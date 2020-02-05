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Что такое TikTok и как им пользоваться
5 февраля 2020
TikTok — социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Видеоплатформа уже стала лидером на китайском рынке и стремительно захватывает другие страны. Она востребована как индивидуальными пользователями, так и компаниями, которые продвигают в TikTok свои бренды.
Рассказываем, что такое TikTok, как им пользоваться и что нужно сделать, чтобы попасть в рекомендации и заработать.
Рассказываем, что такое TikTok, как им пользоваться и что нужно сделать, чтобы попасть в рекомендации и заработать.
Что такое «ТикТок»
TikTok — приложение для создания коротких видео и обмена ими, которое доступно в 155 странах и на 75 языках. Мировая аудитория TikTok составляет около 500 млн человек (Datareportal, 2019), количество активных пользователей китайской версии приложения Douyin в январе 2020 года превысило 400 млн. По данным Globalwebindex, 41% «тиктокеров» — люди в возрасте от 16 до 24 лет. 55,6% юзеров — мужчины, 44,4% — женщины.
В начале 2019 года TikTok был третьим наиболее часто загружаемым приложением в мире. Из одного только App Store его скачали 33 млн раз (Sensor Tower, 2019), что сильно превзошло показатели скачиваемости YouTube, Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
По данным компании App Annie, в России TikTok стал самой быстрорастущей социальной сетью. В 2019 году россияне провели в TikTok на 860% больше времени (55 млн часов за год), чем в прошлом году.
В начале 2019 года TikTok был третьим наиболее часто загружаемым приложением в мире. Из одного только App Store его скачали 33 млн раз (Sensor Tower, 2019), что сильно превзошло показатели скачиваемости YouTube, Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
По данным компании App Annie, в России TikTok стал самой быстрорастущей социальной сетью. В 2019 году россияне провели в TikTok на 860% больше времени (55 млн часов за год), чем в прошлом году.
Как пользоваться «ТикТоком»
Сначала нужно скачать приложение TikTok (например, в App Store или Google Play). Далее зарегистрироваться (регистрация доступна только пользователям 13+ лет). Сделать это можно двумя способами: создать новый аккаунт (указав почту или телефон) или авторизовавшись через Facebook, VK или Google. На странице «Главная» появится лента видеороликов от авторов из России и других стран. Чем больше роликов смотрит пользователь, тем больше контент соответствует его интересам. На неподобающий контент или пользователей, не соблюдающих правила, можно пожаловаться.
Аккаунт можно сделать приватным (в настройках «Конфиденциальности»), то есть запретить другим пользователям находить его в рекомендациях, скачивать ваши видео и так далее. Для тех, кто уходит в соцсети с головой, в TikTok предусмотрен режим ограничения времени. С его помощью можно выбирать, сколько времени вы готовы провести в приложении: 40, 60, 90 или 120 минут.
Аккаунт можно сделать приватным (в настройках «Конфиденциальности»), то есть запретить другим пользователям находить его в рекомендациях, скачивать ваши видео и так далее. Для тех, кто уходит в соцсети с головой, в TikTok предусмотрен режим ограничения времени. С его помощью можно выбирать, сколько времени вы готовы провести в приложении: 40, 60, 90 или 120 минут.
Сколько лет «ТикТоку»
Приложение TikTok появилось в 2016 году в Китае, где известно как Douyin. Его создатель — IT-компания ByteDance. В ноябре 2017 года ByteDance купила сервис по созданию видео Musical.ly за $1 млрд, объединив 100 млн пользователей из Европы и США с 500 млн — из Азии.
Видео в «ТикТоке»
Видеоролики в TikTok вертикальные. В распоряжении пользователей многочисленные фильтры, анимация, маски и прочие спецэффекты. Одно из любимых развлечений — создание музыкальных видео с lip syncing (синхронизация движения губ со звуком). Для этого из базы данных приложения выбирается отрывок песни, который можно интегрировать в видеоролик. Ещё пользователи TikTok танцуют, шутят, занимаются спортом или просто записывают отрывки из жизни. В целом, тут можно найти совершенно разноплановый контент.
Еще одна фишка TikTok — хэштег-челленджи — тематические задания, которые вдохновляют пользователей снимать творческий контент: «используй новый стикер #большойрот и изобрази удивление», «поделись видео #шефпитомец и покажи, как ваш питомец помогал вам готовить всевозможные вкусности» и так далее. Челленджи могут запускать и сами пользователи. Например, Джимми Фэллон в #TumbleweedChallenge предложил людям кататься по полу как перекати-поле. Сейчас по этому хэштегу снято более 14 тысяч видео. Увидеть, что сейчас популярно, можно в разделе «В тренде», а в «Интересном» получить предложения от самой сети.
Еще одна фишка TikTok — хэштег-челленджи — тематические задания, которые вдохновляют пользователей снимать творческий контент: «используй новый стикер #большойрот и изобрази удивление», «поделись видео #шефпитомец и покажи, как ваш питомец помогал вам готовить всевозможные вкусности» и так далее. Челленджи могут запускать и сами пользователи. Например, Джимми Фэллон в #TumbleweedChallenge предложил людям кататься по полу как перекати-поле. Сейчас по этому хэштегу снято более 14 тысяч видео. Увидеть, что сейчас популярно, можно в разделе «В тренде», а в «Интересном» получить предложения от самой сети.
Как снять видео
Нажмите кнопку «+» внизу экрана, затем иконку в правом углу, чтобы загрузить видео из вашей галереи. На данном этапе вы можете обрезать звуковую дорожку, отрегулировать громкость, выбрать другой звук или изменить фильтр.
Для съемки видео необходимо нажать на красную кнопку. Вы можете разделить ролик на несколько коротких. Хронометраж видео должен составлять от 15 до 60 секунд. В правой части экрана есть таймер, который можно установить на 3 или 10 секунд. Вы также можете настроить скорость видео, использовать фильтры, стикеры, спецэффекты, и, конечно, музыку.
Для съемки видео необходимо нажать на красную кнопку. Вы можете разделить ролик на несколько коротких. Хронометраж видео должен составлять от 15 до 60 секунд. В правой части экрана есть таймер, который можно установить на 3 или 10 секунд. Вы также можете настроить скорость видео, использовать фильтры, стикеры, спецэффекты, и, конечно, музыку.
Как удалить видео
Выберите ролик для удаления и в режиме просмотра нажмите три белые точки. В выпадающем меню выберите иконку в виде мусорного бака — Delete («Удалить»).
Как скачать видео
Зайдите в пост с видео, которое нужно скачать. Нажмите стрелку «поделиться» (справа), а затем «скачать видео».
Популярность в «ТикТоке»
Звезды в «ТикТоке»
https://www.tiktok.com/@lorengray
https://www.tiktok.com/@babyariel
https://www.tiktok.com/@kristenhancher
В TikTok есть аккаунты у Уилла Смита @willsmith, Андрея Гайдуляна @andrey_gaidulyan, Ольги Бузовой @buzova86, Егора Крида @egorkreed, группы Little Big @littlebig. В конце ноября 2019 года Михаил Галустян создал аккаунт под сценическим псевдонимом Супержорик @superzhorik, который набрал почти полмиллиона подписчиков за 3 недели. Помимо «универсальных» звезд, в TikTok есть «местные» знаменитости. Десятки миллионов подписчиков у блогеров Лорен Грей, Бэби Ариэль, Кристен Хенчер. Прочих локальных звезд можно посмотреть, например, здесь, здесь или здесь.
https://www.tiktok.com/@babyariel
https://www.tiktok.com/@kristenhancher
В TikTok есть аккаунты у Уилла Смита @willsmith, Андрея Гайдуляна @andrey_gaidulyan, Ольги Бузовой @buzova86, Егора Крида @egorkreed, группы Little Big @littlebig. В конце ноября 2019 года Михаил Галустян создал аккаунт под сценическим псевдонимом Супержорик @superzhorik, который набрал почти полмиллиона подписчиков за 3 недели. Помимо «универсальных» звезд, в TikTok есть «местные» знаменитости. Десятки миллионов подписчиков у блогеров Лорен Грей, Бэби Ариэль, Кристен Хенчер. Прочих локальных звезд можно посмотреть, например, здесь, здесь или здесь.
Имя;Аккаунт;Количество подписчиков
Егор Крид;@egorkreed;1,9 млн Ольга Бузова;@buzova86;1,4 млн Андрей Гайдулян;@andrey_gaidulyan;1,2 млн Little Big;@littlebig;1 млн Миа Бойка;@miaboyka;660 тыс. Надя Дорофеева («Время и Стекло»);@nadyadorofeeva;582 тыс. RASA;@rasa;529 тыс. Михаил Галустян;@superzhorik;470 тыс. Тима Белорусских;@tima.belorusskih;366 тыс Niletto;@niletto;260 тыс.
Музыка — особенная часть TikTok. Ниже — список из 10 треков, фрагменты которых чаще всего прослушивали пользователи в 2019 году.
Артист;Песня
RASA;Пчеловод Егор Крид;Сердцеедка Джаро & Ханза;Королева танцпола HammAli & Navai;Прятки Ольга Бузова;Водица Тима Белорусских;Аленка Тима Белорусских;Витаминка GAYAZOV$ BROTHER$;До встречи на танцполе Тима Белорусских;Незабудка Lesha Svik;Самолеты
«ТикТок» в России
В Россию TikTok пришел в 2018 году. По данным компании, в 2019 году в среднем каждый месяц российские пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео; делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд видео.
Тренды «ТикТока»
Тренды в TikTok, как и в любой социальной сети, довольно быстро меняются. Задают их здесь как сами блогеры, так и официальные представители компании, запуская челленджи и прочие активности.
«Чтобы попасть в тренд, нужно быстро реагировать на челленджи на стартовой странице — они обновляются каждую неделю. К тому же для блогеров есть специальные чаты, в которые админы постоянно кидают новые челленджи, их правила и музыку, которую нужно использовать. Если вы в тусовке, достаточно быстро их найдете.
Сейчас идёт тренд на "ламповость" и "аутентичность" контента. Поэтому просто и лаконично снятый контент выиграет у снятого на несколько камер.
По слухам, у TikTok есть алгоритмы, которые поддерживают аккаунт, в котором менее 10 видео. Если за 10 видео ваши работы не выстрелили, потом пробиться сложнее. Но это неточно. Регулярность и собственная стилистика безусловно выигрышнее.
Лучшая схема стать популярным: снимать свои видео и участвовать в челленджах. Еще нужны яркая картинка и интересный цветной свет. Так же на начальном этапе многие используют теги #хочуврекомендации #хочуврек. Иногда это срабатывает».
Сейчас идёт тренд на "ламповость" и "аутентичность" контента. Поэтому просто и лаконично снятый контент выиграет у снятого на несколько камер.
По слухам, у TikTok есть алгоритмы, которые поддерживают аккаунт, в котором менее 10 видео. Если за 10 видео ваши работы не выстрелили, потом пробиться сложнее. Но это неточно. Регулярность и собственная стилистика безусловно выигрышнее.
Лучшая схема стать популярным: снимать свои видео и участвовать в челленджах. Еще нужны яркая картинка и интересный цветной свет. Так же на начальном этапе многие используют теги #хочуврекомендации #хочуврек. Иногда это срабатывает».
Геворг Осипян
СЕО & Creative director Hate Agency
“
На платформе все еще лидирует треш-контент — именно он набирает самое большое количество просмотров. Чего не скажешь о полезных видео.
Звание самого вирусного танцевального челленджа в 2019 году получил #imok, запущенный рейв-группой Little Big. Челлендж #новоеискусство позволил пользователям задействовать свое чувство прекрасного, вдохновляя их на воссоздание своих любимых произведений и сцен из фильмов. В TikTok охотно допевали любимые песни (#допойпесню), вспоминали самые неловкие жизненные ситуации (#неловкиймомент) и кардинально меняли свой образ (#сменистиль). Абсолютным рекордсменом стал один из самых свежих челленджей #сменавнешности, где пользователи показывали, как они взрослели — всего за пару недель он набрал более 400 миллионов просмотров.
В августе 2019 года российский TikTok развернул социальную кампанию #защитникприродыtiktok вместе с WWF.
В августе 2019 года российский TikTok развернул социальную кампанию #защитникприродыtiktok вместе с WWF.
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«Все кампании, как правило, проходят в формате челленджей, это позволяет максимально вовлекать аудиторию. В #защитникприродыtiktok нашей задачей было повысить осведомленность о вымирающих видах. Также мы провели несколько кампаний в защиту бездомных животных. Последнюю запускали накануне Нового года с артистом Niletto. Мы предлагали людям любым способом помочь животным, например, поехать в приют».
По словам представителя TikTok в России, в приложении популярны бытовые лайфхаки, такие как мейк-ап туториалы, кулинарные рецепты, тренировки, а также обучающие видео и советы от профессионалов: например, уроки по разным языкам или советы от психологов.
Эти десять креативных роликов стали самыми просматриваемыми в российском TikTok в 2019 году.
Эти десять креативных роликов стали самыми просматриваемыми в российском TikTok в 2019 году.
Ссылка; Тематика
https://www.tiktok.com/@moonlight1703/video/66259323434020405;Самый красивый бросок https://www.tiktok.com/@a_lev_tin_ka/video/6658267787867196678;Операция по спасению апельсина https://www.tiktok.com/@leralava/video/6737941874218257670;Потайная радуга https://www.tiktok.com/@firstjonny/video/6664115851785932037;Недостижимая высота https://www.tiktok.com/@lisina15/video/6669053611059711238;Велосипед для дедушки https://www.tiktok.com/@funfyrik12/video/6765412340000230662;Дикая львица https://www.tiktok.com/@ereminvalit/video/6719030344412171525;Бег с препятствиями https://www.tiktok.com/@williespenser/video/6762935745519963397;Пранк в супермаркете https://www.tiktok.com/@twins.verz/video/6741642423979560197;По следам Тома и Джерри https://www.tiktok.com/@salavat.fidai/video/6763261629556624646;Let's kill this love
А в этой таблице представлены лучшие авторы видео в TikTok.
Категория;Креатор;Количество подписчиков
Искусство;@salavat.fidai;3 миллиона Юмор;@twins.verz;2,3 миллиона Анимация;@ennie_yoyki;2 миллиона Фитнес;@belitskaydi;1,5 миллиона Мейк-ап;@izoteria;922 тыс. Животные;@xaskitusa;890 тыс.. Еда;@theweatherwasawful;632 тыс..
Самые популярные челленджи 2019 года.
Челлендж; Видео
#сменавнешности;https://vm.tiktok.com/QJRmcc/ #imok;https://vm.tiktok.com/xngVbU/ #bottlecapchallenge;https://vm.tiktok.com/xnnQhd/ #допойпесню;https://vm.tiktok.com/Q14Vsh/ #новоеискусство;https://vm.tiktok.com/xnqeWk/ #неловкиймомент;https://vm.tiktok.com/xnpShq/ #звукисоседей;https://vm.tiktok.com/xnnCHF/ #викихау;https://vm.tiktok.com/xnQm2H/ #сменистиль;https://vm.tiktok.com/xntGgb/ #выбериперсонажа;https://vm.tiktok.com/xn7yqA/
Имена для «ТикТока»
Никнейм для TikTok не отличается от никнейма для любого другого блога. «Бывалые» советуют выбирать оригинальный никнейм, который легко запоминается и отражает контент блога. Для тех, кто всю фантазию потратил на сценарии для видео, есть многочисленные генераторы никнеймов, вроде:
https://nick-name.ru/
https://randomus.ru/nickname
https://genword.ru/generators/nicknames/
https://generator-online.com/names/
https://nick-name.ru/
https://randomus.ru/nickname
https://genword.ru/generators/nicknames/
https://generator-online.com/names/
Как попасть в рекомендации
«В рекомендации могут попасть абсолютно все, и в этом фишка TikTok, — говорит официальный представитель TikTok в России. — Механизм позволяет каждому автору, вне зависимости от количества подписчиков, получить просмотры. Ничего накрутить нельзя, можно только стараться делать качественный креативный контент — в этом секрет успеха. Выдача основана на системе рекомендаций: чем больше человек взаимодействует с определенными видами контента, тем более релевантна будет его выдача. Некачественный контент просто не наберёт популярность. У нас есть наглядный кейс: скульптор @salavat.fidai всего за 40 дней набрал более миллиона подписчиков благодаря уникальным роликам».
«Раскрутиться без вложений тут может любой блогер. Это преимущество TikTok. Всего один качественно снятый вирусный ролик может сделать человека популярным за сутки, набрав десятки тысяч просмотров и подписчиков. Лучше снимать ролики до 13 секунд, использовать популярные хэштеги и музыкальное сопровождение из трендов. Для данной социальной сети нужно снимать полностью продуманный контент, никакой импровизации на камеру. Топовые блогер TikTok прописывают сценарии к каждому видео».
Анастасия Староверова
CEO Connect+
Накрутка в «ТикТок»
«TikTok официально не раскрывает алгоритмы для попадания в рекомендательный блок. Скорее всего, выдача связана с показателем вовлеченности, который рассчитывается отдельно для каждого материала. Также компания борется с сервисами накрутки лайков и просмотров, алгоритмы сети фиксируют аномальные всплески и могут принять санкции к аккаунтам, использующим подобные методы».
Роман Кумар Виас
основатель маркетингового агентства Qmarketing
Тем не менее, лайки и просмотры все же накручивают. Такие сервисы легко найти по соответствующему поисковому запросу. Например, на сервисе Mr Popular можно прицениться, сколько будет стоить то или иное количество лайков и фолловеров. А tik-top.com гордится тем, что делает накрутки с российских аккаунтов, напрямую влияя на попадание в рекомендации для России и стран СНГ.
Программы для «ТикТока»
TikTok сам по себе много чего умеет. Тут есть базовый монтаж видео, наложение музыки и текста, ускорение и замедление, спецэффекты (маски, AR-персонажи, стикеры и фильтры). Поэтому в большинстве случаев вы вполне обойдетесь внутренними ресурсами приложения. Но если вам этого мало, стоит поискать подходящий видеоредактор с нужным эффектом. Среди популярных редакторов — Vizmato, Funimate, InShot, VideoShow и множество других. Полезные подборки можно найти, например, здесь и здесь.
10 самых популярных визуальных эффектов, которые пользователи в России использовали чаще всего:
10 самых популярных визуальных эффектов, которые пользователи в России использовали чаще всего:
Эффект; Видео
Зум головы;https://vm.tiktok.com/Q1CSrQ/ Усы;https://vm.tiktok.com/Q13V6F/ Допой песню;https://vm.tiktok.com/Q14Vsh/ Пользовательский фон;https://vm.tiktok.com/Q17P5L/ Пугающий мем;https://vm.tiktok.com/Q1TmrK/ #орелилирешка;https://vm.tiktok.com/Q1sNCS/ Команда клонов;https://vm.tiktok.com/QJMra1/ Водоворот;https://vm.tiktok.com/QJeuLt/ Инопланетянин;https://vm.tiktok.com/QJr7hb/
«Для создания рекламных креативов в рекламном кабинете TikTok есть специальный инструмент — Video Creation Kit с шаблонами, музыкой и подходящими форматами. А для потоковой работы незаменим инструмент Automated Creative Optimization, куда можно загрузить сразу несколько креативов, текстов или видео, а система сама скомпонует их для теста рекламы.
Ну и еще один инструмент, которым многие пренебрегают, но который может быть удобен для оперативного создания рекламы при условии, что на сайте уже есть основной контент о продукте, — Landing Page to Videо. Эта программа сама загрузит фото с сайта, добавит музыку и сделает рекламное видео».
Ну и еще один инструмент, которым многие пренебрегают, но который может быть удобен для оперативного создания рекламы при условии, что на сайте уже есть основной контент о продукте, — Landing Page to Videо. Эта программа сама загрузит фото с сайта, добавит музыку и сделает рекламное видео».
Жанна Радова
продюсер бизнес-проектов, контент-маркетолог
Деньги в «ТикТоке»
Как зарабатывать на «ТикТоке»
«Заработок в "ТикТоке" опирается на поддержку интереса людей развивать свои аккаунты. Для обмена деньгами тут есть своя валюта (TikTok Coins или «монеты»). Их накапливают и выводят реальными деньгами (100 Coins = 0.99$). Монеты можно получить только во время лайвстриминга, причем их могут отправлять только пользователи старше 18 лет. 65 монет стоят 75 рублей, 330 монет — 379 рублей и так далее.
Популярность рождает массу способов для заработка на своем аккаунте: сотрудничество с блогерами и взаимопиар, реклама чужих товаров и услуг, заказ поздравлений и выступлений. Блогеры могут зарабатывать, делая продвижение музыкальных треков, принимая участие в брендированных хэштег-челленджах. Еще можно заработать на раскрутке "ТикТока", помогая другим пользователям развивать свой аккаунт».
Популярность рождает массу способов для заработка на своем аккаунте: сотрудничество с блогерами и взаимопиар, реклама чужих товаров и услуг, заказ поздравлений и выступлений. Блогеры могут зарабатывать, делая продвижение музыкальных треков, принимая участие в брендированных хэштег-челленджах. Еще можно заработать на раскрутке "ТикТока", помогая другим пользователям развивать свой аккаунт».
Жанна Радова
продюсер бизнес-проектов, контент-маркетолог
«Выгодное отличие TikTok от Instagram — возможность получить подписчиков по минимальной цене. Главное — снять интересный вирусный контент. Вирусные рекламные ролики набирают миллионные просмотры. Российские фирмы уже начинают использовать TikTok в качестве рекламной площадки. Блогерам платят бренды, однако они обязаны согласовать рекламу с TikTok. Просто так сделать рекламу не получится, несогласованный ролик может быть удален.
В TikTok есть всевозможные программы развития, где блогеры с количеством подписчиков от 10-20 тысяч могут неплохо заработать. Такого нет ни в одной другой социальной сети. В программе обычно подключают либо популярных блогеров с других площадок (меня пригласили в инстаграме с официального аккаунта), либо активных "тиктокеров".
Блогеры снимают рекламные видео для партнеров-брендов TikTok. Можно участвовать в челленджах, запущенных брендами (например, "Яндекс.Маркет" или "Аэрофлот") или самой площадкой.
В социальной сети регулярно проводятся всевозможные розыгрыши от партнеров, где можно без труда выиграть приятные подарки разной ценовой категории (от носков до телефонов). Лучше всего работает реклама косметических брендов, так как аудитория TikTok молодая. Часто разработчики присылают топовым блогерам коробки с сувенирами: фирменные футболки, чехлы на телефон, шопперы и стикеры.
Минус TikTok — нет возможности прикрепить ссылку в сториз на компанию, которую рекламирует блогер. Рекламой в ТикТоке пользуются в основном корпорации, которые знает каждый пользователь, они не нуждаются в дополнительном представлении. Стартапам и небольшим брендам сотрудничество с TikTok на данный момент невыгодно».
В TikTok есть всевозможные программы развития, где блогеры с количеством подписчиков от 10-20 тысяч могут неплохо заработать. Такого нет ни в одной другой социальной сети. В программе обычно подключают либо популярных блогеров с других площадок (меня пригласили в инстаграме с официального аккаунта), либо активных "тиктокеров".
Блогеры снимают рекламные видео для партнеров-брендов TikTok. Можно участвовать в челленджах, запущенных брендами (например, "Яндекс.Маркет" или "Аэрофлот") или самой площадкой.
В социальной сети регулярно проводятся всевозможные розыгрыши от партнеров, где можно без труда выиграть приятные подарки разной ценовой категории (от носков до телефонов). Лучше всего работает реклама косметических брендов, так как аудитория TikTok молодая. Часто разработчики присылают топовым блогерам коробки с сувенирами: фирменные футболки, чехлы на телефон, шопперы и стикеры.
Минус TikTok — нет возможности прикрепить ссылку в сториз на компанию, которую рекламирует блогер. Рекламой в ТикТоке пользуются в основном корпорации, которые знает каждый пользователь, они не нуждаются в дополнительном представлении. Стартапам и небольшим брендам сотрудничество с TikTok на данный момент невыгодно».
Анастасия Староверова
CEO Connect+
Рекламный кабинет «ТикТок»
«В TikTok есть общедоступный рекламный кабинет, позволяющий запускать рекламные кампании как с медийными, так и с перформанс-целями. Помимо классической рекламы в ленте, похожей по своей механике на аналогичную в Facebook и Instagram, существуют и уникальные форматы. Брендированные супер-лайки и интерактивные опросы способны значительно увеличить вовлеченность пользователей, а кастомизированные видеоэффекты позволят сделать ваш контент по-настоящему запоминающимся. Накруток на данный момент нет.
TikTok уже сейчас активно развивает свой рекламный кабинет, в котором в скором времени появится оптимизация по целевым действиям. Учитывая активный рост месячной аудитории сервиса и интерес крупных брендов (Avito, Ozon и другие) можно ожидать роста интереса рекламодателей к платформе в 2020 году».
TikTok уже сейчас активно развивает свой рекламный кабинет, в котором в скором времени появится оптимизация по целевым действиям. Учитывая активный рост месячной аудитории сервиса и интерес крупных брендов (Avito, Ozon и другие) можно ожидать роста интереса рекламодателей к платформе в 2020 году».
Роман Кумар Виас
основатель маркетингового агентства Qmarketing
“
Для рекламодателей на платформе предусмотрены различные форматы роликов — In-feed ads, представляющие собой нативную рекламу в ленте рекомендаций пользователя, или премиальный фулскрин-формат TopView, который появляется сразу при открытии приложения. Есть уникальные контентные, вовлекающие форматы, которые позволяют более плотно взаимодействовать с аудиторией — хэштег-челлендж и брендированный эффект. Позволяя создавать контент для кампании, бренды формируют сопричастность, делают из пользователей бренд-амбассадоров. Поэтому наиболее успешны те бренды, которые задействуют креативный потенциал пользователей.
Например, челлендж с «Авито» #сдайсяменяйся, который запустился в декабре 2019 года. Пользователям предлагалось показать, как они сменили неудачное хобби на то, что им действительно по душе, используя специальный трек. В итоге челлендж набрал более миллиарда просмотров видео за месяц. Также бренды могут создавать собственные аккаунты в TikTok и размещать в них контент. Среди российских брендов аккаунт в TikTok есть, например, у Сбербанка и «Яндекс-Еды».
Например, челлендж с «Авито» #сдайсяменяйся, который запустился в декабре 2019 года. Пользователям предлагалось показать, как они сменили неудачное хобби на то, что им действительно по душе, используя специальный трек. В итоге челлендж набрал более миллиарда просмотров видео за месяц. Также бренды могут создавать собственные аккаунты в TikTok и размещать в них контент. Среди российских брендов аккаунт в TikTok есть, например, у Сбербанка и «Яндекс-Еды».
«Рекламный кабинет ТикТока обладает довольно удобным и богатым функционалом. Но для доступа к нему необходимо выполнить ряд условий. Подать заявку на открытие рекламного кабинета может каждый. Для этого нужно заключить контракт, обратившись к менеджеру TikTok. Денег за открытие рекламного кабинета никто не попросит, но потребуется одобрение менеджера и минимальная сумма рекламного бюджета на пополнение — $500».
Жанна Радова
продюсер бизнес-проектов, контент-маркетолог
В TikTok доступно несколько видов объявлений. В рекламном кабинете можно создать только ролики в ленте (in-feed ads), остальные медийные рекламные форматы обсуждаются индивидуально с представителями компании.
Brand Takeover
Пользователь видит вашу рекламу сразу после открытия приложения и может перейти по ссылке на внутренние видео TikTok или на внешние сайты. Преимущество этого вида рекламы в том, что только один бренд в день может использовать этот способ. Но он и более дорогостоящий.
Реклама в ленте
Стандартный и более доступный способ размещения видео в ленте потенциальных покупателей. Может отображаться не только в самой ленте, но и под органическими видео, при просмотре роликов на TikTok.
Хештег-челлендж
Это специальный формат TikTok, в реализации которого принимает участие маркетинговая команда самого приложения.
Участниками челленджа создаются и размещаются видео с определенным хештегом в течение заданного времени (обычно 6 дней). Акцию продвигает сама платформа, с привлечением блогеров.
Участниками челленджа создаются и размещаются видео с определенным хештегом в течение заданного времени (обычно 6 дней). Акцию продвигает сама платформа, с привлечением блогеров.
Внутри рекламного кабинета имеются стандартные функции, присущие рекламным кабинетам, такие как «Цель кампании», «Дневной бюджет», «Площадки размещения рекламы» и «Выбор целевой аудитории». На последнем этапе у TikTok есть свои особенности. У рекламодателя есть возможность выбрать, где будет показываться реклама: это не только сам TikTok, это еще и целая группа приложений-партнеров. Но, конечно, можно и оставить на усмотрение самой платформы определить оптимальные площадки для рекламы.
Из преимуществ: TikTok дает очень много информации о целевой аудитории (ЦА). Даже на уровне аналитики аккаунта уже можно составить подробный портрет. Можно определить детальный график показов: день недели, время суток, когда именно будет отображаться реклама, скорость расходования бюджета (можно как ускорить её, так и выбрать равномерное распределение).
Есть возможность задать «Цель оптимизации». Это умный алгоритм, он сам подбирает пользователей, которые с большой вероятностью могут совершить нужное действие: например, заполнение формы или переход на сайт. Для отслеживания этих действий необходимо воспользоваться библиотекой: создать пиксель (код, который используется для отслеживания показов) и событие.
Из преимуществ: TikTok дает очень много информации о целевой аудитории (ЦА). Даже на уровне аналитики аккаунта уже можно составить подробный портрет. Можно определить детальный график показов: день недели, время суток, когда именно будет отображаться реклама, скорость расходования бюджета (можно как ускорить её, так и выбрать равномерное распределение).
Есть возможность задать «Цель оптимизации». Это умный алгоритм, он сам подбирает пользователей, которые с большой вероятностью могут совершить нужное действие: например, заполнение формы или переход на сайт. Для отслеживания этих действий необходимо воспользоваться библиотекой: создать пиксель (код, который используется для отслеживания показов) и событие.
Как вывести деньги из «ТикТока»
«Для вывода монет, полученных во время лайвстриминга, понадобится аккаунт в PayPal и карта любого российского банка, принимающая деньги в валюте. Счет может быть рублевым, тогда при поступлении будет конвертация по текущему курсу банка на момент перевода. Можно выводить из "ТикТока" не менее $100, не более $1000 в сутки. Единственное неудобство, которое может возникнуть в этом случае, связано со сроком вывода средств. Для "ТикТока" он составляет от 17-ти до 21-го дня. Это сделано из соображений безопасности».
Жанна Радова
продюсер бизнес-проектов, контент-маркетолог
Бренды о «ТикТоке»
Артем Рабчук
руководитель по работе с социальными медиа Yota
TikTok начал завоевывать нашу страну не так давно, буквально с весны 2019 года. Полгода до этого площадка была просто местом для «своих». И главной сложностью для продвижения брендов в TikTok было то, что никто не понимал алгоритмов площадки. Все старались «нахрапом» (как привыкли) использовать рекламные возможности, даже не пытаясь перестроиться под новые реалии потребления контента.
Мы тоже попали в эту ловушку. Летом прошлого года Yota запустила челлендж #Щавсёобъясню для того, чтобы продвинуть наш новый конструктор связи. Мы пошли по необычному для TikTok пути — челлендж был не связан с танцами или песнями. Тем не менее, мы получили неплохой по меркам новой соцсети результат — более пятисот миллионов просмотров. Но, как оказалось, многие участники #Щавсёобъясню делали нерелевантный для нас контент, просто используя хэштег для попадания в рекомендации. К тому же это оказалось дорогим удовольствием, которое даёт не тот результат, который мы хотели получить.
После этого мы решили пойти по другому пути и начать выстраивать дружеские отношения с пользователями. Для начала мы запустили собственный аккаунт, в котором не рекламируем Yota, а показываем жизнь внутри компании. Так мы даем понять, что продукты Yota делают такие же живые люди, которые могут дурачиться, участвовать в трендах и быть на одной волне с клиентами. На этот год у нас в планах дальнейшее развитие аккаунта компании, а также сотрудничество с микроблогерами в TikTok.
Сейчас TikTok — ещё одна соцсеть, где бренду необходимо присутствовать. Основная задача Yota — привлечение аудитории с помощью интересного контента. Мы не атакуем клиентов прямой рекламой. Это позволяет наращивать аудиторию и при необходимости встраивать в контент нативные продуктовые посты.
Мы пришли в TikTok не в погоне за хайпом, а за новой аудиторией. Для нас важно расти вместе с нашей, ведь сегодняшние тиктокеры станут платёжеспособными клиентами уже завтра. Ну и не стоит забывать, что каждый месяц TikTok посещает порядка восьми миллионов человек, 60% которых старше 18 лет.
Если говорить о результате, то мы получили его и в первой нашей попытке зайти в TikTok. Помимо очевидно нерелевантных были и видео с хэштегом от блогеров, которые собрали чуть больше двух миллионов просмотров, плюс были пользователи, которые действительно участвовали в челлендже. И эта аудитория узнала о нашем новом продукте. К тому же этот опыт помог Yota найти свой путь развития на площадке.
Сейчас, на мой взгляд, соцсеть начала терять свое очарование с приходом крупных блогеров из других соцсетей, медийных личностей, артистов. Ведь они, подобно брендам, продолжают делать так, как привыкли в том же Instagram. И за счет большой базы их поклонников, это приживается в TikTok. Но есть надежда, что тиктокеры смогут остановить эту экспансию, и соцсеть останется островком оригинальности, искренности и самобытности.
Мы тоже попали в эту ловушку. Летом прошлого года Yota запустила челлендж #Щавсёобъясню для того, чтобы продвинуть наш новый конструктор связи. Мы пошли по необычному для TikTok пути — челлендж был не связан с танцами или песнями. Тем не менее, мы получили неплохой по меркам новой соцсети результат — более пятисот миллионов просмотров. Но, как оказалось, многие участники #Щавсёобъясню делали нерелевантный для нас контент, просто используя хэштег для попадания в рекомендации. К тому же это оказалось дорогим удовольствием, которое даёт не тот результат, который мы хотели получить.
После этого мы решили пойти по другому пути и начать выстраивать дружеские отношения с пользователями. Для начала мы запустили собственный аккаунт, в котором не рекламируем Yota, а показываем жизнь внутри компании. Так мы даем понять, что продукты Yota делают такие же живые люди, которые могут дурачиться, участвовать в трендах и быть на одной волне с клиентами. На этот год у нас в планах дальнейшее развитие аккаунта компании, а также сотрудничество с микроблогерами в TikTok.
Сейчас TikTok — ещё одна соцсеть, где бренду необходимо присутствовать. Основная задача Yota — привлечение аудитории с помощью интересного контента. Мы не атакуем клиентов прямой рекламой. Это позволяет наращивать аудиторию и при необходимости встраивать в контент нативные продуктовые посты.
Мы пришли в TikTok не в погоне за хайпом, а за новой аудиторией. Для нас важно расти вместе с нашей, ведь сегодняшние тиктокеры станут платёжеспособными клиентами уже завтра. Ну и не стоит забывать, что каждый месяц TikTok посещает порядка восьми миллионов человек, 60% которых старше 18 лет.
Если говорить о результате, то мы получили его и в первой нашей попытке зайти в TikTok. Помимо очевидно нерелевантных были и видео с хэштегом от блогеров, которые собрали чуть больше двух миллионов просмотров, плюс были пользователи, которые действительно участвовали в челлендже. И эта аудитория узнала о нашем новом продукте. К тому же этот опыт помог Yota найти свой путь развития на площадке.
Сейчас, на мой взгляд, соцсеть начала терять свое очарование с приходом крупных блогеров из других соцсетей, медийных личностей, артистов. Ведь они, подобно брендам, продолжают делать так, как привыкли в том же Instagram. И за счет большой базы их поклонников, это приживается в TikTok. Но есть надежда, что тиктокеры смогут остановить эту экспансию, и соцсеть останется островком оригинальности, искренности и самобытности.
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«Магнит» внимательно следит за последними трендами и новыми инструментами в социальных сетях, изучая и анализируя их. В настоящее время TikTok интересен компании в качестве одной из популярных площадок у пользователей для реализации нестандартных маркетинговых проектов и акций.
Мы уже реализовали успешный кейс в рамках масштабной акции #танцуйвстилепепси летом 2019 года совместно с Pepsi. Танцевальный челлендж стал первым в России, запущенным при коллаборации ритейлера и бренда. Стартовыми площадками для запуска стали TikTok и Instagram. Амбассадором кампании выступила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, ее аккаунт был создан в TikTok специально для акции и за период челленджа набрал 588 000 подписчиков.
Возможность получить персональный тег от Ивлеевой, а также широкая поддержка других популярных блогеров позволили быстро набрать большое количество участников. Только за первые две недели в челлендже приняли участие 39 тысяч уникальных пользователей TikTok. Всего за два месяца проекта пользователи сети загрузили более 100 000 роликов, общее число просмотров превысило 230 миллионов. По данным китайской компании ByteDance, управляющей сервисом, — это абсолютный рекорд для российского сегмента TikTok. Важную роль в вовлечении сыграла и новая механика активации: пользователям предлагалось проявить креативный подход и создать уникальное видео. Все это позволило добиться по-настоящему «вирусного» эффекта.
Успех проекта был настолько масштабным, что топ-менеджеры «Магнит» и Pepsi приняли участие в челлендже. Президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг и президент компании PepsiCo в России, Украине, Белоруссии, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок исполнили совместный «танец-в-стиле-пепси» и поделились роликом в социальных сетях.
Мы уже реализовали успешный кейс в рамках масштабной акции #танцуйвстилепепси летом 2019 года совместно с Pepsi. Танцевальный челлендж стал первым в России, запущенным при коллаборации ритейлера и бренда. Стартовыми площадками для запуска стали TikTok и Instagram. Амбассадором кампании выступила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, ее аккаунт был создан в TikTok специально для акции и за период челленджа набрал 588 000 подписчиков.
Возможность получить персональный тег от Ивлеевой, а также широкая поддержка других популярных блогеров позволили быстро набрать большое количество участников. Только за первые две недели в челлендже приняли участие 39 тысяч уникальных пользователей TikTok. Всего за два месяца проекта пользователи сети загрузили более 100 000 роликов, общее число просмотров превысило 230 миллионов. По данным китайской компании ByteDance, управляющей сервисом, — это абсолютный рекорд для российского сегмента TikTok. Важную роль в вовлечении сыграла и новая механика активации: пользователям предлагалось проявить креативный подход и создать уникальное видео. Все это позволило добиться по-настоящему «вирусного» эффекта.
Успех проекта был настолько масштабным, что топ-менеджеры «Магнит» и Pepsi приняли участие в челлендже. Президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг и президент компании PepsiCo в России, Украине, Белоруссии, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок исполнили совместный «танец-в-стиле-пепси» и поделились роликом в социальных сетях.
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Татьяна Петрущенкова