Новая платформа для шопинга по всему миру, Илон Маск покинет пост главы Twitter: главное к утру 12 мая

Карина Пардаева
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева призвала снизить налоги для бизнеса после ввода новых санкций ЕС, в России запустили онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру и другие события 12 мая.
Новая платформа для шопинга по всему миру, Илон Маск покинет пост главы Twitter: главное к утру 12 маяКарина Пардаева
Россия
- Минфин разработал механизм взимания НДС по принципу «страны назначения» при продаже товаров через электронные торговые площадки, чтобы устранить проблему двойного налогообложения, узнали «Ведомости».
- Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева призвала снизить налоги для бизнеса после ввода новых санкций ЕС, передает ТАСС.
Финансы
- Банкиры негативно отнеслись к новым требованиям ЦБ передавать информацию об использовании VPN в Роскомнадзор по незащищенному каналу — электронной почте, пишет «Коммерсантъ».
Бизнес
- Французская компания Decathlon нашла покупателя на несколько своих магазинов в России, сообщили «Известия». Кто будет покупателем, неизвестно.
- Inventive Retail Group запустила онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру. Товары пока идут до двух до четырех недель с момента оплаты покупки.
- Владелец Twitter Илон Маск сообщил об уходе с поста гендиректора соцсети примерно через шесть недель. Новой главой сервиса микроблогов станет неназванная предпринимателем женщина.
Фото на обложке: William Potter /
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