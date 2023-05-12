Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева призвала снизить налоги для бизнеса после ввода новых санкций ЕС, в России запустили онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру и другие события 12 мая.

Новая платформа для шопинга по всему миру, Илон Маск покинет пост главы Twitter: главное к утру 12 мая