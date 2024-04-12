Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей, «дочка» Google требует вернуть 10 млрд рублей: главное 12 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, инвестплатформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей и другие новости 12 апреля.

SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей, «дочка» Google требует вернуть 10 млрд рублей: главное 12 апреля

Мир

  • С конца марта 2024 года банки Китая стали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники. У отечественных компаний могут возникнуть сложности и задержки производства.
  • Кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты «Мир». Власти начали искать другие пути для работы с этой платежной системой, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.

Инвестиции

  • Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей. В нее вложились 19 участников образовательной программы «Венчурная академия 6».
  • МТС-банк официально сообщил о планах провести IPO на Мосбирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии

Бизнес

  • Динамика экспансии новых зарубежных брендов замедлится. По итогам 2024 года число зарубежных брендов, выходящих на российский рынок, окажется ниже, чем год назад, передает «Коммерсантъ».
  • Российская «дочка» Google в конце 2021 года выплатила материнской компании 10 млрд рублей в виде дивидендов и налога, а теперь конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский требует их вернуть.
  • Россияне предпочитают заказывать товары из Китая, США и ЕС. В любимых брендах — Zara и Uniqlo, говорится в исследовании CDEK.Shopping.

Сервисы и технологии

  • «Ростелеком» сможет отложить до 2026 года установку оборудования связи LTE на вышках РТРС в рамках подключения к интернету социально значимых объектов, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российская «дочка» Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании
  2. 2 Китайские банки начали блокировать оплату компонентов для сборки электроники
  3. 3 «Ланит» провел реорганизацию и создал АО — рынок назвал это подготовкой к IPO
  4. 4 ПАО «Софтлайн» завершило прием оферт для обмена ГДР Noventiq на собственные акции
  5. 5 В российских сетях почти иссякли запасы джина и водки Bacardi

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2024

ПУSHКА

12 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ижевск)

15 апреля 2024

Россия.Горизонты

Все ВОЗМОЖНОСТИ