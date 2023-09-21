Почти 1 тыс. российских компаний добивается выплат от представительства Google в РФ, в России России продолжают расти цены на развлечения, в Казани протестирую оплату проезда по геолокации и другие события 21 сентября.

Рост цен на развлечения, российские компании добиваются выплат от Google в РФ: главное 21 сентября