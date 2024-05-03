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Лонгриды

Что такое фулфилмент и для чего он нужен?

Лонгриды
Александр Сенников
Александр Сенников

Редактор отдела лонгридов

Александр Сенников

Регулировать логистику для онлайн-продаж — затратный и сложный процесс. Продавцу нужно выстраивать и контролировать множество показателей. Для упрощения торговли в интернете существуют фулфилмент-компании, берущие на себя вопросы хранения и доставки товаров. Зачем они нужны и что нужно учесть при их выборе — читайте в материале RB.RU.

Что такое фулфилмент и для чего он нужен?

Содержание:

 

Что такое фулфилмент?

Дословно fulfillment переводится как «реализация чего-либо». В случае с онлайн-продажами — это услуги по обеспечению логистики. Фулфилмент-компании становятся посредниками между продавцом, маркетплейсом и клиентом. 

Простыми словами фулфилмент — это услуги по хранению и доставке товара от продавца к покупателю. Их оказывают как маркетплейсы, так и отдельные компании, берущие на себя все этапы обеспечения продаж в интернете. 

 

Кому нужен фулфилмент?

Фулфилмент для маркетплейсов пригодится начинающим продавцам, у которых нет выстроенных процессов по доставке и хранению товара. Так как логистика требует значительных инвестиций, обращение к услугам компаний позволит сэкономить на складе, транспорте и других издержках. Однако продажи будут вестись исключительно через площадки маркетплейсов.

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Сторонние операторы также покроют основные расходы на логистику, но продажи селлер будет производить через свои сервисы. Например, если у продавца есть свой сайт и большое количество заказов. Если с доставкой и хранением продавец может справиться и сам, то к компаниям, которые предоставляют услуги по фулфилменту, можно не обращаться, храня и перевозя товары самостоятельно. 

 

Схемы работы фулфилмента на маркетплейсах

Как работает фулфилмент, зависит от его вида:

  • FBO (Fulfillment by Operator). Тип фулфилмента, которым полностью занимаются сами маркетплейсы. Например, у Ozon и Wildberries есть свои операторские компании. 
  • FBS (Fulfillment by Seller). В данном случае селлер берет на себя доставку со своего склада на склад маркетплейса — сам или с помощью сторонних компаний, а дальше маркетплейс доставляет товар покупателю.
  • DBS (Delivery by Seller). Вид фулфилмента, в котором маркетплейс только показывает товар покупателю в каталоге, а продавец берет на себя полный цикл доставки — от склада до дома покупателя. 
  • Real FBS. Тип, объединяющий FBO и DBS. Маркетплейс выступает в роли виртуальной витрины и доставщика, а хранение берет на себя селлер. Есть подвид Express, в котором ограничено время доставки до заказчика.

 

FBO и FBS различаются по тарифам и условиям хранения и доставки товаров. Ozon по схеме FBO берет на 1% меньше вознаграждения, чем по другим схемам сотрудничества с продавцами. Фулфилмент для «Вайлдберриз» же определяет лимит поставок и места на складе в зависимости от объема продаж: больше продаж — больше места на складе. 

Продавцы, работающие через свои онлайн-магазины и разные маркетплейсы, предпочитают вид FBS. Они передают всю логистику одной сторонней компании, которая рассчитывает стоимость каждой услуги отдельно. Например, хранение, упаковка и транспортировка оплачиваются индивидуально за каждый товар.

Маркетплейсы разрешают одному селлеру использовать сразу несколько видов фулфилмента. «Яндекс Маркет» позволяет работать по схемам FBO, FBS и DBS — со всеми их условиями и нюансами. У платформы есть единая система тарифов для доставки по DBS для удобства расчета цены.

 

Что входит в фулфилмент?

Если маркетплейс или сторонняя компания предоставляют услуги фулфилмента, он может включать в себя:

  • Прием товаров от продавца, производителя или поставщика;
  • Обработку заказов и возвратов (только для FBO);
  • Подготовку упаковок;
  • Инвентаризацию, хранение товаров;
  • Доставка. 

 

Фулфилмент напоминает дропшиппинг, это тоже выстраивание логистики между производителем, продавцом и клиентом. Однако у дропшиппинг-компаний нет складов, они только находят клиента, а заказы доставляет производитель.

 

Преимущества фулфилмента на маркетплейсе

Продавец сможет выделить ресурсы на развитие других сторон бизнеса. 

Фулфилмент на стороне маркетплейса или крупной компании может стать полезным инструментом за счет:

  • Наличия выстроенной логистики приема, доставки и возврата заказов.
  • Наличия складов и мест хранения товаров.
  • Снижения рисков потери или повреждения заказов.
  • Меньшей стоимости аренды отдельного места, а не всего склада.
  • Возможности смены оператора.

 

Фулфилмент для магазина упрощает ведение онлайн-торговли, потому что у них выработаны механизмы посредничества.

 

Недостатки фулфилмента

Но даже в выстроенной цепочке могут быть издержки и нюансы, которые нужно учитывать:

  • Сохранность товара селлер доверяет оператору — иногда он приходит к клиентам в неаккуратном или поврежденном виде, а возмещение ущерба занимает время.
  • У каждого маркетплейса свои комиссии, которые нужно учитывать.
  • У некоторых маркетплейсов строгие требования по маркировке заказов — за их несоблюдения продавец получает штрафы.
  • В случае падения продаж цены на хранение и доставку не изменятся.
  • Склад фулфилмент у маркетплейсов может находиться на большом удалении от городов.

 

10 российских фулфилмент-операторов для маркетплейсов

 Чтобы понять, какие компании предоставляют лучший фулфилмент, мы составили подборку.

Fulex

Компания обеспечивает полный цикл фулфилмента: от приема до доставки товаров. Оператор работает по схемам FBO, FBS и DBS. Также он создает карточки и фото продукции для маркетплейсов — за дополнительную плату.

 

Fulex
Стоимость услуг. Скриншот: источник

 

У Fulex есть партнерские программы с сторонними сервисами, дающие в них скидки. Кроме фулфилмента, компания оказывает консалтинговые услуги по выходу на маркетплейсы.

 

«Синий шар»

Оператор занимается фулфилментом не только в России, но и по всему миру. В частности, активно развивается доставка из Китая. Компания занимается таможенным оформлением и сертификацией зарубежных товаров. Работа ведется по FBO, FBS и DBS.

 

Синий шар

Стоимость услуг. Скриншот: источник

 

«Синий шар» помогает вести личные кабинеты на маркетплейсах и создавать карточки товаров. Также есть услуги по защите интеллектуальной собственности продукции.

 

LPSpack

Компания ведет фулфилмент только в Москве и Московской области. Работает по схемам FBO и FBS с Ozon, Wildberries, AliExpress и «Яндекс Маркетом». 

 

LPSpack

Стоимость услуг. Скриншот: источник

 

На сайте оператора доступен калькулятор с расчетом стоимости фулфилмента. 

 

«Бета про»

Компания работает по FBO, FBS и DBS совместно с пятью крупнейшими маркетплейсами: Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет» и Aliexpress. Также оператор сотрудничает с селлерами из Китая. «Бета про» оказывает консалтинговые и рекламные услуги для продвижения на маркетплейсах. 

 

Бета Про
Местонахождение складов. Скриншот: источник

 

Для опытных продавцов доступна опция «Консолидация», где оператор выступает посредником между продавцом и курьерскими службами.

 

EasyPack 

Оператор обеспечивает работу по FBO и FBS только с Ozon и Wildberries. Товары на складе проверяются на комплектность и брак, а также могут защищаться дополнительной упаковкой по согласию с продавцом. Минимальный заказ на фулфилмент начинается от 600 рублей.

 

EasyPack
Услуги фулфилмента для Wilberries. Скриншот: источник

 

У EasyPack нет лимита на количество товаров для хранения, что удобно для начинающих селлеров.

 

Skladbot

Компания занимается фулфилментом по FBO и FBS для Ozon, Wildberries и интернет-магазинов. Есть доставка из Китая. Также Skladbot создает карточки и фото товаров на маркетплейсах, в том числе занимаясь продвижением магазинов.

 

Skladbot
Стоимость упаковки для фулфилмента. Скриншот: источник

 

Для контроля сохранности заказов у компании есть чат в Telegram, где можно запрашивать отчеты об остатках, отгрузках и возвратах.

 

SKWarehouse

Фулфилмент для маркетплейсов Москвы и Санкт-Петербурга, работает по FBO и FBS для Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Прием товаров доступен из всех регионов России и Китая. SKWarehouse дополнительно проводит обучение селлеров продажам.

 

SKWarehouse
Стоимость услуг по упаковке. Скриншот: источник

 

Доступна опция продаж через личный кабинет на сайте SKW — он будет использоваться вместо аккаунтов на маркетплейсах.

 

Team Deem

Компания работает по FBO и FBS, однако второй вид реализует сам продавец: заполняет заявку и документы для отгрузки. Фулфилмент осуществляется с пятью крупнейшими маркетплейсами. Есть доставка из Китая с таможенным оформлением.

 

Team Deem
Стоимость услуг. Скриншот: источник

 

Также оператор оказывает консалтинговые и рекламные услуги. 

 

Hecny Group

Логистическая компания работает с маркетплейсами Ozon, Wildberries, Lamoda и «Яндекс Маркет» по всем видам фулфилмента. Доставка и отгрузка вместе с таможенным оформлением осуществляются по всему миру. 

 

Hecny Group
Виды сертификаций. Скриншот: источник

 

Есть услуга VMI (с англ. Vendor-Managed Inventory — производство по лицензии), по которой контроль за количеством товара на складе осуществляет оператор. Он может подать заявку на закупку новых.

 

Bawaga

Оператор работает по моделям FBO, FBS и Express. В личном кабинете можно отслеживать количество товаров, их состояние и вести аналитику работы на маркетплейсах. Также есть опция контроля продаж у конкурентов.

 

Bawaga
Стоимость услуг. Скриншот: источник

 

На сайте Bawaga доступен калькулятор комиссий Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета».

Фото на обложке: Unsplash // Jiawei Zhao

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