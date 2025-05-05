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Рассказываем про рекламу в интернете и показываем, где и как найти и привлечь клиентов в свой бизнес. Первый урок — бесплатно!
Маркетинг для бизнеса: разбираем каналы и привлекаем клиентов
А вот ваш результат
01
Узнаете, чем отличается SEO от контекста и вообще будете разбираться в источниках и видах трафика
06
Узнаете, что такое веб-аналитика, сквозная аналитика, аналитика платформы и чем они отличаются
05
Поймёте ценность своего продукта, а также научитесь её доносить до аудитории
04
Научитесь эффективно взаимодействовать с командой маркетологов и говорить на их языке
03
Поймете, какие показатели важны для маркетинга и как на них влиять
02
Сможете исследовать рынок, определять целевую аудиторию, находить ее «боли и удовольствия»
Этот курс вам нужен, если
Покажем «внутреннюю кухню» маркетологов, их терминологию, сервисы для работы и метрики.
Вы не знаете технических аспектов маркетинга
Объясним, что делать и какие задачи давать маркетологам, чтобы увеличить поток заявок и продаж
Вы хотите продвигать товары и вам нужна в этом помощь
Расскажем, куда смотреть и какие показатели отслеживать, чтобы не «сливать» бюджет
Вы не знаете, как оценивать эффективность маркетинга
Эксперты знают, о чем говорят
Курсы ведут не теоретики, а практики. С ними все сложное становится понятным
Алина Крыжановская
Управляющий директор агентства интернет-маркетинга KIT SOLER (часть группы компаний SOLER group), эксперт в области интернет-рекламы, разработки эффективных стратегий продвижения и аналитики данных, спикер и модератор на отраслевых мероприятиях и конфиренциях по маркетингу и менеджменту
Гендиректор агентсва поискового маркетинга impulse.guru (часть группы компаний SOLER group), эксперт в области интернет-маркетинга с 15-летним опытом, преподаватель, создатель собственного SaaS-продукта по автоматизации отчетности в диджитале
Илья Русаков
Программа курса
Урок 1. Интернет-маркетинг для малого бизнеса (6 минут)
Урок 2. Исследование рынка и конкурентов (7 минут)
Урок 3. Определение целевой аудитории и ценности продукта (6 минут)
Урок 4. Виды посадочных страниц (10 минут)
Бесплатный первый урок
Мы знаем, как важно попробовать товар перед покупкой, поэтому сделали первый урок бесплатным. На нем мы рассказываем про то, как маркетинг влияет на малый бизнес.
Пройти урок бесплатно
Бесплатная консультация
4 990 ₽
10 000
Стоимость курса
Первый урок курса открыт для всех — можно сначала пройти его, а потом купить курс целиком.
Сертификат государственного образца подтвердит ваши навыки
Знания точно пригодятся: курс учитывает проблемы и задачи реальных предпринимателей
Запишитесь на курс и получите консультацию
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Остальные уроки откроются сразу после оплаты
Материалы доступны 1 год
Мы подготовили специальные пакетные предложения с курсом «Маркетинг для бизнеса».
Вместе - выгоднее
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Подойдёт тем, кто хочет знать каналы маркетинга и продаж и способы управления ими для взрывного роста прибыли.
Пакет «Маркетинг + Продажи»
11 980
8 990 ₽
Купить пакет
15 990 ₽
22 960
Пакет «Маркетинг + Продажи + Переговоры + Личный бренд»
Самый полный и выгодный пакет. Узнайте, как строить свой личный бренд, использовать каналы маркетинга и продаж и вести переговоры с клиентами максимально эффективно. Полный цикл коммерции для вашего бизнеса с максимальной выгодой.
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Сразу ответим на вопросы
Вы получите знания и навыки о маркетинге и узнаете, как его использовать в вашем бизнесе. И даже получите сертификат государственного образца, подтверждающий вашу квалификацию
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Пакет «Маркетинг + Продажи»
Команда Русбейс
Маркетинг для бизнеса: разбираем каналы и привлекаем клиентов