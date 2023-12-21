Аналог Starlink в России, Skillbox запустит онлайн-колледж: главное 21 декабря

Карина Пардаева
Skillbox запустит онлайн-колледж, новая схема мошенничества в Telegram, аналог Starlink в России и другие события 21 декабря.
Аналог Starlink в России, Skillbox запустит онлайн-колледж: главное 21 декабряКарина Пардаева
Бизнес
- Производители предупредили торговые сети о повышении с начала 2024 года на 5-22% отпускных цен на молочную продукцию, кофе, соки, рис, кондитерские изделия.
- Skillbox запустит онлайн-колледж в 2024 году. В новый проект планируется инвестировать около 150 млн рублей, срок окупаемости – 3–5 лет.
Технологии и сервисы
- Российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг») в 2027 году планирует запустить аналог Starlink в России.
- В Telegram распространяется новая схема мошенничества: злоумышленники создают поддельные аккаунты банков и добавляют к названию синюю галочку.
Фото на обложке: Hodoimg /
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