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Бортовое питание от «Азбуки вкуса», российский AliExpress теряет продавцов: главное 16 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Акции Microsoft выросли на 3,2% после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд, «Азбука вкуса» занялась производством готовой еды для российских авиакомпаний, у российского AliExpress число продавцов сократилось на 27% и другие новости 16 июня.

Бортовое питание от «Азбуки вкуса», российский AliExpress теряет продавцов: главное 16 июня

Мир

  • Акции Microsoft 15 июня 2023 года выросли на 3,2% и закрылись на отметке $348,1. Бумаги стали расти после прогноза о годовом доходе AI от $10 млрд.

Бизнес

  • «Азбука вкуса» занялась производством готовой еды для российских авиакомпаний «Россия» и «Смартавиа».
  • Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов по итогам пяти месяцев 2023 года. Их количество сократилось на 27%, пишет «Коммерсантъ».
  • Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России». Маркетплейсы недовольны тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку.

Транспорт

  • После завершения эксперимента с беспилотными такси «Яндекса» в районе Ясенево в Москве будут рассмотрены возможности широкого применения автономных автомобилей, узнали «Известия».

Фото на обложке: Tama2u / Shutterstock

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