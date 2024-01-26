2ГИС через суд добился признания незаконным удаления приложения из Google Play, «Инфо драйвер» через суд пытается вывести из-под блокировки на «СПБ Бирже» и другие события 26 января.

Google обязали вернуть 2ГИС в магазин приложений, самозапрет на кредиты через банки: главное 26 января