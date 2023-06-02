Трансграничные платежи в криптовалюте, «ВкусВилл» на рынке Казахстана: главное 2 июня

Карина Пардаева
«Росбанк» запустил трансграничные платежи в криптовалюте, «ВкусВилл» вышел на рынок Казахстана, Илон Маск планирует переименовать Twitter и другие события 2 июня.
Трансграничные платежи в криптовалюте, «ВкусВилл» на рынке Казахстана: главное 2 июняКарина Пардаева
Финансы
- «Росбанк» запустил трансграничные платежи в криптовалюте. Сейчас уже проходят пилотные операции с корпоративными и частными клиентами.
Бизнес
- Российский онлайн-магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл» вышел на рынок Казахстана. Сеть уже привлекла ряд партнеров из числа местных розничных компаний.
- 45% россиян игнорировали сообщения и звонки рекрутеров, даже когда активно искали работу и оставляли контакты для связи.
- Илон Маск планирует переименовать принадлежащий ему Twitter. Социальная сеть может получить название «Х».
Технологии и сервисы
- Российская компания, разработчик системы распознавания лиц, NtechLab создаст систему для поиска домашних животных. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный телеграм-бот, приложение для мобильного телефона и сайт, пишет ТАСС.
- Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора», узнали «Ведомости».
Фото на обложке: Gajus /
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