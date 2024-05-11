Соглашение Apple.Inc и OpenAI, планы SpaceX, юбилей «Мелодии»: главное для бизнеса 11 мая

Екатерина Алипова
SpaceX раздумывает о постройке собственного космодрома, Apple.Inc договорилась с OpenAI о предустановке ИИ на все iPhone'ы, «Мелодия» празднует юбилей, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
Соглашение Apple.Inc и OpenAI, планы SpaceX, юбилей «Мелодии»: главное для бизнеса 11 маяАвтор: Екатерина Алипова
- Компания Apple.Inc заключила соглашение с OpenAI о внедрении ИИ на смартфоны iPhone — в том числе на iOS 18 (Bloomberg).
- SpaceX намерена построить собственный космодром для увеличения числа запусков Starship до 44 в год (Федеральное управление гражданской авиации).
- Норвежский холдинг Aktieselskabet Kulspids выставил на продажу имеющий «геополитическое значение» участок архипелага Шпицберген за €300 млн.
- В возрасте 86 лет ушел из жизни основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс, бывший математик, который создал свою систему анализа потенциала компаний, что в результате привело его к «титулу» «одного из самых успешных инвесторов всех времен».
- Бывшая долгое время единственной в стране государственной организацией по массовому производству и распространению пластинок «Всесоюзная фирма граммофонной записи Министерства культуры СССР "Мелодия"» празднует сегодня 60-летие.
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