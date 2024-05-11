SpaceX раздумывает о постройке собственного космодрома, Apple.Inc договорилась с OpenAI о предустановке ИИ на все iPhone'ы, «Мелодия» празднует юбилей, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Соглашение Apple.Inc и OpenAI, планы SpaceX, юбилей «Мелодии»: главное для бизнеса 11 мая