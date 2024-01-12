ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке, приложение «Экспобанка» пропало из магазина Google Play, «дочка» «Вымпелкома» купила долю в Eshopmedia и другие новости 12 января.

«Хайв» купил долю в медиаагентстве Eshopmedia, приложение «Экспобанка» пропало из Google Play: главное 12 января