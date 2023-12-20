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«Финам» выходит на рыки Казахстана и Беларуси, нейросеть определит владельцев Telegram-каналов: главное 20 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Финам» выходит на рынки Казахстана и Беларуси, в России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов и другие события 20 декабря.

«Финам» выходит на рыки Казахстана и Беларуси, нейросеть определит владельцев Telegram-каналов: главное 20 декабря

Финансы

  • Власти одобрили законопроект Минэкономразвития по реформе сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритарных акционеров, заявили в ведомстве. 

Бизнес

  • «Финам» намерен создать компанию в Казахстане и брокера с доступом к криптовалютам в Беларуси. У каждого из направлений будут свои особенности.

Сервисы и технологии

  • В России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов. Ее назвали «Товарищ майор», сейчас разработку тестируют в компании T.Hunter.
  • Российские IT-разработчики в январе – ноябре 2023 года подали 30,4 тыс. заявки на регистрацию интеллектуальной собственности, это на 14,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили «Ведомости»

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

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