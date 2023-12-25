Natura Siberica выходит еще на два рынка, у россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН: главное 25 декабря

Карина Пардаева
У россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН, Natura Siberica намерена выйти на рынки Африки и Южной Америки, Telegram выпустил обновление и другие новости 25 декабря.
Natura Siberica выходит еще на два рынка, у россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН: главное 25 декабряКарина Пардаева
Финансы
- У россиян при выдаче кредита банки будут требовать ИНН. Так организации будут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года.
Бизнес
- Российский производитель косметики Natura Siberica намерен выйти на рынки стран Африки и Южной Америки. Все отгрузки в новые регионы идут через локальных дистрибуторов, а затем косметика поступает в торговые и аптечные сети.
Сервисы и технологии
- В преддверии Нового года Telegram выпустил обновление: каналы смогут устанавливать обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля, а пользователи — репостить публикации из сообществ в истории.
- Российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero. С помощью искусственного интеллекта оно определит совместимость и подберет партнеров по соционике, астрологическим и другим параметрам.
- В декабре «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний» получат для тестирования образцы российских M2M сим-карт для IoT (интернета вещей), пишет «Ъ».
Фото на обложке: Brian A Jackson /
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