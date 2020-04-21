«Нам не страшны ни коронавирус, ни обвал рубля»

– С чего началась ваша предпринимательская история?



– Я всегда что-то делал. Еще до поступления в вуз смог самостоятельно накопить на Hyundai Coupe, на котором катался без прав. На первом курсе юрфака я договорился о совмещении учебы и работы. При этом продолжал изучать и тестировать ниши: выбирал такие, которыми можно было бы заниматься в выходные. Например, построил школу квадрокросса, занимался фото- и видеосъемкой для глянцевых журналов – работал с Playboy и ЦУМом, занимался поставками iPhone. Я пробовал разные направления и параллельно работал в будни в офисе.



– Что приносило больше денег?



– Официальная работа. В 22 года я уже зарабатывал порядка $10 тысяч в месяц, то есть более 300 тыс. рублей в пересчете, но все съедал бизнес. В 25 ушел с основной работы. Понял, что хочу обладать навыками, которые позволят мне брать ответственность за свою жизнь – не ждать зарплаты в конце месяца и бонуса в конверте. На накопления открыл компанию по кастомизации телефонов и украшений. Мы прогорели: не смогли пройти «долину смерти». Когда деньги закончились, понял, что нужно делать перезагрузку.



– А что было не так в этих бизнесах? Идея? Стратегия?



– Я не шел до конца. Сначала проект перестает приносить деньги, потом – давать энергию, а ты устаешь бороться и начинаешь искать что то другое. Сейчас я понимаю, что все эти проекты могли жить дальше.



