зачем нужен и как его строить?
зачем нужен и как его строить?
А вот ваш результат
01
Поймете, что личный бренд – очень сильный канал коммуникации вашего бизнеса с клиентами
06
Научитесь превращать клиентов и знакомых в амбассадоры вашего бренда
05
Выберете каналы продвижения своего личного бренда и сможете оценить их эффективность
04
Сможете построить системную работу над развитием личного бренда
03
Определите темы и сможете составить крутой контент-план под ваши цели
02
Научитесь презентовать себя и делиться интересным контентом, найдете свой стиль и подачу
Этот курс вам нужен, если
Поможем сделать ваш контент интересным и выстроить контент-план
Вы считаете, что ваш личный бренд никому не интересен
Расскажем про важность и поделимся успешными кейсами
Вы не понимаете, зачем вам нужен личный бренд
Поможем сделать первые шаги в построении личного бренда
Вы хотите «раскрутить» свой личный бренд, но не знаете, с чего начать
Эксперты знают, о чем говорят
Курсы ведут не теоретики, а практики. С ними все сложное становится понятным
Эксперт по упралению репутацией и созданию личного бренда для руководителей, преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ
Надежда Кобина
Программа курса
Урок 1. Почему личный бренд важен (11 минут)
Урок 2. Психология личного бренда (7 минут)
Урок 3. Стиль и личность в персональном бренде (7 минут)
Урок 4. Сферы влияния и социальный капитал (13 минут)
Урок 5. Самопрезентация (14 минут)
Урок 6. Стратегия контента: о чём писать в соцсетях (12 минут)
Урок 7. Обзор каналов продвижения личного бренда (10 минут)
Урок 8. Как измерить эффективность личного бренда (5 минут)
Урок 9. Личный бренд как образ жизни (7 минут)
Урок 10. Проверка знаний по курсу «Как построить личный бренд» (15 минут)
Урок 2. Психология личного бренда (7 минут)
Урок 3. Стиль и личность в персональном бренде (7 минут)
Урок 4. Сферы влияния и социальный капитал (13 минут)
Урок 5. Самопрезентация (14 минут)
Урок 6. Стратегия контента: о чём писать в соцсетях (12 минут)
Урок 7. Обзор каналов продвижения личного бренда (10 минут)
Урок 8. Как измерить эффективность личного бренда (5 минут)
Урок 9. Личный бренд как образ жизни (7 минут)
Урок 10. Проверка знаний по курсу «Как построить личный бренд» (15 минут)
Бесплатный первый урок
Мы знаем, как важно попробовать товар перед покупкой, поэтому сделали первый урок бесплатным. На нем мы рассказываем, почему важен личный бренд и как он может помочь вашему бизнесу
4 990 ₽
Стоимость курса
Первый урок курса открыт для всех — можно сначала пройти его, а потом купить курс целиком.
Сертификат государственного образца подтвердит ваши навыки
Знания точно пригодятся: курс учитывает проблемы и задачи реальных предпринимателей
Запишитесь на курс и получите консультацию
Доступна рассрочка через сервис «Подели»
Остальные уроки откроются сразу после оплаты
Материалы доступны 1 год
Мы подготовили специальные пакетные предложения с курсом «Личный бренд».
Вместе - выгоднее
15 990 ₽
Пакет «Маркетинг + Продажи + Переговоры + Личный бренд»
Самый полный и выгодный пакет. Узнайте, как строить свой личный бренд, использовать каналы маркетинга и продаж и вести переговоры с клиентами максимально эффективно. Полный цикл коммерции для вашего бизнеса с максимальной выгодой.
Сразу ответим на вопросы
Вы получите инструменты для развития личного бренда и узнаете, как его использовать в вашем бизнесе. И даже получите сертификат государственного образца, подтверждающий вашу квалификацию
Вы получаете доступ к видео- и текстовым материалам сразу в личном кабинете курса. Можете проходить курс в любое удобное для вас время
Это курс без домашних заданий, но вы можете самостоятельно тренироваться и применять новые знания на практике
Можно. Для наших клиентов доступна рассрочка через сервис “Подели”
Давайте обсудим
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Про «Курс»
Теория и практика
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Команда Русбейс
Личный бренд зачем нужен и как его строить?Команда Русбейс