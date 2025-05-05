Продажи для бизнеса: привлекаем клиентов и увеличиваем прибыль

Урок 4. Как понять, что пришло время нанимать менеджеров (9 минут)

Урок 5. Кого нанимать сначала (5 минут)

Урок 6. Особенности найма и управления командой (20 минут)

Урок 7. Как отслеживать работу команды с помощью CRM-системы (12 минут)

Урок 8. Функции руководителя отдела продаж (9 минут)

Урок 9. Показатели эффективности отдела продаж (11 минут)

Урок 10. Система мотивации: как удержать сотрудников (9 минут)

Урок 11. Почему менеджеры не обрабатывают лиды (11 минут)

Урок 12. Как распознать первый кризис роста (15 минут)

Урок 13. Проверка знаний по курсу «Как заработать на продажaх» (25 минут)