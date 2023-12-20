«Финам» выходит на рыки Казахстана и Беларуси, нейросеть определит владельцев Telegram-каналов: главное 20 декабря

Карина Пардаева
«Финам» выходит на рынки Казахстана и Беларуси, в России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов и другие события 20 декабря.
«Финам» выходит на рыки Казахстана и Беларуси, нейросеть определит владельцев Telegram-каналов: главное 20 декабряКарина Пардаева
Финансы
- Власти одобрили законопроект Минэкономразвития по реформе сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритарных акционеров, заявили в ведомстве.
Бизнес
- «Финам» намерен создать компанию в Казахстане и брокера с доступом к криптовалютам в Беларуси. У каждого из направлений будут свои особенности.
Сервисы и технологии
- В России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов. Ее назвали «Товарищ майор», сейчас разработку тестируют в компании T.Hunter.
- Российские IT-разработчики в январе – ноябре 2023 года подали 30,4 тыс. заявки на регистрацию интеллектуальной собственности, это на 14,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили «Ведомости»
Фото на обложке: TippaPatt /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Siemens оценила убытки от ухода из России в €600 млн
- 2 Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге за 7 тыс. рублей — Reuters
- 3 Шоколадные конфеты «Абрау-Дюрсо» в «Магните», Bosch продаст заводы под Петербургом: главное 19 декабря
- 4 «Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на сербские юрлица
- 5 Bosch продаст свои заводы в России турецкому инвестфонду — «Ъ»
ВОЗМОЖНОСТИ
21 декабря 2023
22 декабря 2023
Популярное
Архив rb.ru