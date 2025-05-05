Маркетинг для бизнеса: разбираем каналы и привлекаем клиентов

01

Узнаете, чем отличается SEO от контекста и вообще будете разбираться в источниках и видах трафика

06

Узнаете, что такое веб-аналитика, сквозная аналитика, аналитика платформы и чем они отличаются

05

Поймёте ценность своего продукта, а также научитесь её доносить до аудитории

04

Научитесь эффективно взаимодействовать с командой маркетологов и говорить на их языке

03

Поймете, какие показатели важны для маркетинга и как на них влиять

02