Bloomberg составил рейтинг 20 богатейших династий Азии

Исследователи из Bloomberg назвали топ-20 крупнейших семейных бизнесов азиатского региона. Их совокупное состояние в $495+ млрд превышает ВВП Гонконга или Сингапура.

Рейтинг был составлен по состоянию на 25 января. В нем представлены семейные бизнесы, которые сменили несколько поколений управленцев.

Именно по этой причине там нет, например, Джека Ма из Alibaba Group Holding Ltd., ведь он разбогател в своей семье первым.

В топ-3 вошли две династии из Индии. Всего в рейтинге четыре семьи из этой страны. Лидирует по числу богатейших династий Гонконг – в рейтинге их пять.

Также в списке представлены крупные бизнесмены из Индонезии, Таиланда, Тайвани, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи, Японии и Китая. Подробные карточки с цифрами и детальным описанием бизнесов и их владельцев можно посмотреть на сайте Bloomberg.

Среди самых прогрессивных направлений деятельности процветающих азиатских семьей – криптовалюты, технологии и электронная коммерция.

Династии, некоторые из которых насчитывают шесть поколений, осознают, что нужно меняться.

Он заявляют, что хотят быстро перейти к зеленым технологиям и цифровизации бизнеса и готовы инвестировать в ультрасовременные проекты, будь то метавселенные или биотехнологии, хотя ошибки в этих отраслях могут быть очень дорогостоящими.

Впрочем, «традиционные ценности» (нефтедобыча и нефтепереработа, энергетика, недвижимость, банковское дело, страхование, ритейл, телеком) тоже широко представлены в рейтинге.

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Фото на обложке: Joshuva Daniel / Unsplash