Акции Microsoft выросли на 3,2% после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд, «Азбука вкуса» занялась производством готовой еды для российских авиакомпаний, у российского AliExpress число продавцов сократилось на 27% и другие новости 16 июня.

Бортовое питание от «Азбуки вкуса», российский AliExpress теряет продавцов: главное 16 июня