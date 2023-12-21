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Аналог Starlink в России, Skillbox запустит онлайн-колледж: главное 21 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Skillbox запустит онлайн-колледж, новая схема мошенничества в Telegram, аналог Starlink в России и другие события 21 декабря.

Аналог Starlink в России, Skillbox запустит онлайн-колледж: главное 21 декабря

Бизнес

  • Производители предупредили торговые сети о повышении с начала 2024 года на 5-22% отпускных цен на молочную продукцию, кофе, соки, рис, кондитерские изделия. 
  • Skillbox запустит онлайн-колледж в 2024 году. В новый проект планируется инвестировать около 150 млн рублей, срок окупаемости – 3–5 лет.

Технологии и сервисы

  • Российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг») в 2027 году планирует запустить аналог Starlink в России. 
  • В Telegram распространяется новая схема мошенничества: злоумышленники создают поддельные аккаунты банков и добавляют к названию синюю галочку.

Фото на обложке: Hodoimg / Shutterstock

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