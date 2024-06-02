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Высадка на обратной стороне Луны, рост продаж кондиционеров, мысли о прогрессивном НДФЛ: главное для бизнеса 2 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны, в РФ выросли продажи кондиционеров, Сбер выпустил лимитированную серию кроссовок, а в стране появятся новый школад. RB продолжает следить за полезными и интересными новостями об экономике, технологиях и предпринимательстве.

Высадка на обратной стороне Луны, рост продаж кондиционеров, мысли о прогрессивном НДФЛ: главное для бизнеса 2 июня
  • Личную охрану председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 года (The Economist).
  • Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что россияне не начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.
  • Китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны. Целью миссии является сбор образцов грунта.
  • Против Boeing не возбудят дела из-за катастроф 2018-го и 2019 года за давностью лет (Reuters).
  • Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов.
  • SberShop выпустил лимитированную серию кроссовок для «Зелёного марафона».
  • Торговый дом «Кремлевский» начал выпуск молочного шоколада «Кремлевский мишка».

Фото на обложке: Unsplash

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