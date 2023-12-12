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Санкции ЕС, комиссии швейцарских банков, российский аналог LinkedIn: главное 12 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Санкции ЕС, комиссии щвейцарских банков, Tele2 повысит цены и другие новости 12 декабря.

Санкции ЕС, комиссии швейцарских банков, российский аналог LinkedIn: главное 12 декабря

Мир

  • Ряд швейцарских банков начал начислять комиссии на заблокированные активы россиян. С некоторыми клиентами они хотят, но не могут разорвать отношения.
  • Страны Европейского союза «близки к достижению договоренности по предложенному 12-му пакету санкций против России», в него войдут запрет на ввоз алмазов, меры по ограничению экспорта российской нефти, а также новые правила по переводу средств за пределы ЕС, пишет Reuters.

Бизнес

  • Tele2 с начала 2024 года повысит цены на тарифы более чем на 10%. Мобильный оператор уже предупредил ФАС.

Cервисы и технологии

  • Сервис для описка работы HeadHunter планирует запустить российский сайт LinkedIn — «Сетка». Компания может инвестировать в запуск 1,5-2 млрд рублей. 

Фото на обложке: Unsplash

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