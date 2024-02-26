В Минцифры намерены обязать Apple разрешать загружать сторонние приложения в России, ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей и другие события 26 февраля.

Apple обяжут разрешать загружать сторонние приложения в РФ, ФАС раскритиковала «Яндекс Такси»: главное 26 февраля