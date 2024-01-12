Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Хайв» купил долю в медиаагентстве Eshopmedia, приложение «Экспобанка» пропало из Google Play: главное 12 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке, приложение «Экспобанка» пропало из магазина Google Play, «дочка» «Вымпелкома» купила долю в  Eshopmedia и другие новости 12 января.

«Хайв» купил долю в медиаагентстве Eshopmedia, приложение «Экспобанка» пропало из Google Play: главное 12 января

Финансы

  • ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке. Их могут привлечь к ответственности по закону о защите конкуренции.

Бизнес

  • Стоимость образования в вузах России может вырасти на 10-12% в следующем учебном году, узнали «Известия».
  • В 2023 году россияне в 3,5 раза чаще заказывали товары из-за границы через СDEK.Shopping, чем годом ранее. Чаще всего — одежду и обувь, товары для здоровья, электронику и парфюмерию.
  • ООО «Хайв» («дочка» «Вымпелкома» для венчурных инвестиций) купило 9,235% в компании Eshopmedia для масштабирования своего AdTech бизнеса в сфере ретейл-медиа, пишет Forbes.

Сервисы и технологии

  • Киберпреступники в России активнее всего будут действовать в январе, марте, мае, июле, августе, ноябре и декабре 2024 года. 
  • Мобильное приложение «Экспобанка» пропало из магазина Google Play. Оно пока доступно в App Store.

Фото на обложке: garagestock / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Финляндия продлевает закрытие границ с РФ, МВД привлечет ИИ к поиску правонарушителей: главное 11 января
  2. 2 В 2024 году на российский рынок выйдут до 20 иностранных брендов
  3. 3 Курс биткоина рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, у Unitiki новые инвесторы: главное 10 января
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 Как получить грант на инновации. Учимся на опыте IT-компании

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ