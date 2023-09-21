Рост цен на развлечения, российские компании добиваются выплат от Google в РФ: главное 21 сентября

Карина Пардаева
Почти 1 тыс. российских компаний добивается выплат от представительства Google в РФ, в России России продолжают расти цены на развлечения, в Казани протестирую оплату проезда по геолокации и другие события 21 сентября.
Рост цен на развлечения, российские компании добиваются выплат от Google в РФ: главное 21 сентябряКарина Пардаева
Экономика
- Минфин и Минэкономразвития рассматривают возможность ввести с 1 октября 2023 года экспортные пошлины почти на все виды товаров, зависящие от курса рубля, пишет «Коммерсантъ»
Финансы
- Объем платежей российских компаний по корпоративным картам во втором квартале 2023 года опустился до минимального значения за три года — до 518,6 млрд рублей, узнал «Ъ».
Бизнес
- Российский рынок систем управления и обработки данных в 2025 году ожидает полного импортозамещения. К этом году профильные компании должны прекратить использовать зарубежное ПО.
- Почти 1 тыс. российских компаний и ИП добиваются выплат от представительства Google в РФ. Задолженность превышает 20,1 млрд рублей на 22 августа.
- В России продолжают расти цены на развлечения. Наиболее существенно с начала года выросла стоимость билетов в театры, пишут «Ведомости».
- Wildberries открыл логистический центр в Уральске. Он стал пятым по счету на территории Казахстана.
Транспорт
- В Казани протестируют технологию оплаты проезда по геолокации на пригородном железнодорожном транспорте. Билеты заменят цифровыми, а купить их можно через приложение по данным геолокации.
Фото на обложке: Unsplash
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