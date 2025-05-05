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Поможем найти клиентов, донести ценность товаров и услуг и заключить сделку через воронку продаж. Первый урок – бесплатно!
Продажи для бизнеса: привлекаем клиентов и увеличиваем прибыль
А вот ваш результат
01
Научитесь писать продающие тексты и рассказывать о продукте так, чтобы его хотели купить
06
Узнаете, на какие показатели надо смотреть, чтобы понять эффективность работы отдела продаж
05
Поймете свои точки роста и сможете грамотно настроить продажи в своем бизнесе
04
Вникнете в терминологию продаж и будете разговаривать с отделом продаж на одном языке
03
Узнаете, как определить, а главное, как привлечь целевую аудиторию и увеличить прибыль
02
Поймете, как правильно строить воронки продаж, чтобы эффективно доводить клиентов до сделки
Этот курс вам нужен, если
Расскажем, как определить целевую аудиторию и через какие каналы выстроить процесс продаж
Вы не знаете, где найти клиентов
Поможем строить воронки продаж и CJM до заключения сделки
Вы только начинаете свой бизнес и хотите правильно выстроить процесс продаж
Поможем найти точки роста и научим, как увеличивать средние чеки и объемы продаж
Вы уперлись в потолок и не знаете, как увеличить прибыль
Эксперты знают, о чем говорят
Курсы ведут не теоретики, а практики. С ними все сложное становится понятным
Управляет продажами более 15 лет. Основала консалтинговую компанию ChessKnock
Наталия Потёмина
Программа курса
Урок 1. С чего начать продажу своего продукта (29 минут)
Урок 2. Где и как найти клиентов (21 минута)
Урок 3. Что такое воронка продаж и как её выстроить (8 минут)
Бесплатный первый урок
Мы знаем, как важно попробовать товар перед покупкой, поэтому сделали первый урок бесплатным.
На нем мы рассказываем, с чего начать продажу своего продукта.
Пройти урок бесплатно
Бесплатная консультация
6 990 ₽
14 000
Стоимость курса
Первый урок курса открыт для всех — можно сначала пройти его, а потом купить курс целиком.
Сертификат государственного образца подтвердит ваши навыки
Знания точно пригодятся: курс учитывает проблемы и задачи реальных предпринимателей
Запишитесь на курс и получите консультацию
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Остальные уроки откроются сразу после оплаты
Материалы доступны 1 год
Мы подготовили специальные пакетные предложения с курсом «Продажи для бизнеса».
Вместе - выгоднее
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Подойдёт тем, кто хочет знать каналы маркетинга и продаж и способы управления ими для взрывного роста прибыли.
Пакет «Маркетинг + Продажи»
11 980
8 990 ₽
Купить пакет
15 990 ₽
22 960
Пакет «Маркетинг + Продажи + Переговоры + Личный бренд»
Самый полный и выгодный пакет. Узнайте, как строить свой личный бренд, использовать каналы маркетинга и продаж и вести переговоры с клиентами максимально эффективно. Полный цикл коммерции для вашего бизнеса с максимальной выгодой.
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Сразу ответим на вопросы
Вы получите знания и навыки о продажах в бизнесе. И даже получите сертификат государственного образца, подтверждающий вашу квалификацию
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Пакет «Маркетинг + Продажи»
Команда Русбейс
Продажи для бизнеса: привлекаем клиентов и увеличиваем прибыль