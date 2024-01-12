«Хайв» купил долю в медиаагентстве Eshopmedia, приложение «Экспобанка» пропало из Google Play: главное 12 января

Карина Пардаева
ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке, приложение «Экспобанка» пропало из магазина Google Play, «дочка» «Вымпелкома» купила долю в Eshopmedia и другие новости 12 января.
«Хайв» купил долю в медиаагентстве Eshopmedia, приложение «Экспобанка» пропало из Google Play: главное 12 январяКарина Пардаева
Финансы
- ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке. Их могут привлечь к ответственности по закону о защите конкуренции.
Бизнес
- Стоимость образования в вузах России может вырасти на 10-12% в следующем учебном году, узнали «Известия».
- В 2023 году россияне в 3,5 раза чаще заказывали товары из-за границы через СDEK.Shopping, чем годом ранее. Чаще всего — одежду и обувь, товары для здоровья, электронику и парфюмерию.
- ООО «Хайв» («дочка» «Вымпелкома» для венчурных инвестиций) купило 9,235% в компании Eshopmedia для масштабирования своего AdTech бизнеса в сфере ретейл-медиа, пишет Forbes.
Сервисы и технологии
- Киберпреступники в России активнее всего будут действовать в январе, марте, мае, июле, августе, ноябре и декабре 2024 года.
- Мобильное приложение «Экспобанка» пропало из магазина Google Play. Оно пока доступно в App Store.
Фото на обложке: garagestock /
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