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В Telegram появился сервис знакомств TON Dating, зарплаты айтишников за год выросли на 12,5%: главное 19 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент, средняя заработная плата в IT-сфере за год выросла до 123 тыс. рублей, в Telegram появился сервис знакомств TON Dating и другие события 19 июня.

В Telegram появился сервис знакомств TON Dating, зарплаты айтишников за год выросли на 12,5%: главное 19 июня
  1. Новости

Бизнес

  • «Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент. В начале 2024 года число пользователей сервиса выросло почти в 1,5 раза.
  • Средняя заработная плата в IT-сфере за год выросла на 12,5%  — до 123 тыс. рублей. Больше всего получают специалисты в возрасте 35-44 лет в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
  • Московский суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

Сервисы и технологии

  • В Telegram появился сервис знакомств TON Dating. Его запустил бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов.

Фото на обложке: Unsplash

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