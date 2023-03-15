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МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok, сотрудники без опыта работы: главное 15 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

МТС намерена перезапустить сервис игрового стриминга WASD, на «Яндекс.Маркет» появились кухонные гарнитуры IKEA и комплектующие для них, активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов и другие события 15 марта — в обзоре RB.RU.

МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok, сотрудники без опыта работы: главное 15 марта

Мир

  • Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют крах Silicon Valley Bank (SVB). Расследование находится на начальной стадии.

Финансы

  • ЦБ РФ спустя восемь месяцев после принятия соответствующего закона утвердил порядок передачи специальным юрлицам замороженных активов и обязательств санкционных банков.

Бизнес

  • МТС намерена перезапустить сервис игрового стриминга WASD. На платформе, помимо трансляций игр, появится пользовательский контент. Проект должен стать аналогом YouTube и TikTok.
  • Российские власти одобрили продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд рублей, что несколько ниже, чем первоначально ожидалось, пишет «Коммерсантъ».
  • Темпы роста настольных игр в 2022 году замедлилися и составил лишь 22 млрд рублей. 
    Среди причин – уход крупных западных участников рынка и снижение спроса после бума продаж в пандемию, узнали «Ведомости».
  • На сервисе «Яндекс.Маркет» появились кухонные гарнитуры IKEA и комплектующие для них — маркетплейс выкупил товары у российского подразделения шведской сети в конце 2022 года, сообщил Forbes.
  • Активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов. Мощности по выпуску до 16 тыс. тонн чая в год может выкупить Объединенная чайная компания, среди совладельцев которой гендиректор «Лужников» и бывший топ-менеджер АвтоВАЗа Александр Пронин, узнал «Коммерсантъ».
  • Российские компании в 2022 году стали чаще нанимать сотрудников без опыта работы. Таким образом они хотят вырастить специалистов под свои запросы, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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