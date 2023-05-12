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Новая платформа для шопинга по всему миру, Илон Маск покинет пост главы Twitter: главное к утру 12 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева призвала снизить налоги для бизнеса после ввода новых санкций ЕС, в России запустили онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру и другие события 12 мая.

Новая платформа для шопинга по всему миру, Илон Маск покинет пост главы Twitter: главное к утру 12 мая

Россия

  • Минфин разработал механизм взимания НДС по принципу «страны назначения» при продаже товаров через электронные торговые площадки, чтобы устранить проблему двойного налогообложения, узнали «Ведомости».
  • Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева призвала снизить налоги для бизнеса после ввода новых санкций ЕС, передает ТАСС.

Финансы

  • Банкиры негативно отнеслись к новым требованиям ЦБ передавать информацию об использовании VPN в Роскомнадзор по незащищенному каналу — электронной почте, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Французская компания Decathlon нашла покупателя на несколько своих магазинов в России, сообщили «Известия». Кто будет покупателем, неизвестно.
  • Inventive Retail Group запустила онлайн-платформу Brandly для шопинга по всему миру. Товары пока идут до двух до четырех недель с момента оплаты покупки.
  • Владелец Twitter Илон Маск сообщил об уходе с поста гендиректора соцсети примерно через шесть недель. Новой главой сервиса микроблогов станет неназванная предпринимателем женщина.

Фото на обложке: William Potter / Shutterstock

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