Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Япония расширила санкции против РФ, Тиньков закрывает благотворительный фонд из-за иноагентства: главное 1 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония расширила санкции против России, Тиньков закрывает благотворительный фонд из-за иноагентства, Skillbox снова планирует IPO и другие новости 1 марта.

Япония расширила санкции против РФ, Тиньков закрывает благотворительный фонд из-за иноагентства: главное 1 марта

Мир

  • Япония расширила санкции против России. Под ограничения подпали в том числе концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», а также Тинькофф-банк. 

Бизнес

  • Почти 80% компаний поднять цены на свои товары и услуги в 2024 году. В среднем они вырастут на 10-25%. 
  • Олег Тиньков сообщил о закрытии благотворительного «Фонда семьи Тиньковых» из-за иноагентства. Он просуществовал почти три года. 
  • VK вернулся к планам вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу. Он может стать первой торгуемой edtech-компанией в России, узнал РБК.

Сервисы и технологии

  • OpenAI договорилась о сотрудничестве со стартапом Figure AI для разработки моделей ИИ нового поколения для роботов-гуманоидов. Цель совместной работы — открыть новые возможности того, как роботы могут помочь в повседневной жизни.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Немецкая «дочка» ВТБ уведомила банк о лишении права владения
  2. 2 Санкции Новой Зеландии против России, еще два предпринимателя отказались от паспорта РФ: главное 29 февраля
  3. 3 Еще два предпринимателя отказались от гражданства России
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 Почти 80% компаний поднимут цены на товары и услуги в 2024 году

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2024

HomeHack

01 марта 2024

Акселератор проектов специального назначения

03 марта 2024

Акселератор Школы стартапов Skolkovo

Все ВОЗМОЖНОСТИ