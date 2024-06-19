Карина Пардаева
«Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент, средняя заработная плата в IT-сфере за год выросла до 123 тыс. рублей, в Telegram появился сервис знакомств TON Dating и другие события 19 июня.
В Telegram появился сервис знакомств TON Dating, зарплаты айтишников за год выросли на 12,5%: главное 19 июня
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Бизнес
- «Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент. В начале 2024 года число пользователей сервиса выросло почти в 1,5 раза.
- Средняя заработная плата в IT-сфере за год выросла на 12,5% — до 123 тыс. рублей. Больше всего получают специалисты в возрасте 35-44 лет в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
- Московский суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.
Сервисы и технологии
- В Telegram появился сервис знакомств TON Dating. Его запустил бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов.
Фото на обложке: Unsplash
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