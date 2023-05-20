Очередные санкции Японии, китайский импорт, новый партнер NASA и аналог Twitter: главное для бизнеса 20 мая

В Хиромсиме проходит саммит стран G7, откуда поступают новости о новых санкциях против РФ и начинаниях в области экономики, в России тем временем растет средняя сумма и число выданных автокредитов, а зарубежные компании разрабатывают новые космические проекты и социальные сети. RB следит за самыми интересными для предпринимателей новостями в мире и в нашей стране.
- Страны G7 заявили, что примут все меры для обеспечения устойчивости цепочек поставок чипов и аккумуляторов: они крайне важны для экономики.
- Япония объявила о новых санкциях в отношении РФ: будут заморожены активы около 100 граждан и организаций, а местным предприятиям запретят оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.
- Глава британского правительства Риши Сунак также планирует обсудить на саммите G7 план борьбы с политикой экономического принуждения, которую ведут Россия и Китай.
- Лидеры стран G7 отдельно сообщили, что продолжат обсуждение политики в отношении цифровых денег , чтобы использовать преимущества инноваций: эффективность платежей, финансовая доступность, устранение потенциальных рисков для стабильности, устойчивости и целостности денежно-кредитной и финансовой системы и др.
- Собравшиеся государства также отметили важность перехода к чистой энергетике и достижения нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года.
- «Семерка» договорилась, помимо прочего, собрать к 2027 году на инфраструктурные проекты в развивающихся странах до $600 млрд.
- Средний размер автокредита в России вырос в апреле до 1,3 млн рублей, а число выданных ссуд — в 3,7 раза до 68,9 тыс.
- Импорт российской нефти Китаем с января по апрель вырос до 32,4 млн тонн, но в стоимостном выражении снизился за год на 1,5%; импорт СПГ также подрос до 2,14 млн тонн.
- Правительство России выделит Министерству транспорта около 2,3 млрд руб. для субсидирования деятельности «Автодора».
- Замглавы Минпромторга России Василий Шпак: по итогам 2023 г. объем российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) и услуг с их применением может составить более 50 млрд рублей.
- Аэрокосмическая корпорация Джеффа Безоса — Blue Origin — заключила с NASA контракт на разработку посадочного модуля в рамках лунной программы Artemis.
- Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения продолжают работать.
- Запрещенная в РФ, поскольку признана экстремистской, корпорация Meta планирует в июне представить аналог Twitter (заблокирован Роскомнадзором) — текстовую соцсеть под рабочим названием P92 (Bloomberg).
- Первый за четыре года рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси и успешно приземлился в Москве. Сервис по бронированию билетов «Авиасейлс» сразу же проанализировал внутренние данные и сообщил, что с момента восстановления авиасообщения между странами Грузия стала вторым после Турции наиболее популярным туристическим направлением у россиян.
- Премьер РФ Михаил Мишустин изменил правила предоставления субсидии из федерального бюджета на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции реабилитационной направленности. На доступ к мерам господдержки смогут теперь претендовать не только компании, входящие в специальный, но и все производители товаров для инвалидов, если предоставят в Минпромторг документы, необходимые для включения в список, и подтвердят выручку не менее 90% от реализации соответствующих товаров.
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Соучредитель и генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Росс Гербер, один из инвесторов Tesla, заявил, что Илон Маск « вернул свой талант» и «снова в моде», а после назначения нового директора Twitter и ориентации Tesla на рекламу стоит ждать повышения стоимости акций компаний.
Фото на обложке: Unsplash
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