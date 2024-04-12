SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей, «дочка» Google требует вернуть 10 млрд рублей: главное 12 апреля

Карина Пардаева
Китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, инвестплатформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей и другие новости 12 апреля.
SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей, «дочка» Google требует вернуть 10 млрд рублей: главное 12 апреляКарина Пардаева
Мир
- С конца марта 2024 года банки Китая стали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники. У отечественных компаний могут возникнуть сложности и задержки производства.
- Кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты «Мир». Власти начали искать другие пути для работы с этой платежной системой, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.
Инвестиции
- Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей. В нее вложились 19 участников образовательной программы «Венчурная академия 6».
- МТС-банк официально сообщил о планах провести IPO на Мосбирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии
Бизнес
- Динамика экспансии новых зарубежных брендов замедлится. По итогам 2024 года число зарубежных брендов, выходящих на российский рынок, окажется ниже, чем год назад, передает «Коммерсантъ».
- Российская «дочка» Google в конце 2021 года выплатила материнской компании 10 млрд рублей в виде дивидендов и налога, а теперь конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский требует их вернуть.
- Россияне предпочитают заказывать товары из Китая, США и ЕС. В любимых брендах — Zara и Uniqlo, говорится в исследовании CDEK.Shopping.
Сервисы и технологии
- «Ростелеком» сможет отложить до 2026 года установку оборудования связи LTE на вышках РТРС в рамках подключения к интернету социально значимых объектов, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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