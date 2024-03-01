Япония расширила санкции против РФ, Тиньков закрывает благотворительный фонд из-за иноагентства: главное 1 марта

Карина Пардаева
Япония расширила санкции против России, Тиньков закрывает благотворительный фонд из-за иноагентства, Skillbox снова планирует IPO и другие новости 1 марта.
Япония расширила санкции против РФ, Тиньков закрывает благотворительный фонд из-за иноагентства: главное 1 мартаКарина Пардаева
Мир
- Япония расширила санкции против России. Под ограничения подпали в том числе концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», а также Тинькофф-банк.
Бизнес
- Почти 80% компаний поднять цены на свои товары и услуги в 2024 году. В среднем они вырастут на 10-25%.
- Олег Тиньков сообщил о закрытии благотворительного «Фонда семьи Тиньковых» из-за иноагентства. Он просуществовал почти три года.
- VK вернулся к планам вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу. Он может стать первой торгуемой edtech-компанией в России, узнал РБК.
Сервисы и технологии
- OpenAI договорилась о сотрудничестве со стартапом Figure AI для разработки моделей ИИ нового поколения для роботов-гуманоидов. Цель совместной работы — открыть новые возможности того, как роботы могут помочь в повседневной жизни.
Фото на обложке: Unsplash
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