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Трансграничные платежи в криптовалюте, «ВкусВилл» на рынке Казахстана: главное 2 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Росбанк» запустил трансграничные платежи в криптовалюте, «ВкусВилл» вышел на рынок Казахстана, Илон Маск планирует переименовать Twitter и другие события 2 июня.

Трансграничные платежи в криптовалюте, «ВкусВилл» на рынке Казахстана: главное 2 июня

Финансы

  • «Росбанк» запустил трансграничные платежи в криптовалюте. Сейчас уже проходят пилотные операции с корпоративными и частными клиентами.

Бизнес

  • Российский онлайн-магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл» вышел на рынок Казахстана. Сеть уже привлекла ряд партнеров из числа местных розничных компаний.
  • 45% россиян игнорировали сообщения и звонки рекрутеров, даже когда активно искали работу и оставляли контакты для связи.
  • Илон Маск планирует переименовать принадлежащий ему Twitter. Социальная сеть может получить название «Х». 

Технологии и сервисы

  • Российская компания, разработчик системы распознавания лиц, NtechLab создаст систему для поиска домашних животных. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный телеграм-бот, приложение для мобильного телефона и сайт, пишет ТАСС.
  • Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора», узнали «Ведомости».

Фото на обложке: Gajus / Shutterstock

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