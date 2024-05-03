Что такое фулфилмент и для чего он нужен?

Регулировать логистику для онлайн-продаж — затратный и сложный процесс. Продавцу нужно выстраивать и контролировать множество показателей. Для упрощения торговли в интернете существуют фулфилмент-компании, берущие на себя вопросы хранения и доставки товаров. Зачем они нужны и что нужно учесть при их выборе — читайте в материале RB.RU.

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Что такое фулфилмент?

Дословно fulfillment переводится как «реализация чего-либо». В случае с онлайн-продажами — это услуги по обеспечению логистики. Фулфилмент-компании становятся посредниками между продавцом, маркетплейсом и клиентом.

Простыми словами фулфилмент — это услуги по хранению и доставке товара от продавца к покупателю. Их оказывают как маркетплейсы, так и отдельные компании, берущие на себя все этапы обеспечения продаж в интернете.

Кому нужен фулфилмент?

Фулфилмент для маркетплейсов пригодится начинающим продавцам, у которых нет выстроенных процессов по доставке и хранению товара. Так как логистика требует значительных инвестиций, обращение к услугам компаний позволит сэкономить на складе, транспорте и других издержках. Однако продажи будут вестись исключительно через площадки маркетплейсов.

Сторонние операторы также покроют основные расходы на логистику, но продажи селлер будет производить через свои сервисы. Например, если у продавца есть свой сайт и большое количество заказов. Если с доставкой и хранением продавец может справиться и сам, то к компаниям, которые предоставляют услуги по фулфилменту, можно не обращаться, храня и перевозя товары самостоятельно.

Схемы работы фулфилмента на маркетплейсах

Как работает фулфилмент, зависит от его вида:

FBO (Fulfillment by Operator) . Тип фулфилмента, которым полностью занимаются сами маркетплейсы. Например, у Ozon и Wildberries есть свои операторские компании.

. Тип фулфилмента, которым полностью занимаются сами маркетплейсы. Например, у Ozon и Wildberries есть свои операторские компании. FBS (Fulfillment by Seller) . В данном случае селлер берет на себя доставку со своего склада на склад маркетплейса — сам или с помощью сторонних компаний, а дальше маркетплейс доставляет товар покупателю.

. В данном случае селлер берет на себя доставку со своего склада на склад маркетплейса — сам или с помощью сторонних компаний, а дальше маркетплейс доставляет товар покупателю. DBS (Delivery by Seller) . Вид фулфилмента, в котором маркетплейс только показывает товар покупателю в каталоге, а продавец берет на себя полный цикл доставки — от склада до дома покупателя.

. Вид фулфилмента, в котором маркетплейс только показывает товар покупателю в каталоге, а продавец берет на себя полный цикл доставки — от склада до дома покупателя. Real FBS. Тип, объединяющий FBO и DBS. Маркетплейс выступает в роли виртуальной витрины и доставщика, а хранение берет на себя селлер. Есть подвид Express, в котором ограничено время доставки до заказчика.

FBO и FBS различаются по тарифам и условиям хранения и доставки товаров. Ozon по схеме FBO берет на 1% меньше вознаграждения, чем по другим схемам сотрудничества с продавцами. Фулфилмент для «Вайлдберриз» же определяет лимит поставок и места на складе в зависимости от объема продаж: больше продаж — больше места на складе.

Продавцы, работающие через свои онлайн-магазины и разные маркетплейсы, предпочитают вид FBS. Они передают всю логистику одной сторонней компании, которая рассчитывает стоимость каждой услуги отдельно. Например, хранение, упаковка и транспортировка оплачиваются индивидуально за каждый товар.

Маркетплейсы разрешают одному селлеру использовать сразу несколько видов фулфилмента. «Яндекс Маркет» позволяет работать по схемам FBO, FBS и DBS — со всеми их условиями и нюансами. У платформы есть единая система тарифов для доставки по DBS для удобства расчета цены.

Что входит в фулфилмент? Если маркетплейс или сторонняя компания предоставляют услуги фулфилмента, он может включать в себя: Прием товаров от продавца, производителя или поставщика;

Обработку заказов и возвратов (только для FBO);

Подготовку упаковок;

Инвентаризацию, хранение товаров;

Доставка. Фулфилмент напоминает дропшиппинг, это тоже выстраивание логистики между производителем, продавцом и клиентом. Однако у дропшиппинг-компаний нет складов, они только находят клиента, а заказы доставляет производитель. Преимущества фулфилмента на маркетплейсе Продавец сможет выделить ресурсы на развитие других сторон бизнеса. Фулфилмент на стороне маркетплейса или крупной компании может стать полезным инструментом за счет: Наличия выстроенной логистики приема, доставки и возврата заказов.

Наличия складов и мест хранения товаров.

Снижения рисков потери или повреждения заказов.

Меньшей стоимости аренды отдельного места, а не всего склада.

Возможности смены оператора. Фулфилмент для магазина упрощает ведение онлайн-торговли, потому что у них выработаны механизмы посредничества. Недостатки фулфилмента Но даже в выстроенной цепочке могут быть издержки и нюансы, которые нужно учитывать: Сохранность товара селлер доверяет оператору — иногда он приходит к клиентам в неаккуратном или поврежденном виде, а возмещение ущерба занимает время.

У каждого маркетплейса свои комиссии, которые нужно учитывать.

У некоторых маркетплейсов строгие требования по маркировке заказов — за их несоблюдения продавец получает штрафы.

В случае падения продаж цены на хранение и доставку не изменятся.

Склад фулфилмент у маркетплейсов может находиться на большом удалении от городов. 10 российских фулфилмент-операторов для маркетплейсов Чтобы понять, какие компании предоставляют лучший фулфилмент, мы составили подборку. Fulex Компания обеспечивает полный цикл фулфилмента: от приема до доставки товаров. Оператор работает по схемам FBO, FBS и DBS. Также он создает карточки и фото продукции для маркетплейсов — за дополнительную плату.

У Fulex есть партнерские программы с сторонними сервисами, дающие в них скидки. Кроме фулфилмента, компания оказывает консалтинговые услуги по выходу на маркетплейсы. «Синий шар» Оператор занимается фулфилментом не только в России, но и по всему миру. В частности, активно развивается доставка из Китая. Компания занимается таможенным оформлением и сертификацией зарубежных товаров. Работа ведется по FBO, FBS и DBS. Стоимость услуг. Скриншот: источник «Синий шар» помогает вести личные кабинеты на маркетплейсах и создавать карточки товаров. Также есть услуги по защите интеллектуальной собственности продукции. LPSpack Компания ведет фулфилмент только в Москве и Московской области. Работает по схемам FBO и FBS с Ozon, Wildberries, AliExpress и «Яндекс Маркетом». Стоимость услуг. Скриншот: источник На сайте оператора доступен калькулятор с расчетом стоимости фулфилмента. «Бета про» Компания работает по FBO, FBS и DBS совместно с пятью крупнейшими маркетплейсами: Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет» и Aliexpress. Также оператор сотрудничает с селлерами из Китая. «Бета про» оказывает консалтинговые и рекламные услуги для продвижения на маркетплейсах.

Для опытных продавцов доступна опция «Консолидация», где оператор выступает посредником между продавцом и курьерскими службами. EasyPack Оператор обеспечивает работу по FBO и FBS только с Ozon и Wildberries. Товары на складе проверяются на комплектность и брак, а также могут защищаться дополнительной упаковкой по согласию с продавцом. Минимальный заказ на фулфилмент начинается от 600 рублей.

Услуги фулфилмента для Wilberries. Скриншот: источник

У EasyPack нет лимита на количество товаров для хранения, что удобно для начинающих селлеров. Skladbot Компания занимается фулфилментом по FBO и FBS для Ozon, Wildberries и интернет-магазинов. Есть доставка из Китая. Также Skladbot создает карточки и фото товаров на маркетплейсах, в том числе занимаясь продвижением магазинов.

Стоимость упаковки для фулфилмента. Скриншот: источник

Для контроля сохранности заказов у компании есть чат в Telegram, где можно запрашивать отчеты об остатках, отгрузках и возвратах. SKWarehouse Фулфилмент для маркетплейсов Москвы и Санкт-Петербурга, работает по FBO и FBS для Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Прием товаров доступен из всех регионов России и Китая. SKWarehouse дополнительно проводит обучение селлеров продажам.

Стоимость услуг по упаковке. Скриншот: источник

Доступна опция продаж через личный кабинет на сайте SKW — он будет использоваться вместо аккаунтов на маркетплейсах. Team Deem Компания работает по FBO и FBS, однако второй вид реализует сам продавец: заполняет заявку и документы для отгрузки. Фулфилмент осуществляется с пятью крупнейшими маркетплейсами. Есть доставка из Китая с таможенным оформлением.

Также оператор оказывает консалтинговые и рекламные услуги. Hecny Group Логистическая компания работает с маркетплейсами Ozon, Wildberries, Lamoda и «Яндекс Маркет» по всем видам фулфилмента. Доставка и отгрузка вместе с таможенным оформлением осуществляются по всему миру.

Есть услуга VMI (с англ. Vendor-Managed Inventory — производство по лицензии), по которой контроль за количеством товара на складе осуществляет оператор. Он может подать заявку на закупку новых. Bawaga Оператор работает по моделям FBO, FBS и Express. В личном кабинете можно отслеживать количество товаров, их состояние и вести аналитику работы на маркетплейсах. Также есть опция контроля продаж у конкурентов.

На сайте Bawaga доступен калькулятор комиссий Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Фото на обложке: Unsplash // Jiawei Zhao