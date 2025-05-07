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Вся актуальная информация о налоговой нагрузке для бизнеса в 2025 году в одном курсе. Первый урок – бесплатно!
Налоги для бизнеса 2025: Считаем и не платим лишнего
А вот ваш результат
01
Сможете разобраться в нюансах каждой из систем налогообложения и выбрать для себя самую выгодную
06
Получите четкий план действий на случай, если нужно сменить налоговый режим
05
Узнаете, какие изменения коснулись налогов для бизнеса и поймете, что с этим делать
04
Разберетесь в типах отчетностей и узнаете, когда и как правильно их подавать
03
Узнаете, сколько налогов нужно платить и когда это делать
02
Поймете, какие налоги вы обязаны платить, а какие платить не нужно
Этот курс вам нужен, если
Разберем типы отчетов, покажем как и когда их сдавать
Вы хотите больше знать об отчетности в налоговую, чтобы не платить штрафы
Поделимся знаниями о том, что изменилось, и расскажем, что с этим делать
Вы не знаете, какие изменения произошли в налоговой сфере и как это влияет на вас
Расскажем про каждый налоговый режим и подскажем, как выбрать правильный, чтобы не платить лишнего
Вы только открываете свой бизнес и хотите выбрать самую выгодную систему налогообложения
Эксперты знают, о чем говорят
Курсы ведут не теоретики, а практики.
С ними все сложное становится понятным
С ними все сложное становится понятным
Лидер проекта развития экспертизы каналов дистрибуции в Альфа-Банке
Людмила Елисеева
Главный кредитный аналитик Альфа-Банка
Анна Андина
Главный кредитный аналитик Альфа-Банка
Виктория Арсланова
Эксперт с 24-летним опытом в финансах юридических лиц
Елена Цветкова
Ведущий кредитный аналитик Альфа-Банка
Валерия Савосина
Программа курса
Урок 1. Как выбрать систему налогообложения (14 минут)
Урок 2. Налог на профессиональный доход (15 минут)
Урок 3. Патентная система налогообложения (17 минут)
Урок 4. Упрощённая система налогообложения (40 минут)
Урок 5. Автоматизированная упрощённая система налогообложения (20 минут)
Урок 6. Единый сельскохозяйственный налог (3 минуты)
Урок 7. Потеря права использовать специальный режим (18 минут)
Урок 8. Общая система налогообложения (26 минут)
Урок 9. Проверка знаний по модулю «Системы налогообложения» (17 минут)
Урок 10. Налог на доходы физических лиц (7 минут)
Урок 11. Имущественный налог (10 минут)
Урок 12. Транспортный налог (10 минут)
Урок 13. Какую упрощёнку выбрать (9 минут)
Урок 14. Переплата по налогам (11 минут)
Урок 15. Налоговые льготы (13 минут)
Урок 16. Налоговые вычеты (18 минут)
Урок 17. Налоговые проверки: как проходят и как подготовиться (19 минут)
Урок 18. Как платить налоги при работе с маркетплейсами (9 минут)
Урок 19. Как платить страховые взносы (14 минут)
Урок 20. Как ИП и ООО сдавать отчётность (15 минут)
Урок 21. Как заполнить нулевую декларацию по УСН (10 минут)
Урок 22. Проверка знаний по модулю «Налоги и страховые взносы» (15 минут)
Бесплатный первый урок
На нем мы рассказываем о видах систем налогообложения и рассказываем, как ее правильно выбрать.
3 990 ₽
Стоимость курса
Первый урок курса открыт для всех — можно сначала пройти его, а потом купить курс целиком.
Сертификат государственного образца подтвердит ваши навыки
Знания точно пригодятся: курс учитывает проблемы и задачи реальных предпринимателей
Запишитесь на курс и получите консультацию
Доступна рассрочка через сервис «Подели»
Остальные уроки откроются сразу после оплаты
Материалы доступны 1 год
Сразу ответим на вопросы
Вы получите знания о налогах для бизнеса, которые будут доступны на платформе в течение 1 года. Если будут появляться какие-то вопросы налогам, можете открывать курс и вы найдете ответ. Также вы получите сертификат государственного образца, подтверждающий вашу квалификацию
Вы получаете доступ к видео- и текстовым материалам сразу в личном кабинете курса. Можете проходить курс в любое удобное для вас время
Это курс без домашних заданий, но вы можете самостоятельно тренироваться и применять новые знания на практике
Можно. Для наших клиентов доступна рассрочка через сервис “Подели”
Количество времени и ресурсов на поиск информации, а также дает советы по тому, что делать с налогами в вашем бизнесе
Давайте обсудим
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Про «Курс»
Теория и практика
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Команда Русбейс
Налоги для бизнеса 2025: Считаем и не платим лишнегоКоманда Русбейс