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Вся актуальная информация о налоговой нагрузке для бизнеса в 2025 году в одном курсе. Первый урок – бесплатно!
Налоги для бизнеса 2025: Считаем и не платим лишнего
А вот ваш результат
01
Сможете разобраться в нюансах каждой из систем налогообложения и выбрать для себя самую выгодную
06
Получите четкий план действий на случай, если нужно сменить налоговый режим
05
Узнаете, какие изменения коснулись налогов для бизнеса и поймете, что с этим делать
04
Разберетесь в типах отчетностей и узнаете, когда и как правильно их подавать
03
Узнаете, сколько налогов нужно платить и когда это делать
02
Поймете, какие налоги вы обязаны платить, а какие платить не нужно
Этот курс вам нужен, если
Разберем типы отчетов, покажем как и когда их сдавать
Вы хотите больше знать об отчетности в налоговую, чтобы не платить штрафы
Поделимся знаниями о том, что изменилось, и расскажем, что с этим делать
Вы не знаете, какие изменения произошли в налоговой сфере и как это влияет на вас
Расскажем про каждый налоговый режим и подскажем, как выбрать правильный, чтобы не платить лишнего
Вы только открываете свой бизнес и хотите выбрать самую выгодную систему налогообложения
Эксперты знают, о чем говорят
Курсы ведут не теоретики, а практики.
С ними все сложное становится понятным
Лидер проекта развития экспертизы каналов дистрибуции в Альфа-Банке
Людмила Елисеева
Главный кредитный аналитик Альфа-Банка
Анна Андина
Главный кредитный аналитик Альфа-Банка
Виктория Арсланова
Эксперт с 24-летним опытом в финансах юридических лиц
Елена Цветкова
Ведущий кредитный аналитик Альфа-Банка
Валерия Савосина
Программа курса

Урок 1. Как выбрать систему налогообложения (14 минут)
Урок 2. Налог на профессиональный доход (15 минут)
Урок 3. Патентная система налогообложения (17 минут)
Урок 4. Упрощённая система налогообложения (40 минут)
Урок 5. Автоматизированная упрощённая система налогообложения (20 минут)
Урок 6. Единый сельскохозяйственный налог (3 минуты)
Урок 7. Потеря права использовать специальный режим (18 минут)
Урок 8. Общая система налогообложения (26 минут)
Урок 9. Проверка знаний по модулю «Системы налогообложения» (17 минут)


Бесплатный первый урок
На нем мы рассказываем о видах систем налогообложения и рассказываем, как ее правильно выбрать.
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3 990 ₽
8 000
Стоимость курса
Первый урок курса открыт для всех — можно сначала пройти его, а потом купить курс целиком.
Сертификат государственного образца подтвердит ваши навыки
Знания точно пригодятся: курс учитывает проблемы и задачи реальных предпринимателей
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Остальные уроки откроются сразу после оплаты
Материалы доступны 1 год
Сразу ответим на вопросы
Вы получите знания о налогах для бизнеса, которые будут доступны на платформе в течение 1 года. Если будут появляться какие-то вопросы налогам, можете открывать курс и вы найдете ответ. Также вы получите сертификат государственного образца, подтверждающий вашу квалификацию
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Команда Русбейс
Налоги для бизнеса 2025: Считаем и не платим лишнего