«Финам» выходит на рынки Казахстана и Беларуси, в России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов и другие события 20 декабря.

«Финам» выходит на рыки Казахстана и Беларуси, нейросеть определит владельцев Telegram-каналов: главное 20 декабря