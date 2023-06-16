Бортовое питание от «Азбуки вкуса», российский AliExpress теряет продавцов: главное 16 июня

Карина Пардаева
Акции Microsoft выросли на 3,2% после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд, «Азбука вкуса» занялась производством готовой еды для российских авиакомпаний, у российского AliExpress число продавцов сократилось на 27% и другие новости 16 июня.
Бортовое питание от «Азбуки вкуса», российский AliExpress теряет продавцов: главное 16 июняКарина Пардаева
Мир
- Акции Microsoft 15 июня 2023 года выросли на 3,2% и закрылись на отметке $348,1. Бумаги стали расти после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд.
Бизнес
- «Азбука вкуса» занялась производством готовой еды для российских авиакомпаний «Россия» и «Смартавиа».
- Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов по итогам пяти месяцев 2023 года. Их количество сократилось на 27%, пишет «Коммерсантъ».
- Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России». Маркетплейсы недовольны тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку.
Транспорт
- После завершения эксперимента с беспилотными такси «Яндекса» в районе Ясенево в Москве будут рассмотрены возможности широкого применения автономных автомобилей, узнали «Известия».
Фото на обложке: Tama2u /
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