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Google обязали вернуть 2ГИС в магазин приложений, самозапрет на кредиты через банки: главное 26 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

2ГИС через суд добился признания незаконным удаления приложения из Google Play,  «Инфо драйвер» через суд пытается вывести из-под блокировки на «СПБ Бирже» и другие события 26 января.

Google обязали вернуть 2ГИС в магазин приложений, самозапрет на кредиты через банки: главное 26 января

Финансы

  • Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты напрямую через банки и МФО. Норма может заработать с января 2026 года. 

Бизнес

  • Владелец картографического сервиса 2ГИС через суд добился признания незаконным удаления приложения из Google Play.
  • Компания по техобслуживанию и ремонту транспортных средств «Инфо драйвер» просит обязать «СПБ Банк» и «Финам» вывести активы из-под блокировки оригинальным способом.

Сервисы и технологии

  • Бизнес попросил Минцифры отменить регистрацию электроники для Wi-Fi в полосе 6 ГГц. Для Wi-Fi 7 изменения не потребуются, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Farknot Architect / Shutterstock

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