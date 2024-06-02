Высадка на обратной стороне Луны, рост продаж кондиционеров, мысли о прогрессивном НДФЛ: главное для бизнеса 2 июня

Екатерина Алипова
Китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны, в РФ выросли продажи кондиционеров, Сбер выпустил лимитированную серию кроссовок, а в стране появятся новый школад. RB продолжает следить за полезными и интересными новостями об экономике, технологиях и предпринимательстве.
Высадка на обратной стороне Луны, рост продаж кондиционеров, мысли о прогрессивном НДФЛ: главное для бизнеса 2 июняАвтор: Екатерина Алипова
- Личную охрану председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 года (The Economist).
- Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что россияне не начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.
- Китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны. Целью миссии является сбор образцов грунта.
- Против Boeing не возбудят дела из-за катастроф 2018-го и 2019 года за давностью лет (Reuters).
- Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов.
- SberShop выпустил лимитированную серию кроссовок для «Зелёного марафона».
- Торговый дом «Кремлевский» начал выпуск молочного шоколада «Кремлевский мишка».
Фото на обложке: Unsplash
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