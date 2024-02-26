Apple обяжут разрешать загружать сторонние приложения в РФ, ФАС раскритиковала «Яндекс Такси»: главное 26 февраля

В Минцифры намерены обязать Apple разрешать загружать сторонние приложения в России, ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей и другие события 26 февраля.
Бизнес
- Разработчик компьютерного ПО Bongo R&D получил миноритарные доли в финтех-компании «Деньги Вперед». Аналитики оценили сервис в 925,4 млн рублей, или $10 млн. А долю, скорее всего, повысили на стоимость убытка компании, отметили они.
- В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд рублей. В исследовании не учитывали категорию доставки круп, макарон, консервов и другой аналогичной продукции категории dry-food.
- 31% россиянок посещают косметолога, 57% среди них делают «уколы красоты». 61% хотят выглядеть моложе, 48% считают, что инъекции делают их красивее, а 23% хотят чувствовать себя увереннее, говорится в исследовании IOM Anketolog.
Сервисы и технологии
- В Минцифры намерены обязать Apple разрешать загружать сторонние приложения в России. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму уже этой весной.
- ФАС могут наделить полномочиями по контролю доступа операторов в многоквартирные дома. Контроль со стороны службы позволит исключить коррупцию со стороны УК, которые сейчас сами устанавливают плату за доступ провайдеров в подъезды, выяснили «Ведомости».
Транспорт
- ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей. За 2023 год в ведомство поступило больше 300 жалоб на сервис.
Фото на обложке: phloxii /
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