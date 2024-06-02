Китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны, в РФ выросли продажи кондиционеров, Сбер выпустил лимитированную серию кроссовок, а в стране появятся новый школад. RB продолжает следить за полезными и интересными новостями об экономике, технологиях и предпринимательстве.

Высадка на обратной стороне Луны, рост продаж кондиционеров, мысли о прогрессивном НДФЛ: главное для бизнеса 2 июня