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Day One Ventures вложился в ИИ-стартап Symbolica, Telegram показал положительный денежный поток: главное 11 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ИИ-стартап бывшего инженера Tesla привлек $33 млн, Merlion может купить производителя бытовой техники Kuppersberg, Telegram продемонстрировал «положительный денежный поток» в первом квартале года и другие события 11 апреля.

Day One Ventures вложился в ИИ-стартап Symbolica, Telegram показал положительный денежный поток: главное 11 апреля

Инвестиции

Бизнес

  • Дистрибьютор электроники Merlion может купить производителя бытовой техники Kuppersberg. Сумма сделки может составить 5 млрд рублей.
  • Telegram продемонстрировал «положительный денежный поток» в первом квартале 2024 года. Мессенджером пользуются 900 млн человек ежемесячно, половина из них заходит в приложение каждый день.
  • Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.  Индексацию связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь и ростом затрат на его производство, пишет «Интерфакс».

Сервисы и технологии

  • 65% ИТ-специалистов спользуют искусственный интеллект для улучшения своих разработок: 39% нечасто обращаются к системе, 20% – периодически и только 6% – регулярно, говорится в исследовании онлайн-школы программирования «Хекслет».

Фото на обложке: Olivier Le Moal / Shutterstock

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