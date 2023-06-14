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Конкурент НСПК, YouTube значительно снизил требования для подключения монетизации: главное 14 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российские ресторанные сети планируют выйти на рынки СНГ, Softline интересуется приобретением Forward Leasing, конкурент НСПК и другие события 14 июня.

Конкурент НСПК, YouTube значительно снизил требования для подключения монетизации: главное 14 июня

Мир

  • Капитализация американского разработчика видеокарт и чипов Nvidia превысила $1 трлн по итогам торгов 13 июня. К закрытию торгов акции Nvidia поднялись до $413,25 за акцию.

Финансы

  • Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о намерении создать альтернативу оператору карт «Мир» Национальной системе платежных карт (НСПК).

Бизнес

  • Softline интересуется приобретением компании, продающей гаджеты через подписку на базе лизинга,— Forward Leasing, узнал «Коммерсантъ».
  • «Шоколадница», «Мясо и рыба», «Якитория» и другие планируют открыть рестораны в странах СНГ. Открытие первых точек может выйти до 20% дороже, чем в России, пишут «Известия».

Сервисы

  • YouTube значительно снизил требования для подключения монетизации в рамках партнерской программы YPP. Теперь достаточно 500 подписчиков вместо 1000.
  • Количество поданных заявок на разработки в области квантовых технологий в России за год снизилось более чем на 40%, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: moshimochi / Shutterstock

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