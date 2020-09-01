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Rusbase & Aitarget One
о продвижении бизнеса
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Rusbase & Aitarget One
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Вместе с экспертами Aitarget One, сервиса официального маркетингового партнера Facebook, мы поможем вам разобраться в настройках для запуска и оптимизации рекламы. Пройдем по всем этапам работы: от вопроса «с чего начать» до измерения эффективности кампаний. Поделимся пошаговыми инструкциями, советами и чек-листами.
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Ольга Лисина