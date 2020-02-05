Что такое TikTok и как им пользоваться

TikTok начал завоевывать нашу страну не так давно, буквально с весны 2019 года. Полгода до этого площадка была просто местом для «своих». И главной сложностью для продвижения брендов в TikTok было то, что никто не понимал алгоритмов площадки. Все старались «нахрапом» (как привыкли) использовать рекламные возможности, даже не пытаясь перестроиться под новые реалии потребления контента.



Мы тоже попали в эту ловушку. Летом прошлого года Yota запустила челлендж #Щавсёобъясню для того, чтобы продвинуть наш новый конструктор связи. Мы пошли по необычному для TikTok пути — челлендж был не связан с танцами или песнями. Тем не менее, мы получили неплохой по меркам новой соцсети результат — более пятисот миллионов просмотров. Но, как оказалось, многие участники #Щавсёобъясню делали нерелевантный для нас контент, просто используя хэштег для попадания в рекомендации. К тому же это оказалось дорогим удовольствием, которое даёт не тот результат, который мы хотели получить.



После этого мы решили пойти по другому пути и начать выстраивать дружеские отношения с пользователями. Для начала мы запустили собственный аккаунт, в котором не рекламируем Yota, а показываем жизнь внутри компании. Так мы даем понять, что продукты Yota делают такие же живые люди, которые могут дурачиться, участвовать в трендах и быть на одной волне с клиентами. На этот год у нас в планах дальнейшее развитие аккаунта компании, а также сотрудничество с микроблогерами в TikTok.



Сейчас TikTok — ещё одна соцсеть, где бренду необходимо присутствовать. Основная задача Yota — привлечение аудитории с помощью интересного контента. Мы не атакуем клиентов прямой рекламой. Это позволяет наращивать аудиторию и при необходимости встраивать в контент нативные продуктовые посты.



Мы пришли в TikTok не в погоне за хайпом, а за новой аудиторией. Для нас важно расти вместе с нашей, ведь сегодняшние тиктокеры станут платёжеспособными клиентами уже завтра. Ну и не стоит забывать, что каждый месяц TikTok посещает порядка восьми миллионов человек, 60% которых старше 18 лет.



Если говорить о результате, то мы получили его и в первой нашей попытке зайти в TikTok. Помимо очевидно нерелевантных были и видео с хэштегом от блогеров, которые собрали чуть больше двух миллионов просмотров, плюс были пользователи, которые действительно участвовали в челлендже. И эта аудитория узнала о нашем новом продукте. К тому же этот опыт помог Yota найти свой путь развития на площадке.



Сейчас, на мой взгляд, соцсеть начала терять свое очарование с приходом крупных блогеров из других соцсетей, медийных личностей, артистов. Ведь они, подобно брендам, продолжают делать так, как привыкли в том же Instagram. И за счет большой базы их поклонников, это приживается в TikTok. Но есть надежда, что тиктокеры смогут остановить эту экспансию, и соцсеть останется островком оригинальности, искренности и самобытности.

