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Блокировщик YouTube блокировщиков рекламы, платформа для бесплатного изучения блокчейна: главное 11 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Huawei сократил  арендуемые площади в московском бизнес-парке «Крылатские холмы», YouTube начал тестировать блокировку всех блокировщиков рекламы, Lamoda запустила новый функционал — «С чем носить» и другие события 11 мая.

Блокировщик YouTube блокировщиков рекламы, платформа для бесплатного изучения блокчейна: главное 11 мая

Мир

  • Власти Сербии притормозили инициативу об упрощении процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего год. Это произошло после того, как ЕС пригрозил Сербии отменой безвизового режима. 

Финансы

  • По итогам апреля 2023 года объем выданных автокредитов оказался рекордным за десять лет — почти 110 млрд рублей. Однако в количественном выражении сегмент автокредитования продолжает отставать от докризисных показателей, узнал «Коммерсантъ».
  • Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ, сообщил РБК.

Бизнес

  • Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube ролики с пропагандой ЛГБТ.
  • Минтруд предложил возложить выплату налогов за самозанятых на онлайн-платформы, – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера».  Юристы считают, что инициатива будет способствовать повышению прозрачности сектора частных услуг, но реализация идеи  потребует поправок в налогово
  • Примерно 40% из 5,9 млн единиц малого и среднего предпринимательства в России принадлежат женщинам. 70% от этого количества – бизнес социальной направленности, пишут «Ведомости».
  • Большинство российских компаний имеют потребность в привлечении до 10 новых сотрудников каждый месяц: 60% компаний в России выделяют на поиск сотрудников менее 50 тыс. рублей в месяц, а 16% — от 50 до 100 тыс. рублей.
  • МТС Travel приобрел права на технологическую платформу, контент и бренд отраслевого онлайн-журнала «Тонкости туризма», сообщают «Ведомости».
  • Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei сократил  арендуемые площади в московском бизнес-парке «Крылатские холмы» (подконтролен Millhouse), предложив в субаренду до 50% своего офиса. За счет этого компания начислила обесценивание в размере 372 млн рублей, передает РБК.

Технологии и сервисы

  • YouTube начал тестировать блокировку всех блокировщиков рекламы. Планируется, что благодаря новой функции видеохостинг просто не будет воспроизводить ролики, если в браузере включено антирекламное расширение.
  • Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустил новый функционал — «С чем носить». Во время выбора товаров на платформе покупатель будет получать предложения в виде собранных капсульных образов.
  • К концу 2023 года в России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on. Сейчас пилотный проект тестируется в одном из московских вузов. 

Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock

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