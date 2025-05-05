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Поможем найти клиентов, донести ценность товаров и услуг и заключить сделку через воронку продаж. Первый урок – бесплатно!
Продажи для бизнеса: привлекаем клиентов и увеличиваем прибыль
А вот ваш результат
01
Научитесь писать продающие тексты и рассказывать о продукте так, чтобы его хотели купить
06
Узнаете, на какие показатели надо смотреть, чтобы понять эффективность работы отдела продаж
05
Поймете свои точки роста и сможете грамотно настроить продажи в своем бизнесе
04
Вникнете в терминологию продаж и будете разговаривать с отделом продаж на одном языке
03
Узнаете, как определить, а главное, как привлечь целевую аудиторию и увеличить прибыль
02
Поймете, как правильно строить воронки продаж, чтобы эффективно доводить клиентов до сделки
Этот курс вам нужен, если
Расскажем, как определить целевую аудиторию и через какие каналы выстроить процесс продаж
Вы не знаете, где найти клиентов
Поможем строить воронки продаж и CJM до заключения сделки
Вы только начинаете свой бизнес и хотите правильно выстроить процесс продаж
Поможем найти точки роста и научим, как увеличивать средние чеки и объемы продаж
Вы уперлись в потолок и не знаете, как увеличить прибыль
Эксперты знают, о чем говорят
Курсы ведут не теоретики, а практики. С ними все сложное становится понятным
Управляет продажами более 15 лет. Основала консалтинговую компанию ChessKnock
Наталия Потёмина
Программа курса
Урок 1. С чего начать продажу своего продукта (29 минут)
Урок 2. Где и как найти клиентов (21 минута)
Урок 3. Что такое воронка продаж и как её выстроить (8 минут)
Урок 2. Где и как найти клиентов (21 минута)
Урок 3. Что такое воронка продаж и как её выстроить (8 минут)
Урок 4. Как понять, что пришло время нанимать менеджеров (9 минут)
Урок 5. Кого нанимать сначала (5 минут)
Урок 6. Особенности найма и управления командой (20 минут)
Урок 7. Как отслеживать работу команды с помощью CRM-системы (12 минут)
Урок 8. Функции руководителя отдела продаж (9 минут)
Урок 9. Показатели эффективности отдела продаж (11 минут)
Урок 10. Система мотивации: как удержать сотрудников (9 минут)
Урок 11. Почему менеджеры не обрабатывают лиды (11 минут)
Урок 12. Как распознать первый кризис роста (15 минут)
Урок 13. Проверка знаний по курсу «Как заработать на продажaх» (25 минут)
Урок 5. Кого нанимать сначала (5 минут)
Урок 6. Особенности найма и управления командой (20 минут)
Урок 7. Как отслеживать работу команды с помощью CRM-системы (12 минут)
Урок 8. Функции руководителя отдела продаж (9 минут)
Урок 9. Показатели эффективности отдела продаж (11 минут)
Урок 10. Система мотивации: как удержать сотрудников (9 минут)
Урок 11. Почему менеджеры не обрабатывают лиды (11 минут)
Урок 12. Как распознать первый кризис роста (15 минут)
Урок 13. Проверка знаний по курсу «Как заработать на продажaх» (25 минут)
Бесплатный первый урок
Мы знаем, как важно попробовать товар перед покупкой, поэтому сделали первый урок бесплатным.
На нем мы рассказываем, с чего начать продажу своего продукта.
На нем мы рассказываем, с чего начать продажу своего продукта.
6 990 ₽
Стоимость курса
Первый урок курса открыт для всех — можно сначала пройти его, а потом купить курс целиком.
Сертификат государственного образца подтвердит ваши навыки
Знания точно пригодятся: курс учитывает проблемы и задачи реальных предпринимателей
Запишитесь на курс и получите консультацию
Доступна рассрочка через сервис «Подели»
Остальные уроки откроются сразу после оплаты
Материалы доступны 1 год
Мы подготовили специальные пакетные предложения с курсом «Продажи для бизнеса».
Вместе - выгоднее
Подойдёт тем, кто хочет знать каналы маркетинга и продаж и способы управления ими для взрывного роста прибыли.
Пакет «Маркетинг + Продажи»
8 990 ₽
15 990 ₽
Пакет «Маркетинг + Продажи + Переговоры + Личный бренд»
Самый полный и выгодный пакет. Узнайте, как строить свой личный бренд, использовать каналы маркетинга и продаж и вести переговоры с клиентами максимально эффективно. Полный цикл коммерции для вашего бизнеса с максимальной выгодой.
Сразу ответим на вопросы
Вы получите знания и навыки о продажах в бизнесе. И даже получите сертификат государственного образца, подтверждающий вашу квалификацию
Вы получаете доступ к видео- и текстовым материалам сразу в личном кабинете курса. Можете проходить курс в любое удобное для вас время
Это курс без домашних заданий, но вы можете самостоятельно тренироваться и применять новые знания на практике
Можно. Для наших клиентов доступна рассрочка через сервис “Подели”
Давайте обсудим
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Про «Курс»
Теория и практика
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Команда Русбейс
Продажи для бизнеса: привлекаем клиентов и увеличиваем прибыльКоманда Русбейс