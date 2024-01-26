Google обязали вернуть 2ГИС в магазин приложений, самозапрет на кредиты через банки: главное 26 января

Карина Пардаева
2ГИС через суд добился признания незаконным удаления приложения из Google Play, «Инфо драйвер» через суд пытается вывести из-под блокировки на «СПБ Бирже» и другие события 26 января.
Google обязали вернуть 2ГИС в магазин приложений, самозапрет на кредиты через банки: главное 26 январяКарина Пардаева
Финансы
- Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты напрямую через банки и МФО. Норма может заработать с января 2026 года.
Бизнес
- Владелец картографического сервиса 2ГИС через суд добился признания незаконным удаления приложения из Google Play.
- Компания по техобслуживанию и ремонту транспортных средств «Инфо драйвер» просит обязать «СПБ Банк» и «Финам» вывести активы из-под блокировки оригинальным способом.
Сервисы и технологии
- Бизнес попросил Минцифры отменить регистрацию электроники для Wi-Fi в полосе 6 ГГц. Для Wi-Fi 7 изменения не потребуются, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Farknot Architect /
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