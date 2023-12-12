Санкции ЕС, комиссии швейцарских банков, российский аналог LinkedIn: главное 12 декабря

Карина Пардаева
Санкции ЕС, комиссии щвейцарских банков, Tele2 повысит цены и другие новости 12 декабря.
Санкции ЕС, комиссии швейцарских банков, российский аналог LinkedIn: главное 12 декабряКарина Пардаева
Мир
- Ряд швейцарских банков начал начислять комиссии на заблокированные активы россиян. С некоторыми клиентами они хотят, но не могут разорвать отношения.
- Страны Европейского союза «близки к достижению договоренности по предложенному 12-му пакету санкций против России», в него войдут запрет на ввоз алмазов, меры по ограничению экспорта российской нефти, а также новые правила по переводу средств за пределы ЕС, пишет Reuters.
Бизнес
- Tele2 с начала 2024 года повысит цены на тарифы более чем на 10%. Мобильный оператор уже предупредил ФАС.
Cервисы и технологии
- Сервис для описка работы HeadHunter планирует запустить российский сайт LinkedIn — «Сетка». Компания может инвестировать в запуск 1,5-2 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Швейцарские банки начали вводить комиссии на заблокированные активы россиян
- 2 Банк России установил порядок продажи заблокированных иностранных активов
- 3 Binance прекращает поддержку операций с рублем
- 4 Зарядки для электромобилей на российском ПО, сдача загранпаспорта при запрете на выезд: главное 11 декабря
- 5 С 2025 года зарядки для электромобилей переведут на российское ПО
ВОЗМОЖНОСТИ
13 декабря 2023
14 декабря 2023
15 декабря 2023
Популярное
Архив rb.ru