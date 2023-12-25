У россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН, Natura Siberica намерена выйти на рынки Африки и Южной Америки, Telegram выпустил обновление и другие новости 25 декабря.

Natura Siberica выходит еще на два рынка, у россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН: главное 25 декабря