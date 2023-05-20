В Хиромсиме проходит саммит стран G7, откуда поступают новости о новых санкциях против РФ и начинаниях в области экономики, в России тем временем растет средняя сумма и число выданных автокредитов, а зарубежные компании разрабатывают новые космические проекты и социальные сети. RB следит за самыми интересными для предпринимателей новостями в мире и в нашей стране.

Очередные санкции Японии, китайский импорт, новый партнер NASA и аналог Twitter: главное для бизнеса 20 мая