«Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент, средняя заработная плата в IT-сфере за год выросла до 123 тыс. рублей, в Telegram появился сервис знакомств TON Dating и другие события 19 июня.

В Telegram появился сервис знакомств TON Dating, зарплаты айтишников за год выросли на 12,5%: главное 19 июня

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