Тестовое задание на позицию SMM-менеджер в Rusbase:
1. Вышла статья, которую необходимо продвигать в социальных сетях. Создайте промо-картинку или серию картинок, которые замотивируют пользователя прочитать всю статью, добавить пост в сохраненные и будут визуально вписываться в стилистику Rusbase. К картинкам необходимо написать сопровождающий текст.
Информация о корпоративном стиле: https://rb.ru/about/
2. Найти интересное свежее видео о технологиях для поста в социальные сети, написать к нему текст. Ссылку на источник нужно обязательно прикрепить. Пример.
3. Посмотрите соц сети издания и предложите минимум три изменения к контенту одной из страниц, которые увеличат интерес пользователей к этой странице.
Информация о корпоративном стиле: https://rb.ru/about/
2. Найти интересное свежее видео о технологиях для поста в социальные сети, написать к нему текст. Ссылку на источник нужно обязательно прикрепить. Пример.
3. Посмотрите соц сети издания и предложите минимум три изменения к контенту одной из страниц, которые увеличат интерес пользователей к этой странице.
Екатерина Бороздина