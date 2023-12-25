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Natura Siberica выходит еще на два рынка, у россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН: главное 25 декабря

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

У россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН, Natura Siberica намерена выйти на рынки Африки и Южной Америки, Telegram выпустил обновление и другие новости 25 декабря.

Natura Siberica выходит еще на два рынка, у россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН: главное 25 декабря

Финансы

  • У россиян при выдаче кредита банки будут требовать ИНН. Так организации будут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года.

Бизнес

  • Российский производитель косметики Natura Siberica намерен выйти на рынки стран Африки и Южной Америки. Все отгрузки в новые регионы идут через локальных дистрибуторов, а затем косметика поступает в торговые и аптечные сети.

Сервисы и технологии

  • В преддверии Нового года Telegram выпустил обновление: каналы смогут устанавливать обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля, а пользователи — репостить публикации из сообществ в истории.
  • Российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero. С помощью искусственного интеллекта оно определит совместимость и подберет партнеров по соционике, астрологическим и другим параметрам.
  • В декабре «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний» получат для тестирования образцы российских M2M сим-карт для IoT (интернета вещей), пишет «Ъ».

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock

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