Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Комиссия Wildberries, DDoS-атаки на Google, Amazon и Cloudflare: главное 12 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Wildberries с 9 октября ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard, Google, Amazon и Cloudflare сообщили о крупнейших DDoS-атаках и другие события 12 октября.

Комиссия Wildberries, DDoS-атаки на Google, Amazon и Cloudflare: главное 12 октября

Финансы

  • Wildberries с 9 октября ввел комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. 
  • Минцифры попросило увеличить на 25% финансирование льготных IT-кредитов до конца 2023 года. 
  • Лимиты микрозаймов, доступных малому и среднему бизнесу (МСБ), могут быть повышены с текущих 5 млн до 7 млн рублей, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Электротехническая компания IEK Group приобрела российские активы французской Legrand в России, передает ТАСС.
  • Берлинская no-code-платформа Transactionlink привлекла €5 млн от Target Global, White Star Capital. Деньги пойдут на дальнейшее развитие функции KYB («Знай свой бизнес») и расширит офисы в Берлине и Лондоне.
  • Google, Amazon и Cloudflare сообщили о крупнейших DDoS-атаках, которые начались с конца августа и продолжаются до сих пор, пишет Reuters.

Фото на обложке: Lightspring / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Xerox продала бизнес в России местному менеджменту
  2. 2 Оператор «Острова мечты» хочет через суд взыскать с «дочки» Adidas 3,5 млрд рублей
  3. 3 Первая Ассоциация промышленного майнинга, лимит на перевод с электронных кошельков: главное 11 октября
  4. 4 «Яндекс» не подавал заявление на продажу российского бизнеса в правкомиссию — Минцифры
  5. 5 «Российская полка» на маркетплейсах, оплата по биометрии: главное 10 октября

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2023

Лига Приключений

12 октября 2023

Pushka

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ