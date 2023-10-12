Комиссия Wildberries, DDoS-атаки на Google, Amazon и Cloudflare: главное 12 октября

Карина Пардаева
Wildberries с 9 октября ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard, Google, Amazon и Cloudflare сообщили о крупнейших DDoS-атаках и другие события 12 октября.
Комиссия Wildberries, DDoS-атаки на Google, Amazon и Cloudflare: главное 12 октябряКарина Пардаева
Финансы
- Wildberries с 9 октября ввел комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard.
- Минцифры попросило увеличить на 25% финансирование льготных IT-кредитов до конца 2023 года.
- Лимиты микрозаймов, доступных малому и среднему бизнесу (МСБ), могут быть повышены с текущих 5 млн до 7 млн рублей, пишет «Ъ».
Бизнес
- Электротехническая компания IEK Group приобрела российские активы французской Legrand в России, передает ТАСС.
- Берлинская no-code-платформа Transactionlink привлекла €5 млн от Target Global, White Star Capital. Деньги пойдут на дальнейшее развитие функции KYB («Знай свой бизнес») и расширит офисы в Берлине и Лондоне.
- Google, Amazon и Cloudflare сообщили о крупнейших DDoS-атаках, которые начались с конца августа и продолжаются до сих пор, пишет Reuters.
Фото на обложке: Lightspring /
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