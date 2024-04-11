Day One Ventures вложился в ИИ-стартап Symbolica, Telegram показал положительный денежный поток: главное 11 апреля

Карина Пардаева
ИИ-стартап бывшего инженера Tesla привлек $33 млн, Merlion может купить производителя бытовой техники Kuppersberg, Telegram продемонстрировал «положительный денежный поток» в первом квартале года и другие события 11 апреля.
Day One Ventures вложился в ИИ-стартап Symbolica, Telegram показал положительный денежный поток: главное 11 апреляКарина Пардаева
Инвестиции
- Стартап в области искусственного интеллекта Symbolica привлек $33 млн от Khosla Ventures, Abstract Ventures, Buckley Ventures, Day One Ventures и General Catalyst.
Бизнес
- Дистрибьютор электроники Merlion может купить производителя бытовой техники Kuppersberg. Сумма сделки может составить 5 млрд рублей.
- Telegram продемонстрировал «положительный денежный поток» в первом квартале 2024 года. Мессенджером пользуются 900 млн человек ежемесячно, половина из них заходит в приложение каждый день.
- Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Индексацию связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь и ростом затрат на его производство, пишет «Интерфакс».
Сервисы и технологии
- 65% ИТ-специалистов спользуют искусственный интеллект для улучшения своих разработок: 39% нечасто обращаются к системе, 20% – периодически и только 6% – регулярно, говорится в исследовании онлайн-школы программирования «Хекслет».
Фото на обложке: Olivier Le Moal /
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