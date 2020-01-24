rb.ru
Тестовое задание на позицию SMM-менеджер в Rusbase:
1. Вышла статья, которую необходимо продвигать в социальных сетях. Создайте промо-картинку или серию картинок, которые замотивируют пользователя прочитать всю статью, добавить пост в сохраненные и будут визуально вписываться в стилистику Rusbase. К картинкам необходимо написать сопровождающий текст.

Информация о корпоративном стиле: https://rb.ru/about/

2. Найти интересное свежее видео о технологиях для поста в социальные сети, написать к нему текст. Ссылку на источник нужно обязательно прикрепить. Пример.

3. Посмотрите соц сети издания и предложите минимум три изменения к контенту одной из страниц, которые увеличат интерес пользователей к этой странице.

Все три задания присылайте в одном документе во вложении на почту [email protected].
Екатерина Бороздина