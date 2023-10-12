Wildberries с 9 октября ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard, Google, Amazon и Cloudflare сообщили о крупнейших DDoS-атаках и другие события 12 октября.

Комиссия Wildberries, DDoS-атаки на Google, Amazon и Cloudflare: главное 12 октября