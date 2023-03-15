МТС намерена перезапустить сервис игрового стриминга WASD, на «Яндекс.Маркет» появились кухонные гарнитуры IKEA и комплектующие для них, активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов и другие события 15 марта — в обзоре RB.RU.

МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok, сотрудники без опыта работы: главное 15 марта