МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok, сотрудники без опыта работы: главное 15 марта

Карина Пардаева
МТС намерена перезапустить сервис игрового стриминга WASD, на «Яндекс.Маркет» появились кухонные гарнитуры IKEA и комплектующие для них, активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов и другие события 15 марта — в обзоре RB.RU.
МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok, сотрудники без опыта работы: главное 15 мартаКарина Пардаева
Мир
- Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют крах Silicon Valley Bank (SVB). Расследование находится на начальной стадии.
Финансы
- ЦБ РФ спустя восемь месяцев после принятия соответствующего закона утвердил порядок передачи специальным юрлицам замороженных активов и обязательств санкционных банков.
Бизнес
- МТС намерена перезапустить сервис игрового стриминга WASD. На платформе, помимо трансляций игр, появится пользовательский контент. Проект должен стать аналогом YouTube и TikTok.
- Российские власти одобрили продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд рублей, что несколько ниже, чем первоначально ожидалось, пишет «Коммерсантъ».
- Темпы роста настольных игр в 2022 году замедлилися и составил лишь 22 млрд рублей.
Среди причин – уход крупных западных участников рынка и снижение спроса после бума продаж в пандемию, узнали «Ведомости».
- На сервисе «Яндекс.Маркет» появились кухонные гарнитуры IKEA и комплектующие для них — маркетплейс выкупил товары у российского подразделения шведской сети в конце 2022 года, сообщил Forbes.
- Активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов. Мощности по выпуску до 16 тыс. тонн чая в год может выкупить Объединенная чайная компания, среди совладельцев которой гендиректор «Лужников» и бывший топ-менеджер АвтоВАЗа Александр Пронин, узнал «Коммерсантъ».
- Российские компании в 2022 году стали чаще нанимать сотрудников без опыта работы. Таким образом они хотят вырастить специалистов под свои запросы, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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