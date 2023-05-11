Блокировщик YouTube блокировщиков рекламы, платформа для бесплатного изучения блокчейна: главное 11 мая

Карина Пардаева
Huawei сократил арендуемые площади в московском бизнес-парке «Крылатские холмы», YouTube начал тестировать блокировку всех блокировщиков рекламы, Lamoda запустила новый функционал — «С чем носить» и другие события 11 мая.
Блокировщик YouTube блокировщиков рекламы, платформа для бесплатного изучения блокчейна: главное 11 маяКарина Пардаева
Мир
- Власти Сербии притормозили инициативу об упрощении процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего год. Это произошло после того, как ЕС пригрозил Сербии отменой безвизового режима.
Финансы
- По итогам апреля 2023 года объем выданных автокредитов оказался рекордным за десять лет — почти 110 млрд рублей. Однако в количественном выражении сегмент автокредитования продолжает отставать от докризисных показателей, узнал «Коммерсантъ».
- Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ, сообщил РБК.
Бизнес
- Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube ролики с пропагандой ЛГБТ.
- Минтруд предложил возложить выплату налогов за самозанятых на онлайн-платформы, – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера». Юристы считают, что инициатива будет способствовать повышению прозрачности сектора частных услуг, но реализация идеи потребует поправок в налогово
- Примерно 40% из 5,9 млн единиц малого и среднего предпринимательства в России принадлежат женщинам. 70% от этого количества – бизнес социальной направленности, пишут «Ведомости».
- Большинство российских компаний имеют потребность в привлечении до 10 новых сотрудников каждый месяц: 60% компаний в России выделяют на поиск сотрудников менее 50 тыс. рублей в месяц, а 16% — от 50 до 100 тыс. рублей.
- МТС Travel приобрел права на технологическую платформу, контент и бренд отраслевого онлайн-журнала «Тонкости туризма», сообщают «Ведомости».
- Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei сократил арендуемые площади в московском бизнес-парке «Крылатские холмы» (подконтролен Millhouse), предложив в субаренду до 50% своего офиса. За счет этого компания начислила обесценивание в размере 372 млн рублей, передает РБК.
Технологии и сервисы
- YouTube начал тестировать блокировку всех блокировщиков рекламы. Планируется, что благодаря новой функции видеохостинг просто не будет воспроизводить ролики, если в браузере включено антирекламное расширение.
- Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустил новый функционал — «С чем носить». Во время выбора товаров на платформе покупатель будет получать предложения в виде собранных капсульных образов.
- К концу 2023 года в России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on. Сейчас пилотный проект тестируется в одном из московских вузов.
Фото на обложке: Stokkete /
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